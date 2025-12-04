快訊

水官生帶財！4生肖把握「大雪前」謝平安 來年運勢爆棚

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
節氣「大雪」示意圖。記者賴香珊／攝影

今天是農曆10月15「下元節」，也是水官大帝生日。民俗專家廖大乙表示，水官主責解厄，五行屬財，可把握今起到周日這4天準備供品酬神「謝平安」，尤其牛、羊、龍、狗4生肖可祈求水官解厄「度年關」，化解災厄更帶旺來年運勢

廖大乙指出，三官大帝是指掌管天、地、水的三界之神，又稱「三界公」，其誕辰分別對應上元、中元及下元節，相傳天官賜福、地官赦罪、水官解厄，因此民眾若覺得今年工作、學業、身體等運勢不順，可把握今天起至周日（7日）改運。

民俗上，水官大帝被認為主責消災解厄，因此可以把握下元節到交節氣入大雪期間，即今起至7日這4天準備供品去三界公廟酬神「謝平安」，尤其牛、羊、龍、狗4生肖，可虔誠祈求水官解厄「度年關」，提前為來年加強運勢及化解災厄。

廖大乙說，由於五行中「水」屬財，色為黑，建議可準備龍眼乾、百香果等偏黑或暗紫色的供品去參拜水官大帝，且兩者都得脫殼，最具祛厄開運之效，能祈求生財、幫助轉運，拜完就放廟裡結緣讓十方大眾食用，或布施行善給需要的民眾。

此外，參拜水官大帝要特別注意，必須先虛心檢討今年過錯與不足，可祈願立誓拜託讓自己逢凶化吉，並為明年預先儲備正能量，扭轉自身運勢覓由黑翻紅；但對自身誓言必須說到做到，且奉公守法、堅守崗位，這樣明年運勢將能一飛沖天。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

