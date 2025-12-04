聽新聞
0:00 / 0:00
水官生帶財！4生肖把握「大雪前」謝平安 來年運勢爆棚
今天是農曆10月15「下元節」，也是水官大帝生日。民俗專家廖大乙表示，水官主責解厄，五行屬財，可把握今起到周日這4天準備供品酬神「謝平安」，尤其牛、羊、龍、狗4生肖可祈求水官解厄「度年關」，化解災厄更帶旺來年運勢。
廖大乙指出，三官大帝是指掌管天、地、水的三界之神，又稱「三界公」，其誕辰分別對應上元、中元及下元節，相傳天官賜福、地官赦罪、水官解厄，因此民眾若覺得今年工作、學業、身體等運勢不順，可把握今天起至周日（7日）改運。
民俗上，水官大帝被認為主責消災解厄，因此可以把握下元節到交節氣入大雪期間，即今起至7日這4天準備供品去三界公廟酬神「謝平安」，尤其牛、羊、龍、狗4生肖，可虔誠祈求水官解厄「度年關」，提前為來年加強運勢及化解災厄。
廖大乙說，由於五行中「水」屬財，色為黑，建議可準備龍眼乾、百香果等偏黑或暗紫色的供品去參拜水官大帝，且兩者都得脫殼，最具祛厄開運之效，能祈求生財、幫助轉運，拜完就放廟裡結緣讓十方大眾食用，或布施行善給需要的民眾。
此外，參拜水官大帝要特別注意，必須先虛心檢討今年過錯與不足，可祈願立誓拜託讓自己逢凶化吉，並為明年預先儲備正能量，扭轉自身運勢覓由黑翻紅；但對自身誓言必須說到做到，且奉公守法、堅守崗位，這樣明年運勢將能一飛沖天。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言