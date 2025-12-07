殺破狼週運勢／獅子戀情升溫 2星座當心血光之災

白羊座：

整體運勢

遠行運方面，水星順行回遠行宮位，與金星、太陽、火星齊聚，到海外旅行十分順利，交通票券或住宿會獲得升等的待遇，心情格外愉悅，會是一趟盡興的旅程。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星與順行回遠行宮位的水星有良好連結，這段時間交到許多異國的朋友，或是有很多交流的機會，某些白羊座則是與朋友一起相約旅行，會覺得特別愉快。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到順行回遠行宮位的水星影響，外出最好多帶一些現金，會有許多預期之外的花費，以備不時之需。某些白羊座則是會因為把很多資金都換了外幣，生活費用所剩無幾。

感情運方面，在心靈宮位的海王星與土星呈現合相，相位不良。與現在的伴侶很多事情沒有共識，食之無味、棄之可惜，渴望有一個靈魂伴侶能懂你。某些白羊座則是一直有暗戀的對象，關係曖昧，卻一直無法有進展。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，水星順行回財務宮位，與金星、太陽、火星齊聚，會有人想收購你不要的二手物品，賺了很多零用錢。有投資習慣的金牛座，短線操作得宜，每天都有一些資金進帳。

工作運方面，在工作宮位的冥王星相位良好，辦公室的同事暫時休假，只有你一人留守，工作效率加快許多，並感到自在。創業中的金牛座，校長兼撞鐘，不需要太多人事成本，事業也能上軌道。

本週須注意的部分

健康運方面，水星順行回疾厄宮位，與金星、太陽、火星齊聚，當心病毒感染，引發喉嚨與呼吸系統發炎。火氣較大，容易長痘痘、嘴破，並要留意血光之災，發生意外傷害的機率較高。此時亦需注意心血管方面的問題。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與海王星受到在財務宮位的太陽、火星影響，接獲任何需要填寫個資的訊息都要小心，容易被人詐騙，造成財損。某些金牛座在職場受到排擠，人際關係不佳，感到社恐。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，水星順行回感情宮位，與金星、太陽、火星齊聚，曖昧中的情感關係明朗化，兩人會互訴衷曲，試著交往看看。感情穩定的雙子座，會與戀愛對象有許多親密的互動，目前幸福美滿。

金錢運方面，在金錢宮位的木星相位良好，目前訂單、案件接到手軟，財源滾滾，手頭寬裕。某些雙子座最近工作報酬不斷加碼，年終獎金可望超出往年的水平，是豐收的一年。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星與海王星受到夥伴宮位的太陽與火星影響，在職場的同事總是在製造麻煩，最後得收拾一堆爛攤子。某些雙子座辦公室小人多，每天都要當心替人背黑鍋。

健康運方面，在精神宮位的天王星受到水星影響，上半週當心著涼感冒，呼吸系統發炎，由於身體狀況不佳，睡眠也受到影響，經常無法熟睡，白天時因為吃了感冒藥，覺得身體昏昏沈沈的。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，會在家中某個角落找到一筆遺忘很久的資金，感到喜出望外。有投資習慣的巨蟹座，以小額的資金慢慢投資，漸漸累積許多財富。

本週須注意的部分

工作運方面，水星順行回工作宮位，與金星、太陽、火星齊聚，即便危機處理能力得宜，成為職場重要的焦點人物，但每天都很繁忙，有堆積如山的工作需要消化，感到過勞。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到順行回工作宮位的水星影響，職場小人多，經常受到流言蜚語攻擊。此時堅定做好自己的事情，表現自然會被重要的人看見。

遠行運方面，在遠行宮位的土星與海王星呈現合相，在海外求學、工作、打工渡假、交換學生、出差、旅行的巨蟹座，難以適應生活機能不便的地方，會很想回到自己的舒適圈。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，水星順行回戀愛、娛樂宮位，與金星、太陽、火星齊聚，與喜歡的人有很多交流的機會，戀情升溫，關係明朗化。某些獅子座則是參加許多演唱會或節慶活動，感到很歡樂。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星受到水星影響，職場總有突發事件，考驗你危機應變能力。某些獅子座在工作領域受到流言蜚語中傷，使得業績受到影響，覺得很心寒。

金錢運方面，在財務宮位的海王星與土星呈現合相，某些物品看似優惠，其實暗藏許多陷阱，迫使你需要多花一些錢才能享有。有投資習慣的獅子座，切勿相信來源不明的小道消息，理財才不會吃悶虧。

健康運方面，在疾厄宮位的海王星與土星呈現合相，深受慢性疾病所苦，特別是骨頭、牙齒、皮膚的問題嚴重，夜不安枕，睡眠受影響，甚至因此有憂鬱的傾向，須注意身心靈的平衡。

處女座：

整體運勢

家宅運方面，水星進入家宅宮位，與金星、太陽、火星齊聚，會將家中好好大掃除一番，斷捨離一些不需要的舊物，並把某些空間重新粉刷，買些新的家電與傢俱，生活煥然一新。

工作運方面，在工作宮位的冥王星相位良好，目前的單位有自己一人獨自掌管，許多事務自己就可辦得游刃有餘。某些處女座自行接案，或遠距辦公，可自由安排工作的時間與場所，生活很愉悅。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星與土星依然呈現合相，容易耽溺在謊言中，即便知道了一些現實，也不想面對，至少能擁有片刻的幸福也很好。某些處女座對於婚姻與愛情懷有不切實際的想像，常常被渣男（女）欺騙。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到順行回家宅宮位的水星影響，會規劃一次家族旅行，但是親人意見太多，讓你感到很麻煩。某些處女座與家人一起旅行，一路上紛爭不斷，旅程感到不愉快。

天秤座：

整體運勢

旅遊運方面，水星順行回旅遊宮位，與金星、太陽、火星齊聚，會有一個出遊計畫，交通票券與住宿會因為特殊身份升等，感到尊榮。行程排得十分充實，一天同時到好幾個景點遊覽，充分享受旅遊的樂趣。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星脫離不良相位的影響，對戀愛對象展現適當佔有欲，可使得對方覺得你很在乎他。某些天秤座喜歡的人似乎因為自己而吃醋，心裡有點高興。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的海王星與土星呈現合相，即便在職場的地位提升了，很多雜事卻必須事必躬親，一點都沒感覺輕鬆一些。某些天秤座目前的工作雖然沒什麼不好，卻一直很想轉換跑道。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到順行回旅行、交通宮位的水星影響，突然需要一大筆資金到外地旅行，或是要換車，必須先分期付款，才能支付這些費用。有投資習慣的天秤座，切勿聽信小道消息，會買到不佳的理財項目。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，水星順行回金錢宮位，與金星、太陽、火星呈現4分相，手頭有餘裕的資金可以揮霍，會買些昂貴的電子產品或奢侈品，犒賞自己一番。某些天蠍座則是會有預期外的支出，但存款很足夠，足以應付這些開銷。

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，會在此時計畫到海外旅行、出差，或是長期出去打工渡假、留學、交換學生，在外地適應良好，並交到非常推心置腹的摯友。

本週須注意的部分

感情運方面，海王星與土星合相在戀愛宮位，同時在感情宮位的天王星受到水星影響，與情感對象價值觀不合，但又因為某些特質相互吸引，關係忽冷忽熱，未來發展堪憂。

家宅運方面，冥王星在家宅宮位行進，親人的掌控慾較強，常有自己想做的事情受到阻止，感到不自由。某些天蠍座的家人常以情緒勒索你，或是有暴力傾向，而想離家出走。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，被親朋好友或是公司招待去吃喝玩樂，享受高級的服務，不花任何一分錢，感覺幸運。有投資習慣的射手座，隨時注意市場波動，標的物上揚即出脫，因此賺了不少資金。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星相位良好，會規劃一段長時間的獨旅，享受不受牽絆、自由自在翱翔於世界的生活。某些射手座則是挑戰難度較高的旅行方式，征服很高的山嶽，或是徒步環島。

本週須注意的部分

健康運方面，水星順行回命宮，與金星、太陽、火星齊聚，當心病毒感染，引發喉嚨與呼吸系統發炎。並要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。此時亦需留意心血管方面的問題。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到水星影響，職場突發狀況太多，有許多問題必須好好協調與合作，才能解決問題。某些射手座則是常常需要接手臨時性的任務，考驗你危機處理能力。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的木星相位良好，與情感對象正在籌備婚事，將未來的藍圖規劃好，才能放心地走入人生的新階段。某些摩羯座邂逅讓自己想託付終身的對象，目前正以結婚為前提交往。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，會設定一個較為長遠的目標存錢，花錢會較為節儉。某些摩羯座則是很想獲得某個昂貴的限量商品，不惜傾家蕩產也要買到手。

本週須注意的部分

健康運方面，水星、金星、太陽、火星齊聚精神宮位，睡眠狀況不良，常因為一些問題感到焦慮，同時對於過去所經歷的不愉快無法釋懷，很容易引發心理方面的疾病。

工作運方面，土星與海王星合相在面試、溝通宮位，對於現在的職場感到倦怠，想轉換跑道，卻處處碰壁。工作穩定的摩羯座，和週遭的人溝通不良，常被同事、上司誤會，有些問題卻有苦難言。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，水星順行回人際關係宮位，與金星、太陽、火星齊聚，交際應酬的邀約很多，會與很久不見的朋友團聚，交流最近的生活狀況，聊得十分愉快。某些水瓶座則是會在許多場合結識新的朋友。

工作運方面，在工作宮位的木星相位良好，在一個十分愉快的職場工作，同事們皆相處愉快。某些水瓶座在工作領域表現卓越，受到上司與老闆的重用，在公司擔任重要的職務。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星合相在金錢宮位，不論怎麼努力賺錢、或是節約開銷，生活費始終不夠用，每個月都是月光族，很難存錢。某些水瓶座則是一直有些支出是白白浪費掉的，必須設法節流。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到順行回人際關係宮位的水星影響，常常有親戚、朋友登門拜訪，經常把居住空間弄得亂七八糟，心情也因此感到很混亂。某些水瓶座則是常常需要在外地過夜，無法回家，會有認床的現象。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的木星相位良好，目前正與喜歡的人處在熱戀狀態，感覺幸福快樂。某些雙魚座，正在迷戀偶像，常參加各種相關的活動，或是不斷花錢購買週邊商品。

本週須注意的部分

工作運方面，水星順行回志業宮位，與金星、太陽、火星齊聚，在職場被賦予重大的任務，儘管享受著被矚目的光環，卻也必須承擔更重的責任，每天都十分忙碌，工作壓力大。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星受到水星影響，想出遠門散散心，交通工具卻突然拋錨，好心情都被破壞掉了。某些雙魚座到人生地不熟的地方不斷迷路，一直無法到達想去的地方朝聖，浪費了很多時間。

交通運方面，在交通宮位的天王星受到水星影響，外出被開罰單的機率頗高，即便走在路上也會被警察攔下，需非常遵守交通規則。某些雙魚座外出和人發生行車糾紛，要花很多時間處理。這段時間請特別注意安全。

