明水官大帝誕辰消災解厄 吉利時辰方位一次看清楚別拜錯

農曆十月十五日（今年的國曆12月4日）是水官大帝誕辰，民間宗教相傳水官大帝負責消災解厄，生肖屬牛的人若能在明天消災解厄可望逢凶化吉，其餘生肖的民眾祈福也能常保平安。

民間宗教相傳三官大帝的天官負責賜福、地官負責赦罪、水官負責消災解厄，若在每一位天官誕辰日祈福，各獲得祂們工作領域的庇護效果，因神明各司其職，不至於拜A神明得到B神明負責的神效。

彰化民俗專家蒲慶峰今指出，傳說水官是禹帝，亦即古代治水有功的大禹，農曆十月十五日被認為是大禹生日，在這一天祭祀大禹可以消災解厄，等同把運勢補好一點，有心祭祀的民眾可準備水果、紅湯圓、發粿、糖果、餅乾，不一定要牲禮，在吉時向吉利方向祭祀祈求平安。

蒲慶峰說，明天是丁末日，最好時辰在上午11點到下午1點，次好時辰上午5點到7點，最吉利方向是南方，次吉為東方，備妥供品點香祭祀即可，祭祀時沒生肖、作法上的特別禁忌，誠心就行。

丁末日正沖生肖牛，如果生肖牛的民眾想消災補運，蒲慶峰建議別錯過明天水官大帝誕辰，祭拜可望逢凶化吉，明天也有偏沖生肖但蒲慶峰說「偏沖的都沒關係，不必在意。」此外，蒲慶峰也提醒，待人處世要依循正道才能得到平安，若邪門歪道、作姦犯科，求神拜佛都沒用。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。