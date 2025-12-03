快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

明水官大帝誕辰消災解厄 吉利時辰方位一次看清楚別拜錯

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
三官大帝各司其職，明天農曆十月十五日是水官大帝誕辰。記者簡慧珍／攝影
三官大帝各司其職，明天農曆十月十五日是水官大帝誕辰。記者簡慧珍／攝影

農曆十月十五日（今年的國曆12月4日）是水官大帝誕辰，民間宗教相傳水官大帝負責消災解厄，生肖屬牛的人若能在明天消災解厄可望逢凶化吉，其餘生肖的民眾祈福也能常保平安。

民間宗教相傳三官大帝的天官負責賜福、地官負責赦罪、水官負責消災解厄，若在每一位天官誕辰日祈福，各獲得祂們工作領域的庇護效果，因神明各司其職，不至於拜A神明得到B神明負責的神效。

彰化民俗專家蒲慶峰今指出，傳說水官是禹帝，亦即古代治水有功的大禹，農曆十月十五日被認為是大禹生日，在這一天祭祀大禹可以消災解厄，等同把運勢補好一點，有心祭祀的民眾可準備水果、紅湯圓、發粿、糖果、餅乾，不一定要牲禮，在吉時向吉利方向祭祀祈求平安。

蒲慶峰說，明天是丁末日，最好時辰在上午11點到下午1點，次好時辰上午5點到7點，最吉利方向是南方，次吉為東方，備妥供品點香祭祀即可，祭祀時沒生肖、作法上的特別禁忌，誠心就行。

丁末日正沖生肖牛，如果生肖牛的民眾想消災補運，蒲慶峰建議別錯過明天水官大帝誕辰，祭拜可望逢凶化吉，明天也有偏沖生肖但蒲慶峰說「偏沖的都沒關係，不必在意。」此外，蒲慶峰也提醒，待人處世要依循正道才能得到平安，若邪門歪道、作姦犯科，求神拜佛都沒用。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 神明 湯圓

延伸閱讀

三生肖看似和善、其實不好惹…踩到他們底線「友誼直接登出」

4日下元節…水官大帝生日補財 4生肖要先解厄補能量

專家點名4生肖年底財運旺旺來 屬牛按部就班、屬雞「努力一定不白費」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財庫火燙」：有大好運降臨

相關新聞

一肚子壞水！「3生肖命格」陰險腹黑...狗背後插刀、這動物愛搬弄是非

為了謀求生存，有些人會先觀察他人的弱點或缺失，再伺機展現自己。命理專家廖翊樺老師在節目《命運好好玩》中分享3個心眼比較多的生肖命格，快來看看你或身邊的朋友有沒有上榜吧！

明水官大帝誕辰消災解厄 吉利時辰方位一次看清楚別拜錯

農曆十月十五日（今年的國曆12月4日）是水官大帝誕辰，民間宗教相傳水官大帝負責消災解厄，生肖屬牛的人若能在明天消災解厄可...

「人生如打怪」三星座樂於挑戰自己！獅子愛秀、他只想知道極限在哪

漫漫的人生路中，勇於挑戰自己的能力才有可能在廣闊的世界佔有一席之地。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個天生勇於挑戰舞台的星座，快來看看他們是如何挑戰自己、邁向成功的吧！請參考太陽、月亮、火星、上升星座。

水星順行「舌燦蓮花」！四大星座最強運… 幾句話就能拿到大單

11月29日水星順行，受到星象影響，人們的語言、邏輯與溝通全面回到最佳狀態，原本卡住的合作案、商談有望順利推進，從事業務、行銷、顧問類的族群，感受尤其強烈。塔羅牌老師艾菲爾分享，四大星座在水星順行的助力下，成為最容易「一句話鎖住客戶、三句話談成合約」的高手，建議同時參考太陽、上升星座。

三生肖女失戀一蹶不振…兔躲洞裡療傷、這動物「滿嘴都是怨恨」

人生難免失戀，每個人反應大不同，有人會寄情工作，讓自己沒時間難過；有些人會找朋友訴苦，痛罵渣男；也有人會去旅行，轉換心情；也有人快速展開新戀情，拋掉過去。搜狐網分享，有三個生肖女生，很難承受失戀打擊，常常會一蹶不振，陷入極端低潮，快看看都有誰上榜。

三生肖看似和善、其實不好惹…踩到他們底線「友誼直接登出」

生活中總有一票人，說話禮貌客氣，讓人以為他們好相處好說話。然而相處久了才發現，他們只是有禮貌，不代表好欺負。搜狐網分享，看似好說話其實不好惹的三生肖，他們堅持自己的原則與底線，一旦被觸碰，他們轉身的果斷程度，往往超乎預期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。