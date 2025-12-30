每日星座運勢／巨蟹情緒低落宜運動 幸運數字是9
2025-12-30
牡羊座
短評：過於強勢會讓人對你失去好感。
【整體運★★★☆☆】
你對另一半表現得太過強勢、壓迫，容易導致與他難以相互調適而使感情出現問題；你的自負任性會讓上司、同事覺得你對他們不尊重，對你的好感急劇下降；投資上在得到專業人士的幫助下做出全面、周全的理財方案能得到很好的效果。
【愛情運★★☆☆☆】
想表白？還是改天再談吧，勝算太低了。
【事業運★★☆☆☆】
與上司或同事意見不統一時，言語會比較強硬，惹來誤會。
【財富運★★★★☆】
有機會收到禮物，感覺溫馨愜意。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-6:00pm 櫻桃紅
開運方位：正南方向
金牛座
短評：元氣滿滿，充滿力量。
【整體運★★★★☆】
情緒高昂，幹勁十足，以往留下的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！
【愛情運★★★☆☆】
想要獲得愛神眷顧不容易，可以把精力放在別的方面，會更有收穫。
【事業運★★★★★】
事業運頗優，相對的比較忙碌，有機會來表現你的專業，無形中會增加你的優越感！
【財富運★★★☆☆】
財運普通，有很強烈的購物慾望，出門玩樂特別容易把錢花光光。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-8:00pm 香吉士黃
開運方位：正北方向
雙子座
短評：自娛自樂也很充實。
【整體運★★★☆☆】
單身貴族看到周圍的情侶們都濃情蜜意，心裡感到特別的孤獨，不妨去健健身、上上網，既能排除寂寞感又能讓你變得充實；工作精力旺盛，辦事效率大有提高；投資切忌盲目跟風，小心因此栽觔斗。
【愛情運★☆☆☆☆】
戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較囉，因為比贏了又怎樣！
【事業運★★★★★】
今日的事業運棒呆了，有領導帶頭的機會。可是呢，今天八成會忙翻天，許多事情會同時進行，可要耐著性子來處理喔！
【財富運★★★☆☆】
財運一般，投資上你有認賠的肚量，投資上也要多注意。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-7:00pm 珠貝白
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：情緒比較低落，今天宜運動。
【整體運★★☆☆☆】
今天較感性，總是會緬懷過去，念及舊日戀人會覺得感傷。投資上的眼光不錯，發現新的切入點，不過還是要先做系統分析。工作上容易出現溝通方面的誤會，跟客戶談話最好能解釋清楚一點，不然可能會讓對方誤解。
【愛情運★★★☆☆】
單身者會注意身邊的每一個人，但行動力稍嫌不足，有喜歡的人應採取主動才好。
【事業運★★☆☆☆】
金錢觀比較淡薄，容易受到同事的慫恿花費錢財在請客上。
【財富運★★★☆☆】
需要主動爭取你的財路。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：1:00-3:00pm 薔薇粉
開運方位：西南方向
獅子座
短評：桃花開得旺，要有追求的勇氣。
【整體運★★★★☆】
單身者面對來電的異性，唯有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進度。年輕女性朋友忙裡偷閒，做做健身操來活動筋骨，對提高工作的效率大有用處。
【愛情運★★★★☆】
有機會參加團體活動，可慢慢靠近心儀已久的對象，爭取和對方約會的機會，感情進展就會加快許多。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，宜循序漸進穩定操作，有利於聽命行事，凡事不可操之過急。
【財富運★★★☆☆】
理財宜守不宜攻！運勢平順，是規劃的好時機，宜等待機會，若貿然投資，風險會很大。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-8:00am 墨玉綠
開運方位：東北方向
處女座
短評：切忌好壞不分。
【整體運★★☆☆☆】
提防陌生人對你的吹捧之言，以防落入圈套，而損失錢財。工作中別只顧埋頭苦幹，問清楚要求再行動，不然將會做很多白工哦！老套的理財觀念是到了要進行更新的時候了，他人的理財新技巧值得借鑒，對你的財政收入大有裨益。
【愛情運★★★☆☆】
戀人、夫妻間感情平穩發展；單身者可安排聚會，或參加他人組織的活動，會有不錯的際遇！
【事業運★★★☆☆】
運勢平順，對工作表現得非常投入，但廢寢忘食的工作也會讓身體很疲憊。
【財富運★★☆☆☆】
處理財務問題宜藏不宜顯。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-6:00pm 水鑽藍
開運方位：正南方向
天秤座
短評：謹防樂極生悲。
【整體運★★★☆☆】
今天有伴侶的人顯得格外興奮和神秘，一門心思想著該為對方準備怎樣的約會和禮物，忙得不亦樂乎；工作上顯得心不在焉，容易導致失誤，更要提防有人利用這些失誤在你背後放冷箭；在投資理財上很容易受他人的影響，導致決策上出現錯誤。
【愛情運★★★★★】
感情超級豐富，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點，就會被電到喔！
【事業運★★☆☆☆】
責任心明顯不足，對於自己不喜歡的事情都想草草了事，結果只會錯漏百出。修正自身工作態度，其實許多事情你能做得相當好。
【財富運★★★☆☆】
不適合與人合夥營利。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-10:00pm 水鑽藍
開運方位：正南方向
天蠍座
短評：整體上來說，算是運勢不錯的一天。
【整體運★★★★★】
財運較好，沒有大筆資金流入，可因合理消費而節省不少開支；今天的狀態還不錯，且同事對你的信任也是有增無減，讓你獲得不少成就感；短暫分開一段日子的情侶，在今天重逢顯得特別激情，有水乳交融的感受。
【愛情運★★★★☆】
今日是談理想、心靈交流的好日子，說說你的心裡話讓對方知道吧！
【事業運★★★★☆】
事業運還不錯，容易掌握重點來做事，所以效率上還不差。
【財富運★★★★☆】
財運興旺日，賺錢機會多，而且今日對利潤的敏銳度很強，既適合金錢遊戲，也適合買賣。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-1:00pm 乳酪白
開運方位：正北方向
射手座
短評：今天忌衝動，不宜急進。
【整體運★☆☆☆☆】
今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留些心眼，謹防桃色陷阱；工作上太過毛躁，一些不該有的失誤讓你受到老闆的責備；財運弱，出門在外多留心錢包，少湊熱鬧可避免損失。
【愛情運★☆☆☆☆】
爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你需要注意自己的態度喔！
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，不容易專心工作，坐在辦公室時特別容易神遊，想著玩樂或是其他的雜事。
【財富運★☆☆☆☆】
你的購物慾很容易被大超市的購物獎勵激發，但你中獎的機會卻是比較低的。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：2:00-4:00pm 芥末黃
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：想賺錢就得先省錢。
【整體運★★☆☆☆】
對方有點反感你施加的緊迫釘人，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間。花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好。工作方面，繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者、戀愛中的人會把更多的時間花在對方身上，安排約會和出遊可提升感情。
【事業運★★☆☆☆】
工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，小心因此影響工作進度。
【財富運★★☆☆☆】
花錢宜列個清單，以免透支。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：2:00-3:00pm 萊姆黃
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：再忙也要關注愛情。
【整體運★★★★☆】
工作中的計劃停滯，你有點迷惑慌亂，多一分毅力便會有截然不同的結果。有機會與心儀的對象相處，很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份得來不易的愛情。有破財的危險，凡事多加留意才能規避風險。
【愛情運★★★★☆】
異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人；戀愛中人，也能有快樂、充實的一天。
【事業運★★★★★】
事業運頗優，特別容易得到同事或是外人的扶持；人緣好的人，特別容易感受到今日的吉運。
【財富運★★★☆☆】
死守著錢，會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-6:00am 大理石灰
開運方位：正東方向
雙魚座
短評：運勢平順，默默付出必有回報。
【整體運★★★☆☆】
今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手上事務才會有收獲。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。
【愛情運★★☆☆☆】
情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人了。
【事業運★★★☆☆】
任務進展到一半會有節外生枝的危險，這種情況多是因自己情緒失控而引起。
【財富運★★★★☆】
財運受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：8:00-10:00pm 冷泉藍
開運方位：西北方向
【延伸閱讀】
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言