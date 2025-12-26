每日星座運勢／牡羊勿輕易嘗試超出 能力以外的事

2025-12-26

牡羊座

短評：量力而行。

【整體運★★★★★】

如果能在愛情上多加一點火候，單身者就能獲得想要的愛情；不要輕易嘗試超出能力範圍外的事，否則會讓自己吃不消；財運很旺，生意之人今天的口才極佳，很容易打動顧客，激發對方的購買慾望。

【愛情運★★★★☆】

感情升溫日，多多表現你陽光的一面，用你的熱情、熱力來感染對方，用心可換來真情。

【事業運★★★☆☆】

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，不經意間就會神遊太虛！被上司逮到，可是免不了一頓責備喔！

【財富運★★★★★】

輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶！有中獎、得禮金、分紅的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 冷泉藍

開運方位：正西方向

金牛座

短評：很有衝勁，積極進取。

【整體運★★★★☆】

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，如果管太緊，會令對方吃不消喔！

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，企圖心也旺盛，對事物充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

【財富運★★★★☆】

投資和儲蓄兼顧，金錢為你帶來快樂，也為你帶來成就感和生活上的安全感。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 苔蘚綠

開運方位：正東方向

雙子座

短評：魅力十足，很容易擄獲異性關注的目光。

【整體運★★★★☆】

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個眼神、一個動作，都能讓異性心動。對投資特別熱衷，若想獲得可觀的報酬，還需用心觀察市場動態。今日有利求職，勇於表現可提高成功率，切勿畏首畏尾。

【愛情運★★★★★】

異性緣佳，與異性朋友相處十分融洽，不過，跨越友情防線直到戀愛還需要多多加油。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合在今日做點企劃性質的工作，安排往後的預定進度。

【財富運★★★☆☆】

今日比較愛錢，對於金錢問題會謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 辣椒紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：感情出現微妙變化，應加強溝通。

【整體運★★☆☆☆】

有伴侶的人與異性朋友交往應分清界線，伴侶易打翻醋罈子，被對方誤會你也別大動肝火，等對方氣消了再好好解釋。工作上會有一兩個同事老挑你毛病，但也有很多支持、幫助你的人存在，多留意身邊的貴人。

【愛情運★★☆☆☆】

糾纏不清的感情，給你增添了不少煩惱。有些感情該斷則斷，以免造成彼此傷害！

【事業運★★★☆☆】

有點犯迷糊，容易曲解上司的話，犯錯的機率增高，得趕緊清醒才行唷！

【財富運★★☆☆☆】

開銷多，金錢流動性強。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 苔蘚綠

開運方位：東北方向

獅子座

短評：應對事業人際交往。

【整體運★☆☆☆☆】

工作表現突出，卻也惹人眼紅，此日職場要協調好人際關係，避免無謂的麻煩；有不錯的相親對象哦，單身者出門前好好將自己打扮打扮是非常有必要的；財運走低，出門購物易與銷售人員發生爭執。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人容易看到對方的缺點，失去了開始時的新鮮感，你的熱情也會大為減退。

【事業運★☆☆☆☆】

好好學習、努力工作，別輕易承諾，或是假裝很努力，那都會讓你摔跟頭。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不如意，別碰觸金錢遊戲。有破財之傾向，不宜購物，容易買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 竹葉青

開運方位：正北方向

處女座

短評：將感情轉移到工作上。

【整體運★★☆☆☆】

易受情緒影響而造成身體不適，閒暇時間多做運動；事業運勢平穩，只需耐心等待，有晉升的機會哦；此日感情頗為不順，過於感情用事或是用情過深，而導致自己受困於感情無法脫身。

【愛情運★☆☆☆☆】

一想到過往的情感經歷，你多會不自覺地陷入負面情緒中，難以邁開愛的腳步。

【事業運★★★☆☆】

很會運用智慧去做事情，讓你減輕了體力負擔，加快了工作效率。

【財富運★★☆☆☆】

金錢流動性轉強，有頻頻周轉的跡象，務必量入為出。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 玳瑁棕

開運方位：西南方向

天秤座

短評：愛情運走高的一天。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人一句暖心的話、一份小禮物就能哄得戀人笑容滿面，而且對你加倍的體貼；單身者別待在家中，易錯過良緣。與朋友在一起時，千萬別擺排場，錢財會很快流失，打腫臉充胖子的事情不做也罷。

【愛情運★★★★☆】

單身者要勇敢、增強行動力，積極尋求親友的幫助，可加速愛情的到來。

【事業運★★★☆☆】

面對紛繁、冗雜的事務，會讓你身心疲憊，感覺難於應付。只有合理安排現有的人力資源，發揮團隊合作精神，才能有所突破。

【財富運★★☆☆☆】

花錢容易賺錢難的一天，想賺錢就得辛苦奔波，不畏辛勞，苦力勞動者可小有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 萊姆黃

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：工作快樂，但是財運不樂觀。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶的人和異性朋友交往要把握分寸，以免對方吃醋、鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感受到工作能力的提高。財運較弱，股票被套牢的機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。

【愛情運★★★★☆】

很願意為對方付出，對伴侶有求必應，但有時也要讓對方學著獨立才好喔！

【事業運★★★☆☆】

千萬別輕易給人家允諾，尤其是沒有十足把握的事情，不然你的計劃很難圓滿實現。

【財富運★★☆☆☆】

今日腦力思考頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 咖啡棕

開運方位：東南方向

射手座

短評：逃避並非是解決問題的好辦法。

【整體運★★★☆☆】

今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的儀容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花的幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。

【愛情運★★★☆☆】

桃花漸開，只要能及時釋放想要好好戀愛的信號，就有機會吸引到同頻的異性關注。

【事業運★★★☆☆】

工作方面顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展，需積極主動一些才好。

【財富運★★☆☆☆】

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事急不得喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 珊瑚橙

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：充滿自信的笑容，是帶來好運的法寶。

【整體運★★★★☆】

愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩金錢遊戲易失算。晚上約上好友去歌劇院看看現場表演，會感覺輕鬆愉快，還有機會結識新朋友。

【愛情運★★★★☆】

愛情運勢旺，別板著臉，多一點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上有點陰晴不定，時而開心積極，時而沉默緩慢，是個變化多端的工作天。

【財富運★★★☆☆】

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或規劃財務問題！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 蘋果綠

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：注意生活中的優勢互補。

【整體運★★☆☆☆】

單身者今天的桃花運頗順，不要把自己悶在家裡，約朋友出去走走，會有小驚喜。財運較低迷，不宜涉足證券或股票市場。行政部門工作者，今天是大展身手的好機會，會受到重視。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會在朋友的幫助下展開一段新戀情，雖然一開始會有些波折，但成功的機率頗大。

【事業運★★★☆☆】

頗有工作熱情，雖事務繁多，需盡快處理，不過你能平和心緒，認真的處理各項事務，確保進度。

【財富運★☆☆☆☆】

與人有債務糾紛的機率高，借貸需謹慎，切忌與高利貸牽扯上關係，不利交易。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 金桔綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：與人合作會讓你收穫良多。

【整體運★★★☆☆】

太過敏感，喜歡疑神疑鬼，對戀人的言行胡亂猜忌，極易引起對方的不滿，小心感情出現裂痕。工作上適合團隊合作，特別是男女搭配的組合，能很迅速地完成作業。多與人互動，參加聚會易從中獲取商機。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒有點不穩定，也有點像小孩子般的無助，想要被呵護…。怎麼辦呢？快裝無辜、搏取同情！

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些困難，但別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係能輕鬆解決問題。

【財富運★★★★☆】

打麻將有如神助般的連莊，買公益彩券有機會獲得獎金。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 辣椒紅

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

繼續愛下去…這段曖昧會有好結果？

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】

商品推薦