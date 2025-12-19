每日星座運勢／獅子工作多溝通協調 可獲頗多助力

2025-12-19

牡羊座

短評：睡覺也能成為煉金石。

【整體運★★★★☆】

今天的精神不太好，與其到超市買一大堆的營養品，不如睡個美容覺，這樣更健康又有效；財務狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街時可不要瘋狂血拼哦！工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。

【愛情運★★★☆☆】

隨和順從的態度，加上天真無邪的笑容，能提升戀愛運唷！

【事業運★★★★☆】

工作穩定，有不錯的進財機會；生意人不妨多向外發展，可提升財運。

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然見識遠大，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 寶石藍

開運方位：正東方向

金牛座

短評：以平常心看待事物，減少負面思考。

【整體運★★☆☆☆】

已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，功課進度容易落後，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。

【愛情運★☆☆☆☆】

有自我封閉的傾向，難以邂逅愛情。想戀愛就要行動起來，切忌在負面情緒中沉淪。

【事業運★★★☆☆】

心情輕鬆，做事感覺特別有效率，可是手頭上的事做完後，會忍不住去打擾其他同事，小心給人不好的印象哦！

【財富運★★☆☆☆】

出門在外多留意身邊的人，保管好財物。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 深海藍

開運方位：正東方向

雙子座

短評：維護好現有的客戶關係很重要。

【整體運★★★★☆】

今天有機會與有緣人相遇，要控制一下自己的情緒，小心因激動而破壞自己在對方心中的形象。工作業績有所突顯，為升職、加薪增添了籌碼。晚上可以去K歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效。

【愛情運★★★☆☆】

自制力較弱，情慾旺盛，小心急於戀愛而投入一段感情中，影響正緣。

【事業運★★★★☆】

事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人的協助。

【財富運★★★☆☆】

今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難控制不消費，如果想省錢，今日就別逛街吧！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 玳瑁棕

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：易為己悲。

【整體運★★★☆☆】

情人與朋友同時和你有約，讓你難以從二者中做出選擇；舟車勞頓，讓你開始羨慕有錢人的生活，感慨現實的殘酷；對於工作或學習有些反感，一想到它們就讓你感到不安。

【愛情運★★☆☆☆】

你顯得意氣用事，你的關心讓對方感到牛頭不對馬嘴，生氣也不是，不生氣也不是。還是先仔細琢磨好對方的心思，然後有所為。

【事業運★★★☆☆】

重新回歸現實面的考量為好，不能挽回的不如就讓它結束，越想只會越增添困擾而已。

【財富運★★☆☆☆】

易因為盲目、衝動、受騙，導致破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 蘭花紫

開運方位：東北方向

獅子座

短評：細微的變動，都能為創作帶來靈感。

【整體運★★★★★】

今天的無心之舉有可能帶給你意想不到的收穫，要廣結善緣哦；心腸較軟，情人犯錯後幾句連哄帶發誓的情話就讓你的心陣前倒戈；思維活躍，創意和靈感如天馬行空，有利於從事設計、策劃或文字編輯者開展工作。

【愛情運★★★★☆】

運勢強盛，單身者魅力四射，在不知不覺中吸引異性目光；有伴侶者易心想事成。

【事業運★★★★☆】

在表達上能夠表現出優異的一面，工作上多溝通協調，可獲得頗多助力，進展更順利。

【財富運★★★★☆】

善用智慧、口才得財的一天。有點賭運，較適合去賭經過分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-3:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正西方向

處女座

短評：簡單實用的方法，有助於提高工作效率。

【整體運★★★☆☆】

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。

【愛情運★★★★☆】

單身者與異性接觸的機會較多，多微笑，表現出你的親和力，可提高戀愛機會。

【事業運★★★☆☆】

情緒不錯，對人、對事都特別寬容，不過，工作方面容易鬆懈，應懂得拿捏才好。

【財富運★★☆☆☆】

今日花錢特別海派，錢財難留住。應減少吃喝玩樂、應酬消費，切莫為了面子而花冤枉錢。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 蘋果綠

開運方位：正東方向

天秤座

短評：積極主動能提高辦事的效率。

【整體運★★★☆☆】

工作上能掌控主導權，讓事情有條不紊地進行。戀人未察覺出你的情緒變化，讓你認為對方已不如以前那般在乎你，產生強烈的失落感。兄弟姐妹之間，今天易因錢財而產生爭執。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒有什麼力氣去經營感情。

【事業運★★★★☆】

開朗的心情讓你在工作時精力倍增，做什麼事都順風順水，不過，切記賣力工作時也要懂得忙裡偷閒。

【財富運★★☆☆☆】

今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念、物慾也比較重，要稍微節制喔！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 琉璃銀

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：易感心煩，急需放鬆身心。

【整體運★★☆☆☆】

今天感性異常，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收獲。財運方面對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要操作。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者容易懷疑另一半的感情，別這麼不信任對方，懷疑會對感情有減分的效果唷！

【事業運★★★☆☆】

雖不乏轉換跑道的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

【財富運★★☆☆☆】

金錢流失較快，有不少臨時性開銷，容易超出預算。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 朝霞紅

開運方位：正南方向

射手座

短評：行動前多思考，會讓你更有勝算。

【整體運★★★★☆】

和戀人能相處融洽，有令旁人羨慕的事情發生，讓你頗有成就感；工作中易有突出的表現，要好好把握；投資上要多思考，特別是電視上推薦的理財產品，更應多做分析，再來考慮要不要投入資金。

【愛情運★★★★☆】

交際應酬機會多。單身者有機會邂逅對事業有幫助的優秀異性；已婚者感情進展平順。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，幹勁十足，不妨大膽的嘗試新任務，讓你的潛能充分施展出來。

【財富運★★★☆☆】

避免短線投資，否則很難獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 杜鵑粉

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：是與朋友冰釋前嫌的好時機。

【整體運★★★☆☆】

朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會體驗到異國戀；戀愛中的人容易在親朋好友的強烈要求下結婚。

【事業運★★★☆☆】

心緒較煩亂，對於一成不變的工作和環境感到厭煩，做什麼事都顯得不順心，需謹慎細心。

【財富運★★★☆☆】

花費較大，錢財可交給貼心人管理。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 湖水綠

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：運勢走低，做事需要謹慎小心。

【整體運★☆☆☆☆】

愛情指數偏低，單身的你即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。對奢侈品的佔有慾較強，不要寅吃卯糧，免得日後發生經濟危機。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者易感孤獨寂寞，戀愛運不佳，不妨找朋友聊聊心事；有伴侶者易有感情困擾，宜冷靜。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，外力干擾特別多，加上今日抗壓性本來就偏弱，上司施點壓力就讓你感受到渾身不自在。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂，要克制衝動心性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情呢！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 墨玉綠

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：拋棄不切實際的想法，滿意快樂就會多一點。

【整體運★★☆☆☆】

今天對愛情有著強烈的衝動，單身者在表白前應多思考三秒，以免表錯情會錯意。財運方面阻力重重，感到有些力不從心，不宜決策或衝動投資。工作上適合外出拜訪客戶、拓展新客源，會有不錯的業績。

【愛情運★★★☆☆】

與異性接觸的機會多，但想要邂逅心儀的對象還需耐心等待，多表現你溫和的一面。

【事業運★★★☆☆】

工作中熱情洋溢，思維也特別的開闊，有機會接觸新的工作領域。

【財富運★☆☆☆☆】

意外之災多，不利外出求財。應把心思放在更重要的事務上，別為錢煩憂。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 雪花銀

開運方位：西北方向

