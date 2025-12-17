每日星座運勢／天蠍愛就愛得勇敢些 注意工作態度

2025-12-17

牡羊座

短評：今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。

【整體運★★☆☆☆】

在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易得到對方的理解與支持；單身者戀愛運不強，別把聊得來的異性當成戀愛對象。

【事業運★★★☆☆】

工作上有一些新的機會，但是你容易因礙於人情或其它壓力無法放手一博。

【財富運★★☆☆☆】

財務的損失多來自於迷糊，也有意外損財的機會，破財就看開點吧！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 朝霞紅

開運方位：正東方向

金牛座

短評：一些新的改變會讓你收益良多。

【整體運★★★★☆】

今天財運比較不錯，敢於冒險又心思細膩的你適合發展全新的投資方式。事業上的發展比較順利，新的合作方案會讓你充滿了鬥志。換個環境、換一種新的姿勢，視覺和感官的刺激會讓你的性慾高漲，與他在翻雲覆雨中用身體和靈魂感受彼此的愛。

【愛情運★★★★★】

今日特別思念心上人，很想看看對方、抱抱對方喔！單身者有機緣遇到欣賞你的對象。

【事業運★★★☆☆】

忙得暈頭轉向，會希望自己有三頭六臂或是會分身術，才不至於讓你感到既忙碌又狼狽。

【財富運★★★★☆】

在投資上不宜太保守，該出手時就出手！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 辣椒紅

開運方位：正南方向

雙子座

短評：敢於表現自我，易給人留下好印象。

【整體運★★★☆☆】

今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。

【愛情運★★★☆☆】

有讓你心動的異性出現，但不宜直接表白，用眼神或小動作給對方一些暗示較有效。

【事業運★★★★☆】

努力付出就會有回報，多勞多得，多做富挑戰性的工作，會很有收穫。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，也要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好囉！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 竹葉青

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：說話大方得體，四處受歡迎。

【整體運★★★★☆】

與人談論到上司、朋友的話題時，表現穩重、得體，傳到對方的耳裡，會覺得你很會做人處事。工作相當順利，良好的表現和穩健的風格讓你備受賞識，為升職加薪累積了籌碼。偏財運不錯，多出門走動就有機會獲得意外之財。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是件好事，可是如果管得太緊，會令對方吃不消喔！

【事業運★★★★★】

事業運頗優，適合與人競爭，主動提出意見，即便受到質疑，也該有信心去解釋清楚。

【財富運★★★★☆】

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 葡萄紫

開運方位：西南方向

獅子座

短評：貴人助力強，逢凶化吉。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作上雖然會遇到一些困難，但能獲得上司、長輩照顧，讓你更有信心與動力攻克難關。戀愛中的人要多留意戀人的情緒變化，你的關心能化解他的憂愁。財運較弱，不宜借出錢財。

【愛情運★★★☆☆】

單身者希望博取異性的好感，在交際場合會盡力做最好的表現，也因此交到不錯的朋友。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，對待事物也顯得非常積極，你的樂觀情緒也感染了周圍的人，工作氣氛佳。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定的一天，時好時壞，進進出出明顯，不利投機取巧。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 薰衣草紫

開運方位：正南方向

處女座

短評：抓緊機會的同時，還得注意自己的健康。

【整體運★★★☆☆】

敞開心扉與另一半聊聊心事，會比你盲目猜測來得有效，今天就是個好時機。學生族的節省意識較淡薄，會有不少開支。工作者易表現出耐心的一面，令同事頗有親切感。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻感情平順，即使會出現一些小吵小鬧，但多能在長輩的勸解下和好。

【事業運★★★★☆】

大腦會表現得很靈光，只要稍稍提示，便會立即理解別人想要傳達的意思，並激發腦力想出許多方案來完成。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上易有小狀況發生，心情鬱悶之下，不宜處理財務問題，或是揮霍錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 玉米黃

開運方位：西南方向

天秤座

短評：情緒波動較大，易受他人意見困擾。

【整體運★★☆☆☆】

今天顯得沒有主見，有委曲求全的傾向。工作上因受意見困擾而猶豫不決，易出現停滯不前的狀況。財運不佳，與他人有錢財交易時應注意索取票據，以免引發糾紛。夫妻感情出現小裂痕，但多因親友勸說而和好。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花運較弱，適合一個人上上網、打打球、聽聽音樂等，輕鬆地度過獨處時光。

【事業運★★★☆☆】

適合充當軍師的角色，你的主意會幫朋友大忙，容易有福報喔！

【財富運★★☆☆☆】

明爭暗鬥、競爭激烈的運勢，賺錢顯得勞心費力。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：愛就愛得勇敢一些。

【整體運★★★★★】

感情上愛了就是愛了，別一開始就怕受到傷害，那會讓你愛得不夠勇敢和堅定；投資上的預感較強，能在市場開始變化前，及時做出正確的對策；事業上過於急躁的表現，易讓對手抓到把柄，沉著冷靜才能使你更具競爭力。

【愛情運★★★★★】

恩怨化解日。先前有發生過不愉快的人，趁著今日好好的溝通吧！

【事業運★★★☆☆】

今日事業平平，有好有壞。特別要注意個人的工作態度，太強勢恐有與人不睦的情形，得多提醒自己哦！

【財富運★★★★☆】

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 蘑菇灰

開運方位：西北方向

射手座

短評：運勢平淡而蘊含轉機。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛運勢的好時機。「得道者多助，失道者寡助」，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利於自己的方向發展。

【愛情運★★★★☆】

浪漫多情的一面突顯，戀愛多能出奇制勝，很適合主動創造機會！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要再三檢查一番。

【財富運★★★☆☆】

恐怕有付出與收穫不成正比的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 深海藍

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：說到不如做到！

【整體運★★★★☆】

工作有條不紊的進行，提出的方案或建議易被上層所採納。生意之人，人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理，才能化解誤會。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神；別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！

【事業運★★★★★】

事業運超級旺，頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

【財富運★★★★☆】

財運好得令人羨慕，只要積極地運作，得財特別順心，對商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 竹葉青

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：寬容更能顯示出你的魅力。

【整體運★★☆☆☆】

把問題細節化反而激化矛盾，大而化之對已婚者而言才是好方法；備受爭議的理財方法經你的驗證會得到不錯的評價，且頗適用於你；今天的你倍受冷落，對他人多一些信任，則同樣能獲得他人的信任。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者或熱戀中的人容易得到對方的關心，感受到互動的溫馨；單身者想戀愛得加把勁！

【事業運★★☆☆☆】

職場競爭激烈，各方的壓力洶湧而來，若信心不足而產生逃避的念頭，你將會變成他人成功的踏腳石。

【財富運★★★☆☆】

財運搖擺不定，顯得得而復失。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 和闐玉白

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：未雨綢繆。

【整體運★☆☆☆☆】

與其搏風險投資，還不如待在家中理清自己或是家庭的財務狀況，以便以後能瞄準目標地安排理財規劃；已確定下來的事卻反覆變更，會讓你的下屬或協助者無從下手；珍惜、享受生活，能讓你從心底感到滿足和美好。

【愛情運★☆☆☆☆】

已有伴侶的人易因外務繁忙而對感情欠缺經營，不過人際關係可更活躍。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心些，可別草草了事。

【財富運★★☆☆☆】

隨波逐流可是今天的大忌，還是自己多分析吧！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 深茄紫

開運方位：正西方向

