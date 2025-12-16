每日星座運勢／巨蟹為人著想肯奉獻 易有好運降臨

2025-12-16

牡羊座

短評：多與人互動，會有好運。

【整體運★★☆☆☆】

感情生活會有小小的驚喜，對方的關心會讓你很感動。偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破。工作氣氛較輕鬆，當同事們聊天的時候，別一個人躲在角落裡，參與其中才會更快樂。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者在桃花叢中徘徊，但戀愛成功的機率不高；已婚者易因小孩的事而吵架。

【事業運★★★☆☆】

按部就班的一天，只是少了一些積極性，主動一些會有更好的表現喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財運變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 芒果黃

開運方位：正東方向

金牛座

短評：運勢平順，心細者可發現機運。

【整體運★★★☆☆】

今天對異性有著一種莫名的好奇感，看到心儀的對象會心動不已，可望快速電到對方。財運平順，可買彩券、樂透試試手氣。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動頻繁，工作氣氛活躍。

【愛情運★★★★☆】

適合運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，亦會增加甜蜜與浪漫。

【事業運★★★☆☆】

思維較為敏捷活躍，適合談判、協商一類的事物，如果與周圍的朋友和同事進行適當的交流，對人、對己都會有新的認識。

【財富運★★★☆☆】

賠錢時，恐會損失慘重！所以，少賭為妙吧！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

雙子座

短評：愛情百分百。

【整體運★★★★☆】

單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對象表白吧！有一種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很棒的賺錢點子。從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。

【愛情運★★★★★】

恩怨化解日。先前曾有過不愉快的人，趁著今日好好的溝通吧！

【事業運★★★★☆】

是證明實力的好時機。別人覺得有困難的事情，不妨接過來做，你會很有收穫！

【財富運★★★☆☆】

做好財務規劃，花錢別太隨意。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 深茄紫

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。

【整體運★★★★★】

對人熱情，因幫助身邊的人而有好運突發的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上勇於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，成效不錯。

【愛情運★★★★☆】

表現幽默、體貼、細心的一面，可以讓你整天備受疼愛。

【事業運★★★★☆】

考試或工作能否順利，端視你調節心態的應變能力。

【財富運★★★★★】

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子。創意工作者特別有財氣。有小小的賭運。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00am 竹葉青

開運方位：西北方向

獅子座

短評：很容易滿足的一天。

【整體運★★★☆☆】

情緒會有些許波動，但能得到另一半的關心，讓你感到快樂又滿足。工作上易受他人影響，面對眾多的意見應有所選擇，有自己的主見才好。財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與異性交往時，多微笑能帶給你好運；已婚者在遇到難題時，則容易得到另一半的幫助。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合，或是計劃被迫中途改變。

【財富運★★★☆☆】

只要不投機，金錢損失的機會挺小的。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 夕陽橙

開運方位：正南方向

處女座

短評：應該從不同角度去思考問題。

【整體運★★★★☆】

很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，又會影響感情的進展；別一味的反駁，試著從他的角度去設想。工作中有點固執己見，妄下定論；虛心聽取別人的意見，對工作和人和都會有幫助。不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面！

【愛情運★★★☆☆】

渴望著浪漫，只是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！

【事業運★★★☆☆】

今日的事業運好壞參半，壞的地方就是感覺有點辛苦，好的地方就是有做就有得！

【財富運★★★★☆】

可做一些短期投資，會有不錯的收穫。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 櫻桃紅

開運方位：東南方向

天秤座

短評：總體運勢旺盛，理財是今日的重點。

【整體運★★★★☆】

單身者容易與相互了解的異性朋友來電，有機會圓一段愛情夢。工作上因先前工作做的好，業務工作者易談成一筆可觀的生意。駕車者需注意行駛安全，以免發生交通事故。

【愛情運★★★★☆】

愛情烏雲漸散，之前對感情的疑慮將獲得澄清。坦誠交流是增進伴侶關係的關鍵。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，主動積極點，除了做好分內事，閒暇之餘不妨幫同事一點小忙，可建立良好的互動關係。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天，除了容易收到錯誤的訊息外，一個操作不慎也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 祖母綠

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：有想找人傾訴的慾望。

【整體運★★★☆☆】

繁重的工作讓你有點喘不過氣來，疲憊的你會想要逃避，希望有人能及時給予安慰。找一個空曠的場地，大吼幾聲，發洩了心中的積鬱悶氣，自然就會神清氣爽，開始新一輪的工作。

【愛情運★★★☆☆】

與伴侶約會，不妨多更換約會場所，不僅讓彼此都有新鮮感，還能促進感情發展。

【事業運★★★☆☆】

要注意、收斂一下衝動火爆的情緒，當大家都對你退避三舍時，需要好好反省，不然你可要「舉目無親」啦！

【財富運★★★☆☆】

「動中生財」，跑得越勤，賺得越多。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 碧空藍

開運方位：正南方向

射手座

短評：一大早就要開始有條理的安排工作。

【整體運★★☆☆☆】

愛情方面不需要怎麼去傷腦筋，無須花言巧語，只要有技巧的推薦自己，雙方情投意合只是時間問題；整天忙得焦頭爛額也沒有把工作上的事情處理好，心情有些煩悶；夜晚就不要安排其他活動了，回家後找些懷舊歌曲的CD音樂來聽，利於放鬆心情。

【愛情運★★★★☆】

內心充滿快樂，與另一半分享收獲其樂融融，愛情指數不斷攀升。

【事業運★★☆☆☆】

果決判斷的能力削弱，會導致貽誤時機。思前顧後，盡力考慮周全，還不如放手一搏。

【財富運★☆☆☆☆】

投資上宜守不宜攻之運，守財最佳方式為置產、購買長期性債券、定存等。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 青金石藍

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：看待事物顯得偏激，小心得罪人。

【整體運★☆☆☆☆】

很有自己的主見，對人對事頗有想法，自我感覺良好，但有時說出來的話易刺傷他人，影響人際關係，要特別留意自己的言論。感情上缺乏溝通，對事物的看法產生分歧而發生爭執，別只希望對方接受你的意見，他的想法你是否瞭解過？錢財耗損之日，遠離貴重物品，以免損失破財。

【愛情運★☆☆☆☆】

少開尊口為妙，免得言者無心、聽者有意，酸溜溜的氣話千萬別說！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，情緒的浮動性大，有晴時多雲偶陣雨的反覆情緒，可別鑽牛角尖，當遇到疑難雜症時不妨虛心請教上司或經驗豐富的同事。

【財富運★★☆☆☆】

會有數量可觀的資金來源，但並不一定十分可靠，你要謹防因一時的疏忽而埋下後患！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 艷棗紅

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：做一些小改變，會讓人有耳目一新的感覺。

【整體運★★★☆☆】

桃花運較差，單身者把一成不變的造型轉變一下，就能吸引異性的接近，愛情運會有所提升。單調而枯燥的工作容易使人產生厭倦感，何不嘗試新的工作方法，新奇的感覺可大大挑起你的積極心！

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運勢像陰天，烏雲密布，有點失去信心了！

【事業運★★★☆☆】

工作上缺少精益求精的精神，很少對「如何才能做到更好」多花心思。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，正是錢財回收期。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 蘑菇灰

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：積極面對外來的壓力。

【整體運★★☆☆☆】

工作上該收起玩樂的心，切換回原有的緊迫感，才能讓工作順利完成；情感上會遇到意想不到的挫折，身心上或許會感到些痛苦，以更努力的方式面對，運氣可望恢復；同事或朋友那裡獲得的消息讓你投資信心大增。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運進入颱風日，有風強雨驟的跡象，還是保持距離比較妥當。

【事業運★★☆☆☆】

人際關係看似很活躍，實則隱藏危機，要小心被人利用唷！

【財富運★★★☆☆】

心存僥倖，財運波動性頗大。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 夕陽橙

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

繼續愛下去…這段曖昧會有好結果？

【雷諾曼宿緣占】他曾後悔分手？直視你們的復合結局

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】

商品推薦