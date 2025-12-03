水星順行「舌燦蓮花」！四大星座最強運… 幾句話就能拿到大單

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為客戶簽約買理財商品示意圖。圖／AI生成
11月29日水星順行，語言、邏輯與溝通全面回到最佳狀態，原本卡住的合作案、商談有望順利推進，對於從事業務、行銷、顧問類的族群，感受尤其強烈。塔羅牌老師艾菲爾分享，四大星座在水星順行的助力下，最容易撥雲見日，成為「一句話鎖住客戶、三句話談成合約」的高手，建議同時參考太陽、上升星座。

天蠍座／一語破題 切中需求

天蠍座的說服力來自直覺與洞察。他們能迅速抓住客戶痛點，用短短幾句話拆解問題，讓對方驚訝：「你比我更了解我的需求？」這段時間，天蠍擅長用具體策略與風險判斷取得信任，是典型的談判高手。

雙子座／幽默分析 解決問題

雙子座的語言天賦在水星順行後被放大，他們思路清晰、口條流暢，能邊聽邊分析、邊說邊解決客戶問題。幽默靈活的表達，使艱難合作也變得可行，是短時間內完成簽約的高手。

處女座／資料說話 邏輯清晰

處女座擅長用資料、報表和案例說服客戶。條理清晰、分析精准，讓方案合乎邏輯、無可反駁。若能加入情感連結，講價值、講人，也能在客戶心中建立最可靠的合作夥伴形象。

摩羯座／穩定可靠 客戶安心

摩羯座用沉穩態度與清晰邏輯贏得客戶信任。他們不靠甜言蜜語，而以「我能做到、我會負責到底」讓客戶感到安心。長期規劃與階段目標拆解，使合作順利落地，是最被信任的簽約對象。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

