水星順行「舌燦蓮花」！四大星座最強運… 幾句話就能拿到大單
11月29日水星順行，語言、邏輯與溝通全面回到最佳狀態，原本卡住的合作案、商談有望順利推進，對於從事業務、行銷、顧問類的族群，感受尤其強烈。塔羅牌老師艾菲爾分享，四大星座在水星順行的助力下，最容易撥雲見日，成為「一句話鎖住客戶、三句話談成合約」的高手，建議同時參考太陽、上升星座。
天蠍座／一語破題 切中需求
天蠍座的說服力來自直覺與洞察。他們能迅速抓住客戶痛點，用短短幾句話拆解問題，讓對方驚訝：「你比我更了解我的需求？」這段時間，天蠍擅長用具體策略與風險判斷取得信任，是典型的談判高手。
雙子座／幽默分析 解決問題
雙子座的語言天賦在水星順行後被放大，他們思路清晰、口條流暢，能邊聽邊分析、邊說邊解決客戶問題。幽默靈活的表達，使艱難合作也變得可行，是短時間內完成簽約的高手。
處女座／資料說話 邏輯清晰
處女座擅長用資料、報表和案例說服客戶。條理清晰、分析精准，讓方案合乎邏輯、無可反駁。若能加入情感連結，講價值、講人，也能在客戶心中建立最可靠的合作夥伴形象。
摩羯座／穩定可靠 客戶安心
摩羯座用沉穩態度與清晰邏輯贏得客戶信任。他們不靠甜言蜜語，而以「我能做到、我會負責到底」讓客戶感到安心。長期規劃與階段目標拆解，使合作順利落地，是最被信任的簽約對象。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言