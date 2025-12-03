快訊

中工讓出一席董事 牽涉威京與寶佳「共治或接手」戰略

中職／林書逸有望換上藍色球衣？悍將球團曝：已有鎖定人選、有消息將公布

孩子因一匹馬變專注 日本動物輔助治療讓幼教師感動

三生肖看似和善、其實不好惹…踩到他們底線「友誼直接登出」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

生活中總有一票人，說話禮貌客氣，讓人以為他們好相處好說話。然而相處久了才發現，他們只是有禮貌，不代表好欺負。搜狐網分享，看似好說話其實不好惹的三生肖，他們堅持自己的原則與底線，一旦被觸碰，他們轉身的果斷程度，往往超乎預期。

第三名：生肖羊／不愛計較 但需要尊重

屬羊的人多半給人溫和、不愛計較的印象，在團體中也常順著大家。然而他們的「隨和」，不代表沒有立場，而是不願把情緒浪費在衝突上。

一旦羊覺得自己沒有受到尊重，會選擇最安靜的方式退出關係，不爭執、不解釋，也不挽留。從此和對方保持距離，是他們最清楚的表態。若能真誠相待，他們同樣會投入真心。

第二名：生肖蛇／界線分明 欺騙是大忌

屬蛇的人EQ和IQ都很高，面對衝突時總是保持冷靜，甚至還能面帶克制的微笑。蛇對「越界」的敏感度反而更高，尤其欺騙、算計或破壞信任的行為，對蛇而言都是大忌。

一旦感受到對方的輕視，蛇會悄悄抽離，把距離拉得很遠，不吵不鬧，但絕不再給第二次欺負自己的機會。蛇的底線不是聲張，而是沉默中的堅決。

第一名：生肖兔／不再信任 會默默抽離

屬兔的人看似隨和、待人有禮，面對小事也多願意退讓。然而他們真正重視的是信任與安全感，一旦核心底線被觸碰，如背叛、傷害家人或長期的消耗，兔子會迅速關上心門。

兔不會去爭執、指責，只是悄然抽離，把對方從生活裡慢慢移除。兔和別人翻臉時不帶情緒，但十分決絕。

