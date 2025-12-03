4日下元節…水官大帝生日補財 4生肖要先解厄補能量

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
12月4日是下元節，屬水官大帝生日，命理師楊登嵙分享此日的民俗觀念與祭祀方式。圖／楊登嵙提供
12月4日是下元節，屬水官大帝生日，命理師楊登嵙分享此日的民俗觀念與祭祀方式。圖／楊登嵙提供

今年12月4日是農曆10月15日，民俗是「下元節」，命理師楊登嵙說，水官大帝消災解厄，且「水」屬「財」，可補財運，到廟裡拜拜不僅能消災解厄，還能改運旺財，因此民眾絕對不要放過這天拜拜的好時機，同步祈求過年前能消除霉運、一路旺財，化解這一年所犯下的無心之過與冤孽，避免將災禍帶到明年。

楊登嵙說，三官大帝也稱為「三元大帝」、「三界公」，掌管天、地、水三界事務，是福祿壽的化身，三元大帝的誕辰祭拜有不同意義，上元節天官賜福，中元節地官赦罪，下元節則水官消災解厄；而水官也掌管財庫，因此要補財庫，可在水官大帝生日當天到供奉三官大帝的大廟，或在自家門口來拜拜祈求，都有效力。

楊登嵙提到，2025年乙巳蛇年，犯太歲的虎、猴、蛇、豬4個生肖，更要從下元節開始就要解厄、補運，提早為明年備足能量，趨吉避凶。

楊登嵙提醒，下元節水府之門大開，眾水鬼會隨著水官大帝來到人間，但水鬼多在江河湖海中活動，下元節唯一的禁忌就是「避免近水玩水」，尤其是沒有救生員管理的江河湖海。

下元節祭祀方式

一、下元節拜拜時間：

2025年12月3日農曆10月14日晚上11點後，或農曆10月15日早上9點至11點，都可開始設香案祭拜，

二、下元節拜拜供品：

壽麵、蛋糕、甜湯圓3碗、清茶3小杯，五種水果, 水果盡量是圓形的最好，可準備香蕉、李子、梨子、鳳梨，台語諧音為「招你來旺」。

龍眼乾的果肉為黑色，從五行五色來看，黑色屬水，「水」為財，有生財之意；龍眼代表事業或投資的眼光銳利精準；剝下的龍眼殼丟到垃圾筒，象徵「脫胎換骨」。

三、下元節拜拜金紙：

五色金（天金、頂極金、壽金、刈金、福金）。

☛此為民俗說法,不代表本新聞網立場,切勿過度迷信。

