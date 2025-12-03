快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為不合群示意圖。圖/AI生成
圖為不合群示意圖。圖/AI生成

每個人個性大不同，搜狐網分享，有三個星座天生孤傲，看似不太合群，話也很少，但其實他們內心戲爆多，只是不輕易讓外人看見，但如果相處變熟了，你也能發現他們的可愛之處。

天蠍座／生人勿近 其實怕受傷害

天蠍座的防備心不是一般的高，他們對人保持距離不是耍酷，而是太敏感、太容易受傷，所以寧可把心門鎖死。情緒再澎湃也能假裝平靜，內心戲再多，也一句不說。你以為他冷，其實他只是「不想被看透」。跟天蠍熟起來後，你會發現他們其實是深情又可靠的暖系角色。

金牛座／溫柔沉默 覺得社交好累

金牛座是「不合群」裡最溫柔的一種。他們不討厭社交，只是覺得麻煩，又容易累。比起熱鬧聚會，金牛更喜歡自己慢慢過生活，喝杯飲料小確幸、開心追劇、一個人放空，安靜又踏實。身為朋友，你別逼他們說心事，越逼反而越不講，但一旦信任你，金牛會用最悶騷的方式對你好。

摩羯座／專注目標 不想浪費時間

摩羯座的冷漠不是裝的，是因為他們腦袋裡永遠在排人生行程、計畫進度、暢想未來。和朋友聚會聊天？摩羯座覺得太浪費時間！他們不是不願分享，而是覺得「講了你也不一定懂」，乾脆省略。雖然看起來超級孤僻，但熟了之後，摩羯的傲嬌、吐槽和反差萌，保證讓你笑到不行。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

社交 星座

殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務

2026年即將到來，星象能量正悄悄轉動。占星專家「殺破狼」公布最新的12星座年度流年運勢。行星移位頻繁，不僅象徵結構轉變與新契機，也意味著舊有模式將被打破。無論是事業、財運、愛情、健康、還是人際關係，每個星座都將面臨不同的考驗與驚喜。

「三大星座」天生孤傲不合群？天蠍怕受傷、他覺得社交好累

每個人個性大不同，搜狐網分享，有三個星座天生孤傲，看似不太合群，話也很少，但其實他們內心戲爆多，只是不輕易讓外人看見，但如果相處變熟了，你也能發現他們的可愛之處。

4日下元節…水官大帝生日補財 4生肖要先解厄補能量

今年12月4日是農曆10月15日，民俗是「下元節」，命理師楊登嵙說，水官大帝消災解厄，且「水」屬「財」，可補財運，到廟裡...

拿人不只手短…運氣也會變差？「人生是給是得」決定你的財運

這個宇宙存在著一個「宇宙銀行」，而這個銀行有「宇宙儲蓄」與「宇宙貸款」兩種服務。宇宙儲蓄裡有你的存款餘額，這些會根據「為他人花了多少錢」、「為他人流了多少汗」、「為他人做了什麼」而不斷累積金錢的能量。

2026倒數計時！本月星座運勢排行…射手最旺、他最衰「工作鳥事多」

小孟老師公布，2025年最後一個月，12星座運勢榜中榜。

每日星座運勢／巨蟹別讓自己太懶散 做好工作規劃

2025-12-3 牡羊座 短評：自信使你變得更有魅力。 【整體運：】 難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現

