「三大星座」天生孤傲不合群？天蠍怕受傷、他覺得社交好累

每個人個性大不同，搜狐網分享，有三個星座天生孤傲，看似不太合群，話也很少，但其實他們內心戲爆多，只是不輕易讓外人看見，但如果相處變熟了，你也能發現他們的可愛之處。

天蠍座／生人勿近 其實怕受傷害

天蠍座的防備心不是一般的高，他們對人保持距離不是耍酷，而是太敏感、太容易受傷，所以寧可把心門鎖死。情緒再澎湃也能假裝平靜，內心戲再多，也一句不說。你以為他冷，其實他只是「不想被看透」。跟天蠍熟起來後，你會發現他們其實是深情又可靠的暖系角色。

金牛座／溫柔沉默 覺得社交好累

金牛座是「不合群」裡最溫柔的一種。他們不討厭社交，只是覺得麻煩，又容易累。比起熱鬧聚會，金牛更喜歡自己慢慢過生活，喝杯飲料小確幸、開心追劇、一個人放空，安靜又踏實。身為朋友，你別逼他們說心事，越逼反而越不講，但一旦信任你，金牛會用最悶騷的方式對你好。

摩羯座／專注目標 不想浪費時間

摩羯座的冷漠不是裝的，是因為他們腦袋裡永遠在排人生行程、計畫進度、暢想未來。和朋友聚會聊天？摩羯座覺得太浪費時間！他們不是不願分享，而是覺得「講了你也不一定懂」，乾脆省略。雖然看起來超級孤僻，但熟了之後，摩羯的傲嬌、吐槽和反差萌，保證讓你笑到不行。

