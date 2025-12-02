天生鳳凰命！娶了「4生肖女」旺夫旺家…馬像小太陽、她是全家人軍師

快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為女生旺夫旺家示意圖。圖/ingimage
圖為女生旺夫旺家示意圖。圖/ingimage

搜狐網分享，在民間命理傳說中有些女生天生「鳳凰命」，生來氣場強大、福澤深厚，一生順遂富貴，┬單身旺家，結婚又旺夫。快看看妳上榜沒？

屬龍女／氣場強大 家庭事業兼顧

屬龍女性天生具備王者氣度，不論在家庭或職場都是核心人物。她們思路清晰、做事果斷，既能為家庭建立穩定基礎，也能在工作上取得亮眼成績。她們越挫越勇的特質，使家庭在各種挑戰中始終能穩住腳步。

屬蛇女／聰慧細膩 全家人的軍師

屬蛇的女性洞察力強、心思細膩，擅長處理人際與家庭事務，總能避免衝突、化解矛盾。她們的智慧讓家庭運勢順暢，也讓伴侶在事業上更有底氣前行。其沉穩個性也讓她們在職場上常能累積長期穩健的成就。

屬馬女／活力充沛 帶滿滿正能量

屬馬女性外向、熱情又充滿能量，是家庭中的暖陽，帶給家人歡笑與活力。工作上她們企圖心強、衝勁十足，總能在關鍵時刻表現亮眼。她們的樂觀與行動力，為家庭帶來旺盛生氣，也替伴侶增添不少好運氣。

屬兔女／溫柔體貼 療癒全家心情

屬兔女性溫柔細膩，天生具有柔和療癒力，是家中的安定能量。她們擅長照顧家人、營造溫暖氛圍，同時也不忘在工作中穩紮穩打。她們的溫和與耐心，往往讓家庭愈過愈順、福氣愈積愈多。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

大英博物館「特殊體質別去」？他頭暈耳鳴、拍照全糊、腳邊一直震

進入博物館後，我耳鳴不適及頭暈症狀突然加劇，根據經驗，此乃「磁場有異」的紅色警戒訊號，也是旅途中最糟糕的體驗。上次相同症狀發作時間，是數年前在日本富士山麓「輕生勝地」之青木原樹海，鬼魅特多不在話下，因此我很肯定，這裡頭必然「精彩」。不過，我還是必須再度強調，一般人不會有這種奇特體驗，也不用害怕，只要遵守規定，注意舉止，安心專注欣賞展覽，盡情享受於其中即可。

2026馬年「5大生肖」要當心！兔身邊有豬隊友、他有破財危機

2026年為農曆丙午年馬年，有哪些生肖需要格外注意呢？命理專家湯鎮瑋老師在臉書發佈影片，指出2026年有5個生肖要特別小心，如果上榜有不用擔心，只要謹慎行事，便能化解危機。

外冷內萌又傲嬌！三大星座看似高冷「內心根本小朋友」

常言道，「人不可貌相。」搜狐網分享，在十二星座中有些人看起來氣場強大、態度高冷，讓人難以接近，但若是走進內心世界，就會發現這些星座藏著滿滿「傲嬌」，內心軟萌得像個孩子，反差極大。

周日迎「大雪」！命理師曝禁忌：睡覺不要蓋住頭、快吃七類食物

今年的大雪日子為2025年12月07日05:45，太陽位於黃經255°，在古人認為北方地區出現較強的冷空氣，因此會有規模較大的降雪，台灣高山也容易出現降強的降雪。

三星座天生富貴命！年紀越大越有福、財富滾滾來「一生不為錢發愁」

搜狐網分享，在星象學裡，有些星座天生錦衣玉食，還有有「越活越旺」的命格，但隨著歲月過去，他們財運、智慧、人脈與機遇繼續走高，福氣愈積愈厚，快看看有你嗎？

