快訊

野外失足要國賠？法官：國家沒義務把自然改裝成遊樂場

台股上漲228點收27,793點 台積電收高20元

駭人！台中騎車與大貨車車禍 女騎士頭顱滾地慘死

「人生如打怪」三星座樂於挑戰自己！獅子愛秀、他只想知道極限在哪

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目中分享3個天生勇於挑戰舞台的星座。圖／AI生成
星座專家Amanda老師在節目中分享3個天生勇於挑戰舞台的星座。圖／AI生成

漫漫的人生路中，勇於挑戰自己的能力才有可能在廣闊的世界佔有一席之地。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個天生勇於挑戰舞台的星座，快來看看他們是如何挑戰自己、邁向成功的吧！請參考太陽、月亮、火星、上升星座。

TOP3 獅子座／浮誇熱情 展現自己

獅子座特質強的人不管是從穿著打扮，還是講話的行為舉止，都很希望別人能看到他，很少看到打扮很低調的獅子座，且會認為人生是不停打怪升級的遊戲，不會滿足現今的工作，會想去挑戰不同的舞台，不斷嘗試新鮮的事物。

TOP2 射手座／對有興趣的事超投入

射手座有一種狂放的特質，但只對自己有興趣的事狂熱，會投入150%的熱情，他們覺得人生要抱持「玩」的心態。雖然外界對射手的印象都是外向、活潑，不過另一類射手平時非常安靜，直到出現感興趣的事物，才會爆發出他的活力，投入到其領域之中。

TOP1 天蠍座／突破自我 挑戰極限

雖然天蠍座外表看上去有點冷，但他內心其實是一顆不斷燃燒的火焰，充滿熱情，只要是自己感興趣的事，就會展現出來，而且天蠍很好奇自己極限在哪，不會因為達到目標而滿足，不停挑戰自己，自我要求非常高。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

4日下元節…水官大帝生日補財 4生肖要先解厄補能量

「三大星座」天生孤傲不合群？天蠍怕受傷、他覺得社交好累

三生肖看似和善、其實不好惹…踩到他們底線「友誼直接登出」

殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務

相關新聞

「人生如打怪」三星座樂於挑戰自己！獅子愛秀、他只想知道極限在哪

漫漫的人生路中，勇於挑戰自己的能力才有可能在廣闊的世界佔有一席之地。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個天生勇於挑戰舞台的星座，快來看看他們是如何挑戰自己、邁向成功的吧！請參考太陽、月亮、火星、上升星座。

水星順行「舌燦蓮花」！四大星座最強運… 幾句話就能拿到大單

11月29日水星順行，受到星象影響，人們的語言、邏輯與溝通全面回到最佳狀態，原本卡住的合作案、商談有望順利推進，從事業務、行銷、顧問類的族群，感受尤其強烈。塔羅牌老師艾菲爾分享，四大星座在水星順行的助力下，成為最容易「一句話鎖住客戶、三句話談成合約」的高手，建議同時參考太陽、上升星座。

三生肖女失戀一蹶不振…兔躲洞裡療傷、這動物「滿嘴都是怨恨」

人生難免失戀，每個人反應大不同，有人會寄情工作，讓自己沒時間難過；有些人會找朋友訴苦，痛罵渣男；也有人會去旅行，轉換心情；也有人快速展開新戀情，拋掉過去。搜狐網分享，有三個生肖女生，很難承受失戀打擊，常常會一蹶不振，陷入極端低潮，快看看都有誰上榜。

三生肖看似和善、其實不好惹…踩到他們底線「友誼直接登出」

生活中總有一票人，說話禮貌客氣，讓人以為他們好相處好說話。然而相處久了才發現，他們只是有禮貌，不代表好欺負。搜狐網分享，看似好說話其實不好惹的三生肖，他們堅持自己的原則與底線，一旦被觸碰，他們轉身的果斷程度，往往超乎預期。

「三大星座」天生孤傲不合群？天蠍怕受傷、他覺得社交好累

每個人個性大不同，搜狐網分享，有三個星座天生孤傲，看似不太合群，話也很少，但其實他們內心戲爆多，只是不輕易讓外人看見，但如果相處變熟了，你也能發現他們的可愛之處。

4日下元節…水官大帝生日補財 4生肖要先解厄補能量

今年12月4日是農曆10月15日，民俗是「下元節」，命理師楊登嵙說，水官大帝消災解厄，且「水」屬「財」，可補財運，到廟裡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。