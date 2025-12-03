「人生如打怪」三星座樂於挑戰自己！獅子愛秀、他只想知道極限在哪

漫漫的人生路中，勇於挑戰自己的能力才有可能在廣闊的世界佔有一席之地。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個天生勇於挑戰舞台的星座，快來看看他們是如何挑戰自己、邁向成功的吧！請參考太陽、月亮、火星、上升星座。

TOP3 獅子座／浮誇熱情 展現自己

獅子座特質強的人不管是從穿著打扮，還是講話的行為舉止，都很希望別人能看到他，很少看到打扮很低調的獅子座，且會認為人生是不停打怪升級的遊戲，不會滿足現今的工作，會想去挑戰不同的舞台，不斷嘗試新鮮的事物。

TOP2 射手座／對有興趣的事超投入

射手座有一種狂放的特質，但只對自己有興趣的事狂熱，會投入150%的熱情，他們覺得人生要抱持「玩」的心態。雖然外界對射手的印象都是外向、活潑，不過另一類射手平時非常安靜，直到出現感興趣的事物，才會爆發出他的活力，投入到其領域之中。

TOP1 天蠍座／突破自我 挑戰極限

雖然天蠍座外表看上去有點冷，但他內心其實是一顆不斷燃燒的火焰，充滿熱情，只要是自己感興趣的事，就會展現出來，而且天蠍很好奇自己極限在哪，不會因為達到目標而滿足，不停挑戰自己，自我要求非常高。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。