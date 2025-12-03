一肚子壞水！「3生肖命格」陰險腹黑...狗背後插刀、這動物愛搬弄是非

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家廖翊樺老師在節目中分享3個心眼比較多的生肖命格。圖／AI生成
命理專家廖翊樺老師在節目中分享3個心眼比較多的生肖命格。圖／AI生成

為了謀求生存，有些人會先觀察他人的弱點或缺失，再伺機展現自己。命理專家廖翊樺老師在節目《命運好好玩》中分享3個心眼比較多的生肖命格，快來看看你或身邊的朋友有沒有上榜吧！

TOP1 生肖猴（農曆四月寅時生）／利益當頭 絕不吃虧

屬猴的人又是農曆四月生，就會形成無恩之刑、相刑，對待事物會斤斤計較，什麼都吃就是不吃虧，可能表面上很配合，但只要牽扯到利益，就會算得很清楚，分帳時後面的小數點都要算的明明白白，要特別小心與他相處。

TOP2 生肖雞（農曆二月子時生）／人前人後 搬弄是非

屬雞的人農曆二月子時誕生，會形成無禮之刑，很會做表面功夫，但是做人沒有下限，跟他相處時雖然表面都跟你說好，但是人前一套背後一套，會在背地裡說你壞話，或是搬弄是非，只要對他有利的就會輕易背叛你。

TOP3 生肖狗（農曆六月丑時生）／機關算盡 翻臉無情

會形成相刑，為恃勢之刑，會去找勢力讓他靠，身邊的人只要對他有利，無論是父母還是朋友都會想辦法算計，臉可以不要，但利益一定要，背後會捅刀，建議不要把祕密輕易告訴他。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

