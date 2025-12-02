2026馬年「5大生肖」要當心！兔身邊有豬隊友、他有破財危機

2026年為農曆丙午年馬年，有哪些生肖需要格外注意呢？命理專家湯鎮瑋老師在臉書發佈影片，指出2026年有5個生肖要特別小心，如果上榜有不用擔心，只要謹慎行事，便能化解危機。

生肖馬／犯太歲年 要有耐心

馬明年犯太歲，要更耐得住性子，越有耐心，事業財運就會更躍進。

生肖鼠／別亂投資 當心詐騙

屬鼠的人明年正沖太歲，有一顆耗星入座，建議要管控好錢財，否則若是亂投資、亂相信朋友很容易被詐騙，錢財會一掃而空。

生肖兔／遇豬隊友 阿雜事多

屬兔的人明年偏沖太歲，很容易遇到豬隊友，很多事情一定要親力親為，對待事情不宜太懶散、輕信別人，或什麼是都託給別人，當心事情亂七八糟，越來越多，人也越來越累。

生肖兔／多動起來 累積福報

屬兔的人明年也是偏沖太歲，一定要多修福，廣結善緣，不能總覺得自己是好命的人，太過享受恐怕之後會越難受，所以要多動起來，多累積福報。

生肖牛／別太自負 多聽人言

屬牛的人明年害太歲，不要因為自己能力很好就太過自負，要好好注重團隊合作，多聽取別人的意見，若是耳根子太硬聽不進別人的建議，反而會傷害自己。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。