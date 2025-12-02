快訊

外冷內萌又傲嬌！三大星座看似高冷「內心根本小朋友」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為外表高冷，內心傲嬌示意圖。圖／AI生成
圖為外表高冷，內心傲嬌示意圖。圖／AI生成

常言道，「人不可貌相。」搜狐網分享，在十二星座中有些人看起來氣場強大、態度高冷，讓人難以接近，但若是走進內心世界，就會發現這些星座藏著滿滿「傲嬌」，內心軟萌得像個孩子，反差極大。

摩羯座／其實渴望被理解

摩羯給人的第一印象永遠是沉穩、冷靜，甚至有些拒人千里。工作上精準、生活中自律，看起來幾乎沒情緒波動。但這個星座一旦卸下防備，內心其實異常單純，又帶點可愛的彆扭。他們不擅長主動示弱，只能用「外冷內暖」的小傲嬌方式，期待身邊的人讀懂自己的需要。

水瓶座／活在自己小宇宙

水瓶看似理性、距離感強，彷彿永遠活在自己的小宇宙。但越是了解他們，就越能發現那份孩子氣的純真。對新鮮事物的好奇、對自由的渴望，讓他們常出現意想不到的幼萌反應。水瓶也有自己的傲嬌，是嘴上冷冷、心裡其實很在意他人。

雙魚座／我在乎你的在乎

雙魚表面看起來柔和但略帶疏離，情緒深沉得讓人捉摸不透。然而他們的內在其實極度善良、敏感又需要安全感。明明很希望有人關心，卻又害羞得假裝無所謂，傲嬌得讓人又心疼又想抱緊。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

