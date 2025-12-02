快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

三星座天生富貴命！年紀越大越有福、財富滾滾來「一生不為錢發愁」

聯合新聞網／ 綜合報導
退休生活示意圖。圖／AI生成
退休生活示意圖。圖／AI生成

搜狐網分享，在星象學裡，有些星座天生錦衣玉食，還有有「越活越旺」的命格，但隨著歲月過去，他們財運、智慧、人脈與機遇繼續走高，福氣愈積愈厚，快看看有你嗎？

★金牛座／穩扎穩打 累積財富

金牛座天生務實、耐心強，懂得腳踏實地累積資源。年輕時可能沒有驚人的突破，但隨著歲月過去，他們的財富像雪球般逐漸擴大。金牛很懂維持生活品質，也善於把握穩定型的收入來源，長線財運極佳。年紀越大，他們越能感受到安定帶來的富足感，物質與內心都更加豐盈。

★獅子座／能力亮眼 雄踞舞台

獅子座自帶光芒，通常少年就得意，但真正的富貴是在成熟後逐步成形。隨著閱歷增加、能力更全面，獅子的影響力也愈來愈大，尤其站穩職場人脈與權力位置。他們貴人運旺又懂得掌握舞台，讓他們年紀越大，財富與地位就越水漲船高。

★天蠍座／深藏不露 後勢驚人

天蠍座外冷內熱，行事低調但目標明確。他們擅長蓄勢待發，也懂得在關鍵時刻翻盤。年紀越大，天蠍累積的經驗、人脈與資源更顯威力，財運與成就後勢強勁。天蠍有強烈意志力，擇善固執，也收穫深度智慧，晚年更能迎來真正財富豐收期。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財庫火燙」：有大好運降臨

年底發大財！12月財運最旺星座TOP5 摩羯努力獲回報、牡羊一路往上衝

上班好厭世！如何讓12星座活過來？金牛需要餵食、這動物下班就一條龍

3星座富貴命 這群人「天生王者風範」：合適時機做正確決策

相關新聞

外冷內萌又傲嬌！三大星座看似高冷「內心根本小朋友」

常言道，「人不可貌相。」搜狐網分享，在十二星座中有些人看起來氣場強大、態度高冷，讓人難以接近，但若是走進內心世界，就會發現這些星座藏著滿滿「傲嬌」，內心軟萌得像個孩子，反差極大。

周日迎「大雪」！命理師曝禁忌：睡覺不要蓋住頭、快吃七類食物

今年的大雪日子為2025年12月07日05:45，太陽位於黃經255°，在古人認為北方地區出現較強的冷空氣，因此會有規模較大的降雪，台灣高山也容易出現降強的降雪。

三星座天生富貴命！年紀越大越有福、財富滾滾來「一生不為錢發愁」

搜狐網分享，在星象學裡，有些星座天生錦衣玉食，還有有「越活越旺」的命格，但隨著歲月過去，他們財運、智慧、人脈與機遇繼續走高，福氣愈積愈厚，快看看有你嗎？

上班好厭世！如何讓12星座活過來？金牛需要餵食、這動物下班就一條龍

你知道「12星座」如果沒有精神，要怎麼幫助他們提神嗎？讓我們一起來看看是不是這樣吧！

年底發大財！12月財運最旺星座TOP5 摩羯努力獲回報、牡羊一路往上衝

這個月有人靠實力翻身、有人靠機會暴衝、有人靠靈感大賺一筆。12月的能量像是專門為這五個星座開後門，錢不只好進，連機會都自己跑來敲門。想知道年底誰的錢包會被塞到鼓鼓、誰會一路旺到跨年？這份榜單你一定要看。

每日星座運勢／牡羊保持愉悅的心情 工作效率越高

2025-12-2 牡羊座 短評：收穫的日子。 【整體運：】 投資策略剛剛好，前期的努力與付出會有明顯的收入增加，欣喜的心情自然無法形容。不錯的表現會得到上級賞識，讓工作的前景更加

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。