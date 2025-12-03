2026倒數計時！本月星座運勢排行…射手最旺、他最衰「工作鳥事多」

快訊

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
職場示意圖。圖／AI生成
小孟老師公布，2025年最後一個月，12星座運勢榜中榜。

第12名

牡羊座：

工作特別沈重，情感放下小事

第11名

天蠍座：

工作莫成爛好人，情感態度反覆

第10名

天秤座:

工作挑戰變多，情感多些互動

第9名

雙魚座：

工作壓力過大，情感思考下一步

第八名

水瓶座：

工作負擔過重，情感坦率溝通

第七名

金牛座：

工作妥善安排，情感安排活動

第六名

獅子座：

工作珍惜磨練，情感多些關係

第5名

處女座：

工作積極行動，情感不宜冷戰

第4名

魔羯座：

工作發揮團隊精神，情感適合出遊

第3名

雙子座：

工作注意情緒，情感多些浪漫

第2名

巨蟹座：

工作貴人增多，情感理性溝通

第一名

射手座：

工作人氣提升，感情主動關係

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

