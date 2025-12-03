2026倒數計時！本月星座運勢排行…射手最旺、他最衰「工作鳥事多」
小孟老師公布，2025年最後一個月，12星座運勢榜中榜。
第12名
牡羊座：
工作特別沈重，情感放下小事
第11名
天蠍座：
工作莫成爛好人，情感態度反覆
第10名
天秤座:
工作挑戰變多，情感多些互動
第9名
雙魚座：
工作壓力過大，情感思考下一步
第八名
水瓶座：
工作負擔過重，情感坦率溝通
第七名
金牛座：
工作妥善安排，情感安排活動
第六名
獅子座：
工作珍惜磨練，情感多些關係
第5名
處女座：
工作積極行動，情感不宜冷戰
第4名
魔羯座：
工作發揮團隊精神，情感適合出遊
第3名
雙子座：
工作注意情緒，情感多些浪漫
第2名
巨蟹座：
工作貴人增多，情感理性溝通
第一名
射手座：
工作人氣提升，感情主動關係
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
