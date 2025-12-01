雙子座流星雨月中登場 每小時百顆流星畫過天際

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
今年最後一個月到來，天文館預告本月天象，除了有水星西大距外，一年一度最精彩的雙子座流星雨也將在14日登場。圖／天文館提供
今年最後一個月到來，天文館預告本月天象，除了有水星西大距外，一年一度最精彩的雙子座流星雨也將在14日登場，且當天觀賞條件極佳，每小時可觀賞到約100顆流星左右，而跨年還可觀賞到月球和昴宿星團連袂現身於西方天空，相當精彩。

天文館指出，8日為水星西大距，是今年最後一次適合觀賞水星時段，水星亮度-0.5等，黎明5時30分至天亮間，只要朝東南東方低空搜尋，不難找到這顆平時不易觀察的行星。

天文館說，14日則有全年最精彩的雙子座流星雨極大期，預估每小時天頂流星率（ZHR）約為150，實際每小時可觀賞到約100顆左右，當晚月相近殘月，凌晨2時30分左右才升起，對觀賞流星雨影響不大，天文館表示，雙子座流星雨特色是流星速度中等偏慢且偶有明亮的火流星，可把握機會欣賞這場盛宴。

今年冬至12月21日當天太陽直射南回歸線，北半球將經歷一年中白晝最短、夜晚最長的一天，白晝時間僅10小時34分。雖然冬至並非太陽最晚升起或最早落下的日子，但當天日出與日落方位卻是全年最偏南的，不妨觀察看看這有趣的現象。

12月31日太陽下山後，可見月球和昴宿星團連袂現身於西方天空，隨著時間推移，月球將貼近掠過猶如夜空寶石箱的昴宿星團，當晚21時月球與昴宿星團將相聚於2度範圍內，可惜當晚月相為盈凸月，明亮的月光將影響觀看昴宿星團，建議使用雙筒望遠鏡欣賞這場星月共舞的天象美景，同時迎接2026年的到來。

