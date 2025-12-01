聽新聞
唐綺陽星座運勢週報：巨蟹忙收爛攤、射手感情聚少離多、牡羊別孩子氣
【唐綺陽12/1-12/7星座運勢週報】
甫進週一（12/1）★金星進射手。
對射手座人，或高等教育的研究生、教授，大師、預言家、宗教界人士，都能得金星加持（金星將待到12/25聖誕），也許是日子舒服些，愛美、變得美些，或發揮強項、得到重視、受人喜愛等，金星將賦予射手表現的空間，與寬容、帶著金星濾鏡的評價，讓射手舒服不少。
你有海外的事要忙嗎（旅遊計畫、外國友人、海外置產、移民等），金星射手期間會忙得很愉快，有效果，並廣結善緣。人們也能摒除掉被八卦引導的陋習，接受「較高觀點」的評論，畢竟擒賊要擒王，只有抓到核心才能解決問題，有觀點、能講出核心者，都將得到重點，並發揮力量。
目前也是★水象大三角尾聲，含括了20-29度（變動度數），這個區間有星者，是較受暗流覆蓋、牽引的人，如果有莫名心緒翻攪，多半是「對過去某些事感到悔恨」，如果已經發現，就盡力去解決、處理吧，這才是重獲平靜的唯一方式。
★對十二星座的影響
（太陽、上升皆可參考）
【累的】巨蟹 獅子 魔羯 水瓶
巨蟹：必須忙著善後收尾，想要桃花去安慰心儀對象吧
獅子：工作成堆只能一一擊破，感情要多講好聽話
魔羯：破壞性轉折並非壞事，感情裂縫可能攤牌
水瓶：注意細節別意外失誤，感情當心記性差而出錯
【穩的】金牛 雙子 處女 射手
金牛：推不動的事先暫時放下，感情別硬碰硬
雙子：工作深受女性長輩干擾，感情太自我會影響戀情
處女：工作溝通出現雞同鴨講，感情爭執來自溝通鴻溝
射手：合作對象狀態和以前不同，感情聚少離多要主動經營
【讚的】牡羊 天秤 天蠍 雙魚
牡羊：員工管理是成敗關鍵，感情別表現得太孩子氣
天秤：別人給的願景先觀察，感情價值觀一致是關鍵
天蠍：工作上的任務圓滿收尾，感情曖昧即將有答案
雙魚：成績亮眼可高調表現，感情有活力更有魅力
