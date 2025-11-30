上半年辛苦打底、年底福氣滿載 四大生肖事業財運雙豐收

上半年忙得團團轉，年底將強勢翻盤！《搜狐網》運勢專欄點名屬牛、屬虎、屬蛇、屬雞的人，只要撐過上半年的低潮，下半年將迎來回報，事業和財運一起長紅。

生肖牛：悶聲打底 後勢爆發

生肖牛一向認真老實，上半年容易吃悶虧，不是被誤會，就是默默扛責任，還常因不善表達錯過機會。不過到了下半年，貴人加持、運勢回升，多年累積的經驗突然變成升職加薪的跳板，副業也有機會因口碑發酵而越做越順。財運方面穩中帶旺，投資見好就收。

生肖虎：挫折當燃料 年底大翻身

生肖虎上半年總是衝太快、想太多，導致事業起伏大，不過韌性堅強，每次跌倒都能學到新東西。下半年開始走強，貴人出現、機會變多，職場成就感一路上升，創業者更有望把品牌做出名聲。正財偏財也將同步增長，投資判斷特別準確。

生肖蛇：悄悄累積 一舉開花

生肖蛇雖然聰明，但過於低調的行事風格，上半年總是沒被看見，好在懂得觀察形勢、悄悄準備。下半年運勢回升，靠著專業能力和清晰判斷力，在職場或投資相關領域頻頻收穫成果。不只正財穩、偏財也將有驚喜，年底生活品質將明顯升級，還能悠閒規劃明年的藍圖。

生肖雞：人脈發光 收入大突破

生肖雞聰明機靈、善於社交，由於上半年急於求成，容易和機會擦肩而過。下半年開始變得沉穩，反而讓實力有空間發揮，貴人運明顯上升，合作機會一個接一個，甚至靠著朋友介紹或社群經營找到高報酬項目，讓副業收入超過本業。年底可好好放鬆，迎接名利雙收的生活。

