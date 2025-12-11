每日星座運勢／射手工作宜親力親為 勿因感情分心

2025-12-11

牡羊座

短評：三人行必有我師。

【整體運：★★★★☆】

因缺乏信心而誠惶誠恐，這種情緒表現得越強烈，就越有失去的危險喔！「失之東隅，收之桑榆」，其實得到的比失去的還更有價值；虛心向他人請教，將有助於你突破目前的被動局面。

【愛情運：★★★☆☆】

異性緣很不錯的一天，可不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

【事業運：★★★☆☆】

事業運普通，可是今日並不輕鬆呢，少有機會可以閒下來！

【財運：★★★★☆】

財運佳，有中獎、得禮金、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿點出來行善喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00珠貝白

開運方位：東北方向

金牛座

短評：忌衝動，留意人情往來。

【整體運：★★☆☆☆】

今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留意在心，謹防桃色陷阱。財運方面應留意一些中小型投資，能有不錯的發現。工作上別太急躁，會因一些不該有的失誤而受到老闆的責備。

【愛情運：★☆☆☆☆】

感情上有一團亂的情形，不是互相吃醋就是互相爭個你死我活，別鬥氣，氣壞了就不好了！

【事業運：★★☆☆☆】

心情在逐漸地變得浮躁，時時提醒自己要冷靜才好，情緒化只會是你生活工作的絆腳石。

【財運：★★★☆☆】

膽大心細，投資注意看好大方向！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00秋葵綠

開運方位：西南方向

雙子座

短評：要求有些過高。

【整體運：★★★☆☆】

今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，盤算開支，過得有些困難拮据。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。

【愛情運：★★★☆☆】

戀愛機會較多，多與親友互動，可獲得多方訊息，讓你有機緣遇到有緣人。

【事業運：★★★☆☆】

重點是處理好與上司的協調關係，懂得忍讓、妥協，才能更好地溝通，避免矛盾。

【財運：★★☆☆☆】

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時，不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00嫩芽綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：勇於爭取者可得好運。

【整體運：★★★★☆】

不同類型的異性主動靠近，讓你沉浸在喜悅當中，不過，也別忘記及時做出選擇。財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，應果斷下決定，財富才不會離你遠去。工作中會遇到一些困難，但只要增強自信，就能彰顯才能。

【愛情運：★★★★☆】

異性緣相當好的一天，特別容易得到異性朋友的關心與照顧。

【事業運：★★★★☆】

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味性的領域，工作性質太枯燥單一，反而會讓你欲振乏力。

【財運：★★★☆☆】

財運普通，要注意金錢上可能會有大量流通情形；花錢上也顯得海派、衝動，控制不佳時，則有亂花錢的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00琥珀橙

開運方位：正東方向

獅子座

短評：稍作修整，調節情緒，為日後做足準備。

【整體運：★★☆☆☆】

單戀者陶醉於自我編織的幸福當中，自我感覺良好。財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區。工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

【愛情運：★★★☆☆】

單身者有機會與異性結緣，但應採取循序漸進的追求方式；已婚者應注意交流溝通。

【事業運：★★☆☆☆】

有些固執己見，易與夥伴在溝通中發生爭執，也容易讓自己的邏輯思維發生蔽塞。

【財運：★☆☆☆☆】

錢財紛爭多，與親友為金錢爭吵的機率高，此外，也有賣屋搬家的可能。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00珍珠白

開運方位：正東方向

處女座

短評：運勢起伏，心態要擺得穩當才好。

【整體運：★★★☆☆】

與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情瞬間縮水不少。工作上需打起精神來，把百分之百的熱情都投入到工作中；此刻上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對你日後的工作發展有很大的影響。

【愛情運：★★☆☆☆】

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧！

【事業運：★★★☆☆】

顯得懶散，有放縱自我的傾向；多提醒自己，不積極的態度會讓你失去不少商機。

【財運：★★★★☆】

對金錢的敏銳度顯得較高，偏財運也不錯，可以玩玩樂透或是購買短線股。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00可可棕

開運方位：正西方向

天秤座

短評：下定了決心，只管行動就好。

【整體運：★★★★☆】

另一半鋒芒畢露，令你情緒略受影響，心態持平才是關鍵；財運良好，今天不妨嘗試一些短期投資，發展趨勢頗好；工作中與同事相處融洽，氛氛濃厚，懂得用心經營人際關係，你會更得人心。

【愛情運：★★★★☆】

特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣，不過，很快又能調整好情緒。

【事業運：★★★★☆】

行動力很強，工作上可嘗試新的方法，加快前進的步伐，易有顯著的成果。

【財運：★★★☆☆】

財運不錯，比較適合做規劃，可在人際關係上面多下點功夫。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00冷泉藍

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：心裡有點小疙瘩，越在意就越顯得受傷。

【整體運：★☆☆☆☆】

切忌因個人情緒而全盤否定朋友提出的建議，意見雖不全對，但有其參考的價值，根據自己的實際情況，總能找到一條合適自己的。對另一半有成見，顯得有些死心眼，小心到頭來受傷的只是自己。

【愛情運：★★☆☆☆】

有伴侶的人易看到另一半的缺點，千萬別因一時口快責罵對方，小心感情受損。

【事業運：★★☆☆☆】

今日事業不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！

【財運：★☆☆☆☆】

財運較背之日，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00硃砂紅

開運方位：東南方向

射手座

短評：與伴侶結合能讓精神愉悅。

【整體運：★★★★★】

今天性慾會比較強烈，身體狀態也挺不錯，激情的床上運動會讓你和伴侶得到身心的滿足；高昂的情緒讓你面對工作的各種挑戰時，均能保持積極的心態；財運的旺盛讓你在投資上不再顯得綁手綁腳，局勢一片光明。

【愛情運：★★★★★】

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場的約會，戀愛中人也能開開心心的玩一天。

【事業運：★★★☆☆】

應注意不要為了感情問題而在工作上分心，凡事宜親力親為。

【財運：★★★★★】

賺錢不費力。業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成；股票族今日可以獲利了結。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00鈦晶金

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：在進家門前把自己的壞心情統統都丟掉。

【整體運：★★★☆☆】

今天在工作上會遇到不少的麻煩，極易引起上司的責罵，事事都要小心處理；脾氣暴躁的你還會因為工作中的不順心，遷怒到伴侶身上，容易引起爭吵；心情不好時，找個沒人或是沒認識自己的人的地方大肆發洩一番，別把自己的壞心情帶回家裡。

【愛情運：★★☆☆☆】

執著追尋自己的愛情理想，橫衝直撞之下已感覺傷痕纍纍。

【事業運：★★☆☆☆】

自尊心較強，他人伸出援手也不願接受，不僅累壞了自己，還會影響人際關係。

【財運：★★★★☆】

財神降臨，可多留意大環境的消息，玩玩彩券或是投資短線股，容易獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00古銅青

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：內心平靜，適合化解誤會的一天。

【整體運：★★★☆☆】

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。

【愛情運：★★☆☆☆】

單身者容易被異性的皮相迷惑，只圖一時歡喜而忽略了考察對方的品行。

【事業運：★★★☆☆】

有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫；看到自己的進步，你也會很有成就感喔！

【財運：★★★☆☆】

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的現象，但是，也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00冷泉藍

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：把握機會展現自我。

【整體運：★★☆☆☆】

有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。

【愛情運：★★☆☆☆】

戀人之間不必太在乎面子，買份小禮物送給戀人，再大的矛盾也會化解喔！

【事業運：★★★☆☆】

雖然努力能得到回報，能力能受到肯定，但也會得罪人，讓很多人敢怒不敢言，暗中對你不利。

【財運：★★☆☆☆】

求財勞心費力，尤其任職領薪者，總覺得自己的付出與收穫不成正比。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00萊姆黃

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】