每日星座運勢／雙子注意自己的酒量 以免醉後失言
2025-12-10
牡羊座
短評：決斷需要理性。
【整體運：★★★★☆】
果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。
【愛情運：★★★★☆】
愛情運特別旺，是適合告白的好日子！戀愛中人要好好珍惜、疼愛眼前人，單身者則有思念舊情人的傾向。
【事業運：★★★★☆】
事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題時，只要虛心請教，都能找到方法解決。
【財運：★★☆☆☆】
財運不太穩定，金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：07:00-09:00瑪瑙黑
開運方位：正西方向
金牛座
短評：說話放溫柔點。
【整體運：★★☆☆☆】
行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。
【愛情運：★★★☆☆】
較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。
【事業運：★★☆☆☆】
工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。
【財運：★★☆☆☆】
小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-13:00芒果黃
開運方位：正南方向
雙子座
短評：切忌喝酒誤事。
【整體運：★★★★☆】
今天飯局邀約較多，很容易與親戚、朋友拚起酒來，要注意自己的酒量，以免醉後失言又失態，得罪了人家而不自知；夫妻間應多尊重彼此，千萬不可當眾丟了對方的面子；出門時盡量步行或乘車，自己開車出門容易遇到交通事故。
【愛情運：★★★★☆】
約會最好找個安靜的地方，小心中途被人打擾喔！
【事業運：★★★★☆】
會突然接到新的任務，讓你有些措手不及。別緊張，分出輕重就能輕鬆應對。
【財運：★★★☆☆】
特別愛花錢的一天。荷包裡的錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後又會後悔不已。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-11:00臘梅白
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：有志者事竟成。
【整體運：★★★☆☆】
學習者缺乏勤奮的毅力，也沒有什麼刺激你向前的動力，不妨先好好玩樂一番；有不錯的求財機會，卻也會因猶豫不決而有錯失良機的可能；給情人一個小小的驚喜，精緻禮物烘托下的愛情會很甜蜜。
【愛情運：★★★☆☆】
感情生活雖然平淡，但各忙各的工作，也少了許多摩擦與紛爭，對兩人的感情有利。
【事業運：★★★☆☆】
運勢平順，內心較為平靜，適當安排休閒娛樂，多與人接觸，可提升運勢。
【財運：★★★☆☆】
看到美美的東西，易產生衝動之心，小心買一堆不實用又佔空間的東西回家囉！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00鈦晶金
開運方位：正東方向
獅子座
短評：無力感強烈的一天。
【整體運：★★☆☆☆】
花很多心思想要給另一半驚喜，卻易被對方潑冷水，應注意表達的方式與方法。工作中勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動。今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。
【愛情運：★★☆☆☆】
單身者容易因為異性的關心而快速投入一段感情；已婚者易陷入感情糾紛。
【事業運：★★★☆☆】
任何問題都想靠自身的能力獨立解決，不願意接受來自周圍人的好意。
【財運：★☆☆☆☆】
財運頗為受阻，浮沉不定。逢此運不要玩變化快速的金錢遊戲。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-07:00鈦晶金
開運方位：正東方向
處女座
短評：情緒低落，做什麼都不太順心。
【整體運：★☆☆☆☆】
今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。購物慾強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架，多運用人際關係可化解難題。
【愛情運：★★☆☆☆】
單身者有機會得到異性朋友的示好，但多為一時激情，愛情火花稍縱即逝。
【事業運：★★☆☆☆】
今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！
【財運：★☆☆☆☆】
財來財去、空歡喜的日子，突如其來的得財往往很容易在一瞬間突然破財。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：08:00-09:00睡蓮紫
開運方位：正西方向
天秤座
短評：撥開烏雲見天日，活力四射，運氣佳。
【整體運：★★★★★】
工作進展順利，雖奔波忙碌，但易獲得正面肯定，有機會接手你夢寐以求的任務，旁人羨慕，你的積極態度也會隨之提升。單身者因工作魅力吸引不少異性的目光，與異性同事產生微妙情愫的機率高。
【愛情運：★★★★☆】
伴侶間頗有默契，相處和諧。彼此只要一個眼神，就知道對方想要表達什麼。
【事業運：★★★★☆】
談判時，應找個不被打擾的地方，若有閒雜人等的闖入，必會讓成功率降低！
【財運：★★★★☆】
得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日來構思賺錢計劃表！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：15:00-17:00水晶紫
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：過程很重要，宜細心處理。
【整體運：★★★☆☆】
今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者有幾分揮霍傾向，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做白工的感覺。
【愛情運：★★☆☆☆】
今日伴侶之間應多付出實際行動，默默關心、支持對方，讓對方無法忽視你的存在。
【事業運：★★★☆☆】
太過繁瑣的工作難免會讓你出現小錯誤，如果同事間相互檢查，出錯的機率會減小。
【財運：★★☆☆☆】
今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少，得失心頗重。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-13:00琉璃銀
開運方位：正東方向
射手座
短評：任務較重，但也別因此而忽略了感情。
【整體運：★★☆☆☆】
約會遲到，和戀人鬧得不歡而散的機率高。別輕易答應另一半的要求，開始就委婉拒絕表示歉意，比答應了做不到更能得到對方的諒解。理性消費、審慎評估，可以讓你更好地把握商機。
【愛情運：★★☆☆☆】
感情易出現問題，應盡快安排時間與伴侶溝通，賭氣外出尋歡只會給你帶來無盡的煩惱！
【事業運：★★★☆☆】
承受壓力的能力轉弱，任務稍有加重就會感覺難以應付。其實只要認準方向，做事稍微細心，就能順利過關。
【財運：★★☆☆☆】
判斷錯誤讓你損失不輕。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：06:00-07:00水鑽藍
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：好運還需耐心等待。
【整體運：★★★☆☆】
愛情火候還不夠，單身者想要對心儀的異性表白，今天絕不是最佳時機；偏財運不佳，若想在牌桌上或靠彩券積累財富，建議還是另謀出路；工作難以進入狀態，心思在外神遊。
【愛情運：★★☆☆☆】
即使你與伴侶整天在一起，你也會產生亂紛紛的情緒，心裡似乎總是不安。理智的分析一下戀人身邊的其他異性，可以找出一些端倪。
【事業運：★★★☆☆】
運勢平順，能充分享受生活，但要注意別讓自己太懶散，給自己一點壓力比較好。
【財運：★★☆☆☆】
花費太多在交際應酬上，如果用在錯的人身上，花得多卻不一定有實質的效果。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：19:00-21:00水晶紫
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：幫助別人，也就是強大自己。
【整體運：★★★★☆】
埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，讓你不易體會到工作中的樂趣；大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要因此昏頭轉向哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，可得把握好時機哦！
【愛情運：★★★☆☆】
愛情運不強，單身者不必急於戀愛，學會跟自己相處，靜待花開。
【事業運：★★★★☆】
看似困難重重，但是憑著你的堅毅不拔，一切都會迎刃而解，你出色的工作能力也可在此時展現。
【財運：★★★☆☆】
眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好東西。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：19:00-21:00象牙白
開運方位：西南方向
雙魚座
短評：含糊其辭會讓人產生誤解。
【整體運：★★★☆☆】
鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。
【愛情運：★★☆☆☆】
戀愛運略差，男女間恐有意見不合或是對立的情形，感性點，少說點道理就沒事囉！
【事業運：★★★★☆】
事業運頗佳，新創意可望獲得認同，可按計劃推行，進展順利，收獲不少。
【財運：★★★☆☆】
一旦賭念、貪念一起，損失會是大筆的唷！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-17:00珊瑚橙
開運方位：正東方向
