每日星座運勢／天秤多讚美周圍的人 他們樂意付出

2025-12-7

牡羊座

短評：留意環境和人脈，好好運用資源。

【整體運：★★★☆☆】

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接去詢問；財運下滑，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎小心；記憶力發揮作用，記東西的速度加快，不過也要注意方法，死記硬背很容易過了一會就忘哦！

【愛情運：★★★☆☆】

投身於工作，對另一半難免缺少耐性，這會讓對方不快；熱戀中的人可安排浪漫的約會。

【事業運：★★★★☆】

在他人需要幫助的時候，張開你的臂膀，讓他人依靠，給予安慰，會有意外收穫喔！

【財運：★★☆☆☆】

不適合跟會或替人做保，否則恐將破財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00雪花銀

開運方位：正西方向

金牛座

短評：拓展人脈的好時機。

【整體運：★★★★☆】

多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。

【愛情運：★★★★☆】

單身者容易得到異性關注，有機會戀愛；已婚者心情平和，容易感受到家庭的溫暖。

【事業運：★★★★☆】

心情愉快，良好的心態讓你在遇到困難時也能克服，收穫豐厚。

【財運：★★★★☆】

賺錢慾望強烈，對投資感興趣，資金周轉頻繁。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00羽絨白

開運方位：正南方向

雙子座

短評：做事順心愉快，整天都有好心情。

【整體運：★★★★☆】

愛情上平淡如飴，單身者有機會獲得異性的青睞，並有機會長期發展。今天顯得很輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。偏財運佳，買樂透會有所收穫。

【愛情運：★★★☆☆】

不宜過多約會，容易因小事鬧得不歡而散。不如在家中看看電視、看看書來得愉快。

【事業運：★★★★☆】

情緒高漲，笑逐顏開的一天，有機會與久未聯繫的老朋友相遇，驚喜不斷。

【財運：★★★★☆】

果決者可抓住時機，減少錢財的損失。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00乳酪白

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：適合走訪的一天。

【整體運：★★★★★】

今天出外拜訪對你的運勢非常有利，學生族從長輩那裡獲取財富的機率很高；到同事家坐坐，能加強你工作上的人氣；單身族在長輩那裡易獲得一些異性的訊息，有助於你日後感情的發展。

【愛情運：★★★★☆】

戀愛中的人很懂得安排有趣的節目，給另一半驚喜，感情甜蜜；單身者常有異性主動示意。

【事業運：★★★★☆】

人氣旺盛，很多同事都找你幫忙，不論是工作，還是生活瑣事，大家都願意請教你。

【財運：★★★★★】

今天真是個享受的好日子，第六感靈敏，靈感湧現時可買張樂透試試手氣。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00乳酪白

開運方位：正西方向

獅子座

短評：良好的信用有助於事業的發展。

【整體運：★★★★☆】

為情事所困，再加上許久沒有活動活動筋骨了，不妨到運動場上給身體加加油吧。今天用心去做好每一件事，讓自己處在忙碌之中，煩心的事就能暫時忘卻。閒暇之餘多出去走走，呼吸新鮮空氣比悶在家裡有意義得多。

【愛情運：★★★☆☆】

已婚者與另一半偶爾有磨擦，只是一些小事，不必太過計較，讓它隨風而去吧！

【事業運：★★★★☆】

生活節奏加快，顯得有點忙碌，但信心十足，讓你從生活中找到樂趣，沒有厭倦感。

【財運：★★★★☆】

有機會兼差，賺取外快。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00苔蘚綠

開運方位：東南方向

處女座

短評：凡事總會有好壞之分，必要時應堅定立場。

【整體運：★★★☆☆】

多留意人際關係，模糊的表達方式容易讓人誤解，進而降低信任度，堅定自己的立場才會贏得他人的尊重。雙人愛情際遇較穩定，能夠理智地看待兩人之間的問題，衝突自然能大大減少。

【愛情運：★★★★☆】

容易陷入悲傷的回憶中，情緒容易低落。閒暇之時不妨聽音樂，與朋友聊天，心情會好些。

【事業運：★★★☆☆】

很有優越感的一天，同事、朋友紛紛前來請教你，聽取你的建議，讓你高興不已。

【財運：★★★☆☆】

心能平靜者，方能有不錯的進財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00象牙白

開運方位：東南方向

天秤座

短評：多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。

【整體運：★★★☆☆】

良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。

【愛情運：★★★★☆】

已婚者與另一半相處甜蜜，令感情大增；單身者與朋友相處融洽，人氣指數上升！

【事業運：★★★☆☆】

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，有機會從他人口中獲得商業訊息。

【財運：★★★☆☆】

對於道聽塗說得來的投資訊息，不可全信，只可參考。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00琥珀橙

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：春風得意，易遇良緣。

【整體運：★★★☆☆】

單身者應主動拓展交際圈，不拒親友介紹對象，可提升愛情運；要想打動心儀對象，增進彼此關係，就要學著去做暖心、周到的事情，在細節處彰顯魅力。凡事不宜操之過急，穩步前進才能一步一步接近目標。

【愛情運：★★★★☆】

愛情和工作是不太一樣的，對愛人太強勢會讓對方感到吃不消唷。多說一些甜言蜜語吧。

【事業運：★★☆☆☆】

常會出於好意去幫助別人，卻會被認為是自作主張，多管閒事。

【財運：★★★☆☆】

財神似乎愛跟你開玩笑，如風一般，來得快卻也走得急。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00脆梅青

開運方位：正北方向

射手座

短評：人脈的暢通能帶給你好運氣。

【整體運：★★★★☆】

多參與集體活動，在與他人交流互動中會讓你變得更為活躍，能引起重要人士的注意；有機會遇到自己心動的對象，如想更深交往可透過朋友進一步了解對方；人脈的暢通能讓你獲得多而準確的市場訊息，對投資理財很有幫助。

【愛情運：★★★★☆】

已婚者戀情維繫平穩順暢，自然溫馨是兩人關係的寫照；單身者在社交場合有機會找到真愛。

【事業運：★★★★☆】

適合學習新知的一天，在閱讀中讓你發現很多以前不懂的問題其實很簡單。

【財運：★★★☆☆】

對金錢看得開，但對於支出，心裡要有底，免得手頭緊縮。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00珠貝白

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：按計劃行事，切忌強出頭。

【整體運：★★★☆☆】

今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜。在與另一半相處時，以對方的話為標準，可避免爭吵。多行善，會有意外財。

【愛情運：★★☆☆☆】

一個人若有所思的樣子也很有吸引力，但態度過於冷淡會讓追求者望之卻步喔！

【事業運：★★★☆☆】

事情雖然如排山倒海般地湧現，但你能保持清醒的頭腦，再多的難題也能迎刃而解。

【財運：★★★★☆】

有財務難題時，得親人幫忙周轉而化解。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00深茄紫

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：身心舒暢，有利拓展人脈。

【整體運：★★★★☆】

出門會有好運，窩在家裡會錯過許多機會。今天多參加團體活動可交到許多朋友，而且身心放鬆後會讓你看到更多美好的事物，啟發靈感。異性緣佳，有戀愛機會，還能賺取不少異性財。

【愛情運：★★★★☆】

單身者喜歡獨處，害怕受到異性的打擾，但是你的魅力太大，總有異性主動靠近。

【事業運：★★★☆☆】

容易受外界影響，心態不穩定，不宜做重大決定，易出錯。

【財運：★★★★☆】

偏財運旺盛的一天，得財管道頗多。不過，花錢慾望也很強烈，易有揮霍傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00咖啡棕

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：心情愉快，做事情很有幹勁。

【整體運：★★★★★】

今天你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情穩步上升。財運不錯，對金錢觸覺很靈敏，容易發現不錯的商機。沒事的時候可以約朋友去郊遊一番，心情變得異常開朗。

【愛情運：★★★★☆】

愛情桃花開，單身者有機會遇到心儀的對象；戀愛中的人約會較頻繁，感情進展快速。

【事業運：★★★★☆】

活力四射，若總是沉悶的待在屋裡，很容易束縛你的思想。

【財運：★★★★★】

事業上有增資擴充的慾念，金錢上的好運多來自於籌資順利，特別是想要有實質收入則需要花費更多的勞力與體力囉！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00咖啡棕

開運方位：東北方向

