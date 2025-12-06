每日星座運勢／獅子多發揮口才優勢 可讓好運降臨

2025-12-6

牡羊座

短評：有意想不到的事情發生。

【整體運：★★★★☆】

在旅途中的你艷遇指數較高，異鄉的邂逅或是「一夜情」均有可能發生，已有伴侶的朋友可要把持住哦！適當的休息放鬆，對卡在瓶頸的事情會有意想不到的解決方案；買隻招財貓擺放在客廳或辦公室有助運的功效。

【愛情運：★★★★☆】

單身者有許多戀愛的機會，內心火熱的情懷不斷向外擴散，正是談情說愛的好時機！

【事業運：★★★★☆】

良好的人際關係是你今天的優勢，在發揮能力的同時，再運用人際關係可創造驚人的成績。

【財運：★★★★☆】

保守心細，有不錯的財運，進財可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00鉑金灰

開運方位：東南方向

金牛座

短評：坦誠面對壓力。

【整體運：★★★★☆】

充滿鄉土氣息的田園風光能勾起人們對大自然的眷戀，和另一半遠離塵囂去遊玩應該是個不錯的選擇；身邊充斥的太多的聲音要你去辨別真偽，堅持主見才能讓事業度過低谷；綠色植物能鎮定心神，不妨在家多擺設些。

【愛情運：★★★★☆】

異性緣佳，單身者多運用口才可結識有緣人；戀愛中的人可時常感受到彼此的濃情蜜意。

【事業運：★★★☆☆】

整體運勢不錯，但在生活中易有變故，突然冒出的烏龍事件，讓你哭笑不得。

【財運：★★★★☆】

有撈外快、從事投機獲利的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00臘梅白

開運方位：正東方向

雙子座

短評：小心被好運沖暈頭腦哦！

【整體運：★★★★☆】

單身者對愛情的嚮往漸漸流於平淡，雖然今天可望遇到心儀的對象，但因表現冷靜而難有火花；精打細算，思維亦顯得相當活躍，不僅理財做得很到位，就連投資也能有所斬獲；一心還是一用的好，小心撿了芝麻丟了西瓜，因小失大。

【愛情運：★★★★☆】

單身者想戀愛不妨多參加朋友聚會，你身邊會出現很多的愛慕者；已婚者感情生活平順。

【事業運：★★★☆☆】

有點急於求成，雖然做事效率很高，但有些粗心，小心細節出錯影響全局喔！

【財運：★★★★★】

財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外還有機會得到禮物或金錢援助。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00秋葵綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：有點懶散的一天，各方面運勢差強人意。

【整體運：★★★☆☆】

情緒欠佳，因此思緒也跟著遲鈍起來，一副懶洋洋的樣子，喜歡一個人獨處。對平時熟悉的事情最好也要思前想後，按部就班則難以應對突發狀況。多與家人相處，會讓你感受到親情的溫暖，排解心中的鬱悶情緒。

【愛情運：★★☆☆☆】

單身者戀愛的慾望強烈，即使是很普通的一次約會也能讓你找到樂趣與刺激。

【事業運：★★☆☆☆】

自我意識強烈，顯得固執，容易感受到周圍人的冷眼，虛心一些才能扭轉局勢。

【財運：★★★☆☆】

經濟上有各種細小瑣碎的支出，帳單上記的密密麻麻。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

獅子座

短評：運勢明朗，收穫頗多。

【整體運：★★★★★】

今天的愛情運勢十分搶眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

【愛情運：★★★★★】

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

【事業運：★★★★☆】

外出參加活動的機會多，注意多發揮口才方面的優勢，可讓好運降臨。

【財運：★★★★★】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得獎、撿到錢等等。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00琉璃銀

開運方位：東北方向

處女座

短評：朋友亦有好有壞。

【整體運：★★★★☆】

單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益於身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。

【愛情運：★★★★★】

異性緣超級旺的，容易得到異性朋友的關照呢，很適合參加團隊活動喔！

【事業運：★★★★☆】

展現知性的一面，處理事務老練成熟，而且與人相處時態度謙和，深得長者的好感。

【財運：★★★☆☆】

謹防貪心、好大喜功、看表不看裡所引發的財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00玳瑁棕

開運方位：西南方向

天秤座

短評：異性緣佳，是表白的好日子。

【整體運：★★★★☆】

走出家門，與朋友相聚可為你帶來好運。穿著色彩明亮的服飾可增強桃花運，有異性主動示好，對感覺不錯的對象不妨大膽表白，會得到令你滿意的回應。需要花錢的地方較多，做好預算，以免透支。

【愛情運：★★★★☆】

適合談情說愛，戀愛中的人不妨多安排約會，讓彼此都感受到對方的情意綿綿。

【事業運：★★★★☆】

有時候聽聽家人朋友的意見，會讓你豁然開朗，還能想通一些困擾你多時的問題喔！

【財運：★★★☆☆】

有錢可賺，但頗為艱辛。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00蘋果綠

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：多關心另一半。

【整體運：★★★☆☆】

愛情上有著愛自己勝過愛別人的傾向，多付出點關心給對方吧；積極參加活動，各種場合都有你出線的機會，會給你的事業帶來新的契機；金錢上為了朋友的生日或禮尚往來而使支出增加，量力而為就好。

【愛情運：★★★☆☆】

單身者對異性的好奇開始升溫，有擦出火花的機緣。但若有似無的邂逅會讓你心煩意亂。

【事業運：★★★★☆】

運用人脈可以多認識一些好朋友，朋友的關心讓你心情愉快，一切都能穩定發展如你所願。

【財運：★★☆☆☆】

遇上成本較大的生意時，宜多加考慮，謹慎出資。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00蘭花紫

開運方位：正東方向

射手座

短評：運勢不錯的一天，心情很好。

【整體運：★★★★★】

今天出門容易被周圍的環境感染，變得心情開朗，許久未曾聯繫的老朋友也會帶給你意外驚喜。是你請客會朋友的大好日子，約幾個知心朋友一起聚聚，不需要太鋪張，他們會感受到你的真情。

【愛情運：★★★★☆】

戀愛中的人戀情甜蜜，彼此纏綿，沉浸在浪漫中；單身者有機會談一場轟轟烈烈的戀愛。

【事業運：★★★★★】

職場上也可以建立很好的朋友關係，別錯過了，知己可不是每天都有。

【財運：★★★★☆】

財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00琥珀橙

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：有利散播愛心，越分享越快樂。

【整體運：★★★★☆】

善解人意的一面突顯，頗能感同身受，對身邊有困難的人願意伸出援手，希望用自己的微薄之力給予對方安慰與支持。財運頗佳，有利運用人際關係活絡財運。

【愛情運：★★★☆☆】

總是和另一半單獨約會讓你感覺有點悶，那就安排一兩次Party，大夥兒一塊熱鬧熱鬧吧！

【事業運：★★★★☆】

有良好的語言表達能力，和人交流時，能夠順暢的表達出自己的想法。

【財運：★★★★☆】

適合學習理財投資方面的知識，多向有經驗的人士請教，對拓展投資很有助益。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00檸檬綠

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：遇到事情和困難能得到有效的解決。

【整體運：★★★★☆】

戀情沒新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情勉強不來；工作中表現出超強應變能力，能得到同事欣賞，如更注重團結合作，定能為事業發展添磚加瓦；資金周轉上易出現困難，但能得到朋友所送之炭，燃眉之急可解。

【愛情運：★★★☆☆】

有機會接觸到條件不錯的對象，別太木訥，主動追求才有進一步認識的可能！

【事業運：★★★★☆】

幹勁十足，對自我要求甚高，希望有好的表現，也容易達成所願，不過千萬別驕傲唷！

【財運：★★★★☆】

幸運快樂的一天，運氣真的還不錯，金錢方面易有喜訊！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00芥末黃

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：用你的心做出選擇。

【整體運：★★★☆☆】

多出來的桃花極易讓你陷入感情的困境，今天是擺脫困境的好時機，不妨果斷一點，對不喜歡的桃花說NO；今天在生活中不太想與人交流，小心這樣易被人誤解為傲慢，用微笑來代替你所有的話語；財運較弱，不宜投資。

【愛情運：★★★☆☆】

單身者心情開朗，會想辦法為自己找尋新的出路，不會為自己有沒有伴侶而煩惱、執著。

【事業運：★★★☆☆】

會充分展現出領導者的風範，成為大家矚目的焦點。不過，別太草率下決斷。

【財運：★★☆☆☆】

過度的貪心會使辛苦賺得的財富消耗殆盡。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00和闐玉白

開運方位：東南方向

