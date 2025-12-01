每日星座運勢／雙魚工作不可無章法 投資見好就收

2025-12-1

牡羊座

短評：情緒時好時壞。

【整體運：★☆☆☆☆】

情緒控制不好，易因雞毛蒜皮的事而和對方發生糾紛，這讓對方很難理解。工作上也易受情緒影響，而沒有太大作為，應注意調節。理財上趨於盲目，發生問題時很難找到解決的方法，應提前就做好防患計劃。

【愛情運：★☆☆☆☆】

面對情感問題內心煩亂，如果不能自我調適，即使有戀愛機會出現也不易把握。

【事業運：★☆☆☆☆】

事業運不佳，謹防衝動莽撞而犯錯。有利獨處反思，勿與同事討論過多。

【財運：★★☆☆☆】

有貪小財的傾向，宜防因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00石榴紅

開運方位：東南方向

金牛座

短評：適時的改變也是一種情調。

【整體運：★★★★☆】

平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

【愛情運：★★★★☆】

恭喜你，你的表白正是他所期待的。加油啊！

【事業運：★★★☆☆】

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意地恍神；被上司逮到，不免是一番責備喔！

【財運：★★★☆☆】

花錢慾望強烈，容易把錢花在吃喝玩樂的享受上。別忘了把該繳的帳單繳清唷。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00秋葵綠

開運方位：正東方向

雙子座

短評：理財切忌墨守成規。

【整體運：★★★☆☆】

戀愛中的人今天的心事很容易被對方看穿，不如開誠布公地告訴對方，反而還能圓滿解決。你會對工作環境產生厭倦感，應摒棄喜新厭舊的情緒才好。理財也不能墨守成規，與時俱進會讓你的財越理越多。

【愛情運：★★★★☆】

有機會在聚會中遇到與你心靈相通的對象，談話投機，容易陷入一段浪漫的愛戀。

【事業運：★☆☆☆☆】

事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤的同時還會破壞職場上的和諧融洽。

【財運：★★★★☆】

賺錢企圖心很強，腦中會冒出許多賺錢的方式，但計劃過多遲遲不能決定，做實際的考量為佳。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00芥末黃

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：普通的一天，財運稍微低迷。

【整體運：★★★☆☆】

愛情平順，有伴侶的人偶有爭執，但很快就會過眼雲煙。財運稍微低迷，不適宜介入新的投資計劃，守成為妙。工作上進展順利，不過要注意自己的言行，小心因無意的小動作而給別人造成誤會。

【愛情運：★★★☆☆】

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得退讓，錯了就誠懇的說聲對不起吧。

【事業運：★★★☆☆】

學習較吃力，很想學好卻感覺使不出勁。

【財運：★★☆☆☆】

把重心放在正財上，少玩樂透、彩券，切忌沉迷賭博，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00嫩芽綠

開運方位：正北方向

獅子座

短評：試著從他人身上尋找突破點。

【整體運：★★★★☆】

難以安於現狀，忽視眼前的美好，會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，以致進展較為困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。

【愛情運：★★★★☆】

異性緣佳，單身者在外出辦事的途中，易與幽默開朗的異性結緣，可望發展一段戀情。

【事業運：★★★★☆】

表現慾比較強烈，對於表現自我的機會敢去據理力爭。不過得注意表達方式，以免遭人排擠。

【財運：★★★☆☆】

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00薰衣草紫

開運方位：正西方向

處女座

短評：滿世界的幸福和快樂更顯出你的孤單。

【整體運：★★☆☆☆】

單身的你看著辦公室一束束不屬於你的玫瑰花和滿街摟摟抱抱的情侶，心情鬱悶得很，連找個可以陪你吃飯、逛街的朋友都沒有；心無雜念的工作使事情進展得很順利，也沒出現什麼差錯；財運方面沒什麼突破，在投資理財上需靜觀其變。

【愛情運：★☆☆☆☆】

偶爾會有兩三朵桃花出現，但是，運勢忽明忽暗，不易把握。

【事業運：★★★★☆

人際關係融洽，特別有利於業務開發工作，上班族多與主管溝通，會有好事降臨。

【財運：★★☆☆☆】

金錢流動性強，積存不易。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00和闐玉白

開運方位：正西方向

天秤座

短評：情緒略有起伏。

【整體運：★★★☆☆】

愛情運較弱，付出難以得到相應的回報，充滿失落感，耐心一點，一切將變得很好；工作上略有成就得意忘形，但要切記莫把你的快樂建立在別人的痛苦之上；財運很旺，對市場的波動很敏感，能夠很好的躲避風險。

【愛情運：★☆☆☆☆】

頻頻爭執不合的一天，盡可能保持距離以策安全。

【事業運：★★★☆☆】

工作態度夠積極，但要避免孤軍奮戰。加強部門間的溝通交流，才能讓事情辦得更加順利。

【財運：★★★★☆】

正財、偏財運佳，會有樂觀進帳，但錢財進出頻繁，應提高敏銳度才能創造更多財富！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00祖母綠

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：情緒波動太大，易與另一半發生爭執。

【整體運：★★☆☆☆】

已婚者與另一半在一起少談論金錢，不然會成為導火線，引起火山爆發。工作按部就班，不會出現大的阻礙，就算有小問題也能及時解決，這可要得益於良好的人際關係，他人的協助功不可沒。

【愛情運：★☆☆☆☆】

感情不和諧，有伴侶者易與對方爭吵不休，不宜長時間待在一起；單身者宜獨處，不利交友、談戀愛。

【事業運：★★★☆☆】

心態很好，雖然面臨較大的工作壓力，但你多能樂觀對待。

【財運：★★☆☆☆】

用心理財，小心透支。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00薔薇粉

開運方位：正南方向

射手座

短評：不妨把派對當成結識朋友的好機會。

【整體運：★★★★☆】

單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。

【愛情運：★★★★★】

戀愛中的人，情感濃烈，彼此都離不開對方，即使需要在其他方面做一點犧牲也樂意。

【事業運：★★★☆☆】

事業運普通，是個忙碌的一天。事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

【財運：★★★☆☆】

容易把錢花在朋友身上，但感覺很值得。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00咖啡棕

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：不必抱怨過去。

【整體運：★★★☆☆】

緣份來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

【愛情運：★★★★☆】

已婚者易獲得另一半的支持，你的動力也隨之增強，應好好感謝對方唷！

【事業運：★★☆☆☆】

工作易感壓力，要想得到上司、同事的認同，還得多用心，敢於挑戰，勇於任事。

【財運：★★★☆☆】

財運不錯，是投資的好時機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：浪漫只屬於有準備的人。

【整體運：★★☆☆☆】

感情平淡，風平浪靜，已婚者因為對方的一點小浪漫而幸福無比。工作上比較自我，習慣用自己的思想來衡量問題，容易走進死胡同。今天需要特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。

【愛情運：★★★☆☆】

單身者於社交場合裡，在閒談中會不知不覺的吸引異性，有戀愛的機會，好好把握。

【事業運：★★☆☆☆】

工作不如預期順利，準備工作做得不足，讓你接二連三的產生突發狀況。找人幫忙將是最好的解決辦法。

【財運：★☆☆☆☆】

財運不太好，求財顯得勞心費力，得財時又會招惹口舌上身。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座】

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00深茄紫

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：成功者與平庸者的區別，就在於相信自己。

【整體運：★★★★★】

對於新的任務會感到有些恐懼，不喜歡挑戰和改變，可被動接受只會讓你越做越糟；財運雖然不錯，但承擔風險的能力卻不高，還是選擇保守的理財方式比較好；情人間有計劃的進行交流，打開彼此的心結，會讓愛情健康的成長。

【愛情運：★★★★★】

愛情運超讚，是個談情說愛的好日子，打扮得美美的去約會吧！單身者不妨好好裝扮一下，可以提升戀愛運。

【事業運：★★★☆☆】

今日事業運平平，適合採取守成的策略！切記不可亂無章法的運作，否則忙壞了自己，也忙壞了其他同事。

【財運：★★★★☆】

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極地工作，也能得到應有的報酬。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00芥末黃

開運方位：西南方向

