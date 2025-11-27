12月份生命靈數分析：1號人機會紛湧而至 7號單身者桃花不少

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1／10宮．天秤．月亮

整體運勢：運勢上升，機會紛湧而至，是被眾人羨慕跟看見的亮眼年末，一號人人氣強旺，但同時人際糾紛也多，在才華得以展現的此刻，還是有一批人對你不順眼，所幸發動的攻擊起不了太大作用，別人不會相信，但你卻是唯一把這最當一回事的人，時不時會因此陷入自我懷疑中，感到迷茫或總想著要不要繼續，如果你正被困在這裡，那我得告訴你，這些都是假的，除了你，沒人在意，所以你當然也可以放過自己。

工作／學習狀況：工作需要準備更多的備用方案，隨時調整，這是變動極大的週期，可能前兩個小時、跟後兩個小時，需要的東西一下又不同了，在進度上極緩慢，跟共事的人也很難有共識，光是溝通、釐清重點跟方向，就得花掉大量的時間，所以可想而知進度是個壓力，工作超量是必然的，每天都在跟Dead line搏鬥，這就是年末的日常；

也因為變動多，所以嚴謹跟吹毛求疵的精神，這時候就得先放到一邊了，先求有，再求好，因為最終會進行的，可能跟你一開始屬意的、最努力的，一點關係也沒有。

愛情：單身者這段時間被看見能力、美感、才華，進而被追求的機運大增，大家都看到你了，不過對你本人來說，可能是困擾大過開心，因為追求你的這些人，多數是透過濾鏡，而不是真的了解你本人，但這也是個擴充交友名單的好時機，當中若有你有興趣的人，就得靠自己多努力展現較接近真實狀態的你，是有機會發展的，只是需要先對對方做點釐清跟行前教育。

有伴侶者，在關係中能感覺到對方對你想多照顧一點，他很努力，但你好像不怎麼買單，這股用力變成一種壓力，讓你有點吃不消，其實這些「更加關心」的背後，都是因為對方感覺不到你的回應，他就會誤判為「那一定是還不夠，我要再多一點」，期待關係能穩穩就好，不要太用力的你，要適度讓對方知道你很感謝，你都收到了，你很喜歡，然後，就可以告訴他不用太累、要多休息了。

訊息指引：力量＋Lavender bless

這些美好都是屬於你的，可以放心接受了，

別再懷疑了，所有曾經寫錯的，都過去了。

生命靈數2／10宮．魔羯．冥王星

整體運勢：金錢有大筆支出的本週期，進帳可能都被迫很快轉去付某些帳單了，生活中的口角糾紛跟被找麻煩的機率相當高，這個月低調行事，不做比做好，比較能減少各方面的損失；

二號人也得避免自我感覺太良好，失去警戒心，總認為「這也還好、我能承擔」的心情，常常無意就創造了更多類似的機會，在人際溝通上更需要說得比平常更清楚仔細一些，以避免後續的麻煩跟著上門。

工作／學習狀況：專業能力受到檢視，被用放大鏡看，是二號人的成果考核期，對於過去完成度不佳的工作，自然會被拿出來各種挑剔，這不只是回溯，也會影響到剛開始、或是即將進來的工作報酬，被用挑剔來殺價，或是期待你做出更多保證、用一樣的薪資，可能要求更多的工作量或細緻程度；

由於人際運勢不佳，所以旁人不但不幫忙，還可能加油添醋，是相當辛苦的週期，得多留點時間在說明、跟過往缺失的修補，這些都是有時限的工作，這個月得多多保重了。

愛情：單身者想追求新關係，那得先打好人際關係、跟注重形象，因為本週期對你有意的人，通常都能從旁得到一些消息，譬如你過去如何、你又是個怎樣的人，聽到這些大概就不敢前進了，如果感覺到原本對你還算友善的人，態度變得不自然，很高的機率是這些耳語造成的，二號人得豎起耳朵，別再覺得「都很OK呀」先消滅流言，才能迎來桃花。

有伴侶者，這段時間是爭吵較多的週期，被挑剔這件事，也明白的呈現在伴侶身上，對你的嫌棄、難以討好、你會發現對方口頭所說的事，不見得真有那麼嚴重，好像之前也都沒事，現在卻突然變得每件事都不可原諒了；

確實，問題不在對方說的那些事，口頭的嫌惡變多，是因為你對感情似乎太有安全感了，把穩定都視為理所當然，這是對方刷存在感的方式，不忙著解決問題，而是你得更用心一點、專心的跟對方交流。

訊息指引：女皇＋Stardust

一切的努力，很可能都是過度的努力，

不需要假裝什麼都知道，什麼都可以。

生命靈數3／4宮．處女．月亮

整體運勢：能夠享受跟自己獨處的時光，財務跟與他人的交流，也都屬正面的互動，這是個寧靜的年末，但內在的安定，有多數是把陰暗面、傷心都下意識的隔絕了，所以安定歸安定，卻少了熱情、多了保留的態度，得注意這些表面的互動良好，是不是用自己的故作大方換來的；

外境順遂，這是有餘力可以多注意自己心理健康的週期，對三號人來說，比起用大量時間社交，更適合把時間留給家人跟自己。

工作／學習狀況：在專業上有許多待努力的空間，之前做錯的東西又回頭了，但旁人都沒察覺，只有你看見，而正在進行中的工作，某些部份也會因為這些錯誤，而有運作不順的狀況發生，處於一個要繼續推進也無不可，但問題就一直掛在你的心上的狀態；

現況考驗你取捨的智慧，如果能主動找出問題、就可以順利排除障礙，得到更多額外的好處或是他人的讚賞，即便你很想跳過，但千萬別假裝看不見。

愛情：單身者跟外界互動良好，跟原本往來關係就不錯的舊識，交流也有升溫的空間，社交氣氛濃厚的此刻，你會感覺到某些人喜歡你，但卻一直停留在現況、很難突破，算是可以聞到戀愛氣息，但看不到具體發展的這段時間，這些互動升溫、感覺到若有似無的好感，都是真的，但三號人得選擇勇敢脫去社交面具，用比較真實的樣貌、明確的態度互動，故事才有續寫的空間。

有伴侶者，這段時間是關係較淡，大家各自有各自的生活的週期，但對其實更希望關係能更緊密的你來說，雖然明知一切如常，可還是會感到有點寂寞，五時就不是顧及顏面的時候了，期待伴侶有更多時間一起行動，那就得說出口，如果故作大方寬容，可是會發現伴侶跑得越來越遠的喔！

訊息指引：聖杯二(R)＋Forest bathing

走進內心被塵封太久的靜謐之地，紛擾都在這裡得以平息，

生活中遍尋不著的答案，也在這裡。

生命靈數4／8宮．巨蟹．太陽

整體運勢：深刻體會到沒辦法掌握現況發展，焦慮高漲的本週期，週遭環境中的人各說各話，取得的資訊變得很片斷、甚至是相互衝突的，這會讓四號人有些無所適從，不知道到底怎樣是對、怎樣又是錯，好像總是會會錯意、出錯招的這個月，前半都處於一種不知道方向、不確定做了會怎樣的慌張感；

但這些都代表四號人沒有拿定自己的主意，才會左右搖擺，需要經過這樣的過程，你才終於做出自己的決定，好運遲來，會在你清醒做出具體決策的那刻現身。

工作／學習狀況：在專業上穩健經營，幾乎無須太費力，就能得到好的成果，但身處順境中的四號人，心情上卻沒有跟現實狀況一樣晴朗，明知一切都如序進行，不會出錯，可是也無法放下擔心，找不到方向、一改再改、過度吹毛求疵，反而讓工作的成果不改還好，越改、越用力就越是「還好」而已；

對四號人來說，這是個練習「適度用力」就好的週期，如果你正遭遇批評、被挑剔的局面，那肯定不是你少做了什麼，是在告訴你，你做太多多餘的事了。

愛情：單身者在本週期，能夠脫離長期的迷惘，意識到自己好像總是太被動，或終於搞懂自己喜歡跟在意什麼，對擺脫單身是跨了一大步，而對已有喜歡對象的人，可能終於下定決心，明確對對方表態了，這是個適合主動追求、主動尋找的年末，對於動起來的你，也確定可以找到你要的那個人，告白成功的機率相當高，雖然伴隨挑戰，但仍是很值得加倍努力的時間點。

有伴侶者在關係中，搞不懂對方的心意，如果沒有自己反思，更主動的釐清，那很難避免要接受對方對你的批評跟挑剔，甚至感情轉冷、互動變少，都是你該自己找出到底做錯什麼，並做出具體修正的時機；

因為在進入這個冷戰期之前，你已經得到太多線索，卻當沒看見了，問跟等，是不會有答案的，答案一直都在眼前，在最明顯的地方，只是你一直都假裝它不存在而已。

訊息指引：星星(R)＋Curate your life

不切實際的，正是困住你的，受困跟自由的距離，只在給出選擇。

生命靈數5／1宮．天秤．南交點

整體運勢：紛擾眾多的年末，得靠五號人的處變不驚來挺過，旁人的溝通狀態反覆，前後變動心意、翻臉之快，計畫會經常被迫變更，也會有很多臨時的狀況需要處理，這時候你的做法，就決定了整個月氣氛的愉快與否；

你得拿定主意，不管這些前後變動的雜音，堅持你原本排定的所有順序，你會發現只要稍用點力，這些急急忙忙的需要改變，又突然都不需要、沒那麼重要了，需要多點鎮定、多點「你說了算」的氣魄，這個月就能減少很多原本可能要承擔金錢或情緒上的損傷。

工作／學習狀況：在專業上有溝通不良、導致進度被延誤的狀況發生，眼看著被提出ABCDE等無窮無盡的方案，換過一個又一個，處於一種很難定案，開放式討論過頭的狀態中，在這個密集被探測底限的週期裡，工作環境中挑戰你底限的事眾多，只要你稍一不堅持，殺價打個折、無止盡的免費追加跟「順便」就會找上你，要記得，這些要求你的人，不是真的多有道理，比起順從，他們更需要的是被你指出實情，來停止各種荒謬的偏離軌道；

這個月，不適合當什麼好人了，你得夠硬，再硬一點，才是讓日常安穩的上策。

愛情：單身者有隨機的桃花運，如果想擺脫單身，就別待在家，路上隨意的逛逛也是一種提高機率的方式，或是打開交友軟體，這類不特定、隨意的方式，都會讓你有機會遇到新對象，只不過還是得多篩選跟有更多耐性，因為隨機中多數是需要情緒支持、討拍、希望能把萬事萬物都賴給別人的人，而好的，就混雜在這其間，你得睜大眼睛好好看仔細了。

有伴侶者在關係中，另一半是需要你幫他撥開迷霧的，對方對於這段感情的沒有信心，在本週期特別高漲，會演變成困擾、迷茫、怎樣都無法被取悅，但自己沒有察覺的狀態，這時的你，不是對方說什麼就是什麼，或多端出更多討好安撫對方的花俏方式，反而是需要直指對方的問題，甚至不用說，看到就直接針對問題處理，能讓對方感受到你的用心，你也會重新抓到雙方相處的平衡點。

訊息指引：權杖九＋Believe in magic

不被既有的框架侷限，只要每個決策，你都親身參與其間，

只有你先願意，才能決定一切，緊握方向的主權，別鬆懈。

生命靈數6／3宮．雙魚．木星

整體運勢：紛擾眾多的十二月，是幫一整年未解的糾紛跟停滯畫下句點、做總結的時間點，不管是財務上的缺口、或是跟別人沒說清楚的話，乃至於家中的心結，皆在本週期浮現，對六號人來說，也是個順勢擺脫長期掛心困擾的好機會，所以即便看似是那麼多煩人的事，都還是能夠逐項被你處理好，不能說不煩，但這個週期的耐煩，會幫你擺脫掉這一整年纏著你的各種麻煩。

工作／學習狀況：在職場內部或同業競爭之下，六號人會發現現有的做事方式已經不能應付眼前狀況，多勞而少得，之前或許還能努力用多付出來平衡的，到了這個月也無法維持了，被迫得結束習慣的方式，對事業來說處於轉捩點，換個新做法或新跑道，才能看到新的一局；

離職、結束舊的合約重談新約、或是對長年虧損拖怠的項目認賠殺出，雖然是結束，但好處是不用再忍受付出越來越多、回報卻遙遙無期的狀況了。

本週期會發現問題所在，然後，就是跟上改變了。

愛情：單身者在本週期會面對過往戀情、或一直無法踏入感情的陰影，這個週期遇見的人們、看到的文章訊息，他們受困於感情中的模樣，都會讓你很直觀的想起自己好像也有部份跟他們一樣，或許你會發現，一直說著想有感情對象的你，其實常下意識的推開或抗拒新對象的到來，雖然不是開展新局，但這是開啟新的戀情的起點。

有伴侶者在關係中，另一半需要你的關懷，但可能因為空缺太久沒有得到回應，情緒潰堤，就在眼前了，會有許多爭執的本週期，六號人無法再用安撫式、對方吵什麼你就給什麼的方式搪塞對方，這只會讓可以吵的東西變得更多，你必須全心感受，看出對方的需求，而不是一個口令一個動作，因為這正是對方口中不斷說「我感覺不到你的在意」的關鍵原因。

訊息指引：權杖六＋Confidence

安穩且大步的前進，冷靜的遠離那早偏離的航道，你只是需要多一點自信，

轉個方向就跨越考驗，只缺一點更堅定的決心。

生命靈數7／3宮．雙魚．太陽

整體運勢：心情持穩的年末，對七號人來說是順風順水的週期，雖然在溝通上跟旁人常有各說各話、雞同鴨講的狀況，說了半天可能什麼重點也沒有，但幸運的是即便如此，也不會帶來損失，只是進度緩慢、需要往來的頻率高了些罷了，本週期有大筆支出，但也有大筆進帳，投資運勢不錯，純靠運氣也能瞎矇中一些能得利項目，希望爭取多一點外快，可以把握這段時間。

工作／學習狀況：這段時間職場比較多紛爭，但多數與你無關，在這段時間你能夠做很好的協調者，分配進度、調解不同的意見分歧，都是本週期重點工作，也因為這樣能取得眾人的信任，為個人聲望及職涯大大加分；

但多數時間可能都花在非個人的外務上了，所以原有的進度比較落後，需要付出更多時間來追平進度，是比平常需要更多體力的一個月，七號人得記得幫別人分配調停之前，更要先顧好自己的進度跟精神，把休息也當成重要工作之一，別用過勞來換取認可。

愛情：單身者桃花不少，雖然都不是你能選的，但被追求、仰望的感覺還是很不賴，自信滿滿的本週期，暈船的機率很低，你能看懂這些人喜歡的只是某部份的你，甚至是因為誤會了什麼才產生的莫名好感；

當然如果願意，因為機會存在，所以要開啟一段新關係是容易的，只是畢竟是帶點誤解的開端，後續要長期經營是比較困難的，短暫戀情只能視為是個生活調劑。

有伴侶者，另一半會給予大量溫情與照顧，但應該是有想說的話、或期待感情的現況能有加溫進展或變化，只是說不出來，就變成有點強烈的關懷了，在愉快的同時可能讓你感到有點壓力，在接受之餘，若能看出、並幫忙整理對方想說的話，對你來說能將壓力引流，對方也能在這些整理中，感到自己有被回應，正處於感情加溫週期的你們，只需要多點整理，就能更順利。

訊息指引：寶劍一(R)+Tea party

永遠為自己準備更多的餘裕，抵擋紛擾的雜音，

躲避到安全之境，不需要等誰，你自己就可以。

生命靈數8／12宮．射手．太陽

整體運勢：太固守在自己的想法中，會讓八號人錯過該注意的細節，這是段機會跟意外各佔一半、密集需要二擇一的週期，一個選不好就容易落入財務破洞不斷、溝通難以取得共識的壓力區，八號人需要用更務實的精神來面對所有事物，這個月隱藏風險眾多，被騙的機率高，如果感覺到怪怪的，那就是你該「選」的時候了，不問裝沒事，那就很難避免後續狀況轉壞，最好是時時抱持警戒，那你就會站在每次都能順利閃過風險的那邊。

工作／學習狀況：專業上表面看來順風順水、風平浪靜，進度也都順利推進，但當工作有涉及跟他人溝通、交換情報的狀態下，就得慎防他人為了自身利益，對你有所隱瞞，或是在你面前跟你要好，但轉個頭在背後捅你一刀的情況，如果防人之心稍低，很可能最終出現問題時，你就是被推卸責任的那個對象，不可盡信表面的和平，把多一點的掌控權保留在自己手上，才能確保一切是真的順利不會有意外的。

愛情：單身者會有新桃花，卻是不太能碰的那種，對方很好，看起來妥當也務實，但這可能都是假的，在新桃花出現時得特別注意對方是否已有原有的關係，或是其實跟很多人都有曖眛不清的往來，越莫名吸引人、越好的對象，則越不可信，這是不宜輕易展開戀情的週期，保持觀察、保持距離才是上策。

有伴侶者，另一半對你的包容跟支持滿滿，不過這些付出，對方都期待你有更多的投入跟回應，幾乎長期是咬牙撐著、不斷的給，但八號人似乎沒有對此有太多感覺，把這些愛都當成日常，在月初月中，或許都還不太能察覺到有什麼問題，但越到月底，越會感覺到這股「需要回應」的壓力，對方可能因為你沒有太多反應，越做越多，最終就爆發了，得在問題還沒發生前，就先多點細心，主動給予回應才是。

訊息指引：寶劍四＋Masks

世界隨機對你展現特定的模樣，同時跟隨著一眼不能看到的地方，

別急著以為看見的是全部，眼見不全為真，你得再想想，再想想。

生命靈數9／6宮．金牛．南交點

整體運勢：計畫有些趕不上變化，多變的外來狀況讓九號人神經緊繃，懷疑是不是自己的問題、不斷雞蛋裡挑骨頭的自我審視，整個月都需要更有意識的放鬆、放過自己，才能把焦點平均的放在所有事上面，而不是只盯著壞事不放，本週期資訊跟行程變動、他人的情緒起伏皆大，在溝通不易、又無法自我排解的狀況下，心情易受影響，但這些問題多與你做了什麼、夠不夠好無關，身陷自責的時候，別忘了適時將自己抽離。

工作／學習狀況：在專業上盡好本份，這是個受肯定、他人會密集詢問你意見的週期，不過問了不代表會做，也不代表問題就解決，你會發現他們也就是問問而已，密集的跟人溝通，卻很難有具體的成果，這時的九號人要認清，你給他人建議的進度如何，跟你無關，光是問你，就已經是肯定你的專業了，把這些溝通當成是工作的一部份吧！有做就是「做好」，沒有非要「解決」才是做好，把多數時間用來專心完成自己原本安排的進度，這段時間的成果仍是亮眼的。

愛情：單身者在追求關係上，由於自己內在的掙扎，想自由跟保有自我的心態，很容易讓你看誰都不太順眼，外界有許多新的機會，想幫你介紹的，自己主動出擊的都比平常更多，但對你來說則是消化不良的「我覺得那些都不算」，九號人需要先放下預設立場，願意多做交流跟嘗試，你就會發現這些機會並不算差，還是有可以的部份，端看你把焦點放在挑剔還是找尋優點而已。

有伴侶者，伴侶有些獨斷，自說自話自己解讀的狀態，會讓你非常不滿，這時候你最想做的、也是最好的，就是保持距離、放各自自由，避免爭吵的場面時不時就要上演，這是段你會特別想要自己空間的時期，把距離拉開，也比較不會讓你因為對方種種的情緒、不受控、自我中心等，就想斷然結束感情，以退為進，是本週期最適切的一步棋。

訊息指引：世界(R)+Observe

就先在這裡，我們不退也不進，放下擔憂跟焦慮，

它們不該跟你在一起，不是暫停，

在靜止中會看見，

你正在以一種看不見但確實在前進的方式，

前往你要到的那個結局。

