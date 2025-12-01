本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財庫火燙」：有大好運降臨

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要多加努力，就能獲得豐厚的獎金，有人則是給予最專業的經驗建議，就能讓財庫變得更加火燙，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬猴

每天繁忙的上班族朋友們，是否一直在重複著無趣又繁雜的工作，時間久了，也開始產生倦怠感呢，本周開始，會有個不錯的機緣降臨，在這段時間裡，自己可以開始去尋找，或是透過朋友介紹，能有新的工作機會，不僅能薪資提升，工作環境也會讓你感到非常的舒適。

第四名：血型O型+生肖屬兔

賽場上總是殘酷的，不僅需要良好技術能力，更需要一些好運氣，如果你是運動員，無論是職業還是業餘，本周的運勢非常不錯，在這段時間裡，你可以多加努力，有機會提升技術，加上老天給予的運氣，將能讓你在賽場上成為焦點，不僅贏得滿堂喝采，更能獲得豐厚的獎金。

第三名：血型O型+生肖屬牛

無論是居家環境或是辦公場所，都需要各種不同的修繕和維護，如果你是水電工，水泥工，木工，油漆工等相關的工作人員，本周的財運相當漂亮，在這段時間裡，會接到許多不同的工作邀約，你只需要保持工程品質，發揮才能，就能在完工後，得報一筆豐厚的報酬。

第二名：血型A型+生肖屬豬

玲瑯滿目的網路商店，充滿許多意想不到的驚喜商品，常常成為消費者首選的購物方式，如果你是網路商店的經營者，無論是現貨還是預購，在這段時間裡，財運已經開始蓬勃發展，好好把握這個時機，做好服務品質，自然能讓客人絡繹不絕的前來消費，讓自己的荷包瞬間飽滿。

第一名：血型B型+生肖屬龍

隨著人口增加，各類型的宴會活動也越來越多，如果你是餐廳或是宴會廳的經營者，本周將會有大好運降臨，在這段時間裡，會有許多不同的公司行號或是結婚新人前來詢價，你要記得提供最公道的報價，並給予最專業的經驗建議，就能讓你接單接到手軟，讓財庫變得更加火燙。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。