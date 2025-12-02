快訊

懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回

反日是假的？為何有錢人繼續湧向日本定居

「南萬華教父」昨告別式 義子上演角頭復仇記…昔天道盟主左右手遇襲

聽新聞
0:00 / 0:00

年底發大財！12月財運最旺星座TOP5 摩羯努力獲回報、牡羊一路往上衝

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／AI生成
圖／AI生成

這個月有人靠實力翻身、有人靠機會暴衝、有人靠靈感大賺一筆。12月的能量像是專門為這五個星座開後門，錢不只好進，連機會都自己跑來敲門。想知道年底誰的錢包會被塞到鼓鼓、誰會一路旺到跨年？這份榜單你一定要看。

TOP5：摩羯座

到了12月，摩羯座的財運就是那種「努力了很久，終於開始回本」的感覺。過去你熬的那些加班、存下的那筆基金、做過的那些累積，都在這個月開始有明顯成果。這個月你做事特別踏實，不會衝動、不會亂投資，只挑穩的、能賺長久的方向，所以錢不會亂流失，還會慢慢往你這邊靠。

年底職場上也會特別忙，而你越忙越容易被看見，工作成果一攤出來，主管想不獎勵都難，所以年終、獎金、額外補貼都有機會比往年更多。再加上摩羯在12月做事很有節奏，支出抓超穩，花的地方都是必要又划算的。這樣一來，不但賺得比平常多，還能存得更快。簡單說：12月就是摩羯「靠踏實、靠穩定、靠努力變現」的月份，財運明顯一路往上走。

TOP4：水瓶座

水瓶座在這個月，財運會像突然「靈光乍現」一樣，很多原本想不通、看不懂的賺錢方向，突然就變得超清楚。這個月你的創意特別旺，越是別人覺得怪、覺得冷門的點子，你越能從裡面挖到真正的價值。再加上年底資訊量爆炸，你反而能在混亂裡看出規律，找到比較快、比較聰明的賺錢方式。

人際上也會冒出幾個關鍵人物，他們不是給你錢，就是給你機會，甚至一句話就能讓你看到新的收入方向。工作上你則容易因為「做法特別」而被看見，進而拿到加碼、額外獎金或新的合作。更重要的是，12月你不會亂花錢，反而會挑對時機、花在值得的地方，等於邊賺邊省。總結一句：水瓶在12月就是靠創意、靠腦袋、靠洞察力，把財運直接推到高峰。

TOP3：天秤座

天秤座此時的財運就像突然「被加滿電」一樣，整個人做事更穩、更準、更會抓平衡。這個月你特別容易遇到好機會，像是有人主動介紹工作、人家突然提出合作、或剛好撞見划算的投資資訊，都是那種你不費力卻能帶來實質收入的類型。你的談判能力在這段時間也變得超好，講話更得體、態度更柔但更有效，結果就是，該加的錢比較容易到手、該談的條件比較容易談成。

另外，你在12月會特別會「算」，什麼能省、什麼要花、什麼值得多投入，你都能拿捏得很剛好，所以錢不只進得多，留得也多。整體來說，這個月完全是天秤「靠好人緣、好判斷、好機會」一起把財運推上巔峰的時候。以此來看：你越願意接觸人、越願意溝通，錢就越自然地流向你。

TOP2：牡羊座

牡羊座在年底這個月的財運，就像被打開升級模式一樣，一路往上衝。這個月你的行動力特別猛，只要看到一點「有賺頭」的跡象，你就會立刻出手，反而因為這種不拖不等的態度，先搶到好位置。加上年底很多資源、人脈、合作案都開始流動，你剛好站在風口上，別人還在觀望時，你已經開始收成果。

這段時間你的直覺很準，哪些是浪費、哪些是值得投資，你一眼就能分辨，反而能省下不少不必要的開銷，等於默默把錢留住。而且工作表現也容易被看到，臨時獎金、年終加碼、額外酬勞都有機會落到你身上。可以說12月就是牡羊「越敢衝、越敢抓機會，就越容易賺到錢」的月份，做得快、判斷準，就是你財運飆高的主因。

TOP1：雙子座

12月的雙子座，真的會有一種「錢自己長腳跑來」的感覺。這個月你腦子特別清楚，判斷力超好，看到機會會立刻行動，不會像以前那樣想太多、猶豫半天。再加上年底人來人往，你的資訊量變多，誰有好案子、哪裡能賺小外快、什麼優惠最划算，你都能第一時間知道。這些消息只要抓住一兩個，就能讓你的錢包變厚。

另外，12月你的口才特別強，合作、談案子、爭取加薪都很有力，只要你說出口，多半能談成。就算不是正職工作，副業、兼差、小生意也會有收入加碼。因此這個月你越主動，錢越快進來；你越聰明運用資訊，財運越旺。12月就是雙子「靠聰明賺錢」的大好時機。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

財運 努力 摩羯座

延伸閱讀

天生「學霸體質」 4星座讀書游刃有餘：認真又會抓知識點

3星座富貴命 這群人「天生王者風範」：合適時機做正確決策

拜金鹹酥雞吃起來！「三星座女生」花錢沒在怕…牡羊買開心、她寵自己

容易出軌？4星座女性特質容易讓人沒安全感 粿粿也中

相關新聞

上班好厭世！如何讓12星座活過來？金牛需要餵食、這動物下班就一條龍

你知道「12星座」如果沒有精神，要怎麼幫助他們提神嗎？讓我們一起來看看是不是這樣吧！

年底發大財！12月財運最旺星座TOP5 摩羯努力獲回報、牡羊一路往上衝

這個月有人靠實力翻身、有人靠機會暴衝、有人靠靈感大賺一筆。12月的能量像是專門為這五個星座開後門，錢不只好進，連機會都自己跑來敲門。想知道年底誰的錢包會被塞到鼓鼓、誰會一路旺到跨年？這份榜單你一定要看。

每日星座運勢／牡羊保持愉悅的心情 工作效率越高

2025-12-2 牡羊座 短評：收穫的日子。 【整體運：】 投資策略剛剛好，前期的努力與付出會有明顯的收入增加，欣喜的心情自然無法形容。不錯的表現會得到上級賞識，讓工作的前景更加

雙子座流星雨月中登場 每小時百顆流星畫過天際

今年最後一個月到來，天文館預告本月天象，除了有水星西大距外，一年一度最精彩的雙子座流星雨也將在14日登場，且當天觀賞條件...

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財庫火燙」：有大好運降臨

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要多加努力，就能獲得豐厚的獎金，有人則是給予最專業的經驗建議，就能讓財庫變得更加火燙，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹忙收爛攤、射手感情聚少離多、牡羊別孩子氣

甫進週一（12/1）★金星進射手。對射手座人，或高等教育的研究生、教授，大師、預言家、宗教界人士，都能得金星加持（金星將待到12/25聖誕），也許是日子舒服些，愛美、變得美些，或發揮強項、得到重視、受人喜愛等，金星將賦予射手表現的空間，與寬容、帶著金星濾鏡的評價，讓射手舒服不少。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。