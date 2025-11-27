2026年這些生肖「犯太歲」！命理師警告三事千萬別做：恐惹禍上身

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家王老師指出明年馬、鼠、牛、兔犯太歲。圖／AI生成
2026年即將來臨，對犯太歲的生肖而言，有什麼事不能做呢？命理專家王老師在臉書發佈影片，指出明年馬、鼠、牛、兔犯太歲，老師也提醒，這些人有三件事千萬不要做，以免惹禍上身。

1 避免重大決策

犯太歲宜靜不宜動，結婚、搬家、新創業、貿然投資往往會事與願違，除非是早就做好的決定，尤其是投機行為萬萬不可。

2 避免過度操勞、熬夜工作

犯太歲年本命氣弱，不易恢復元氣，因此也要避免參加喪事或頻繁探病，如果真的有需要，出門前多念乾元亨利貞，以此提升陽氣能量。

3 避免借錢給人

太歲年不要介入他人因果，會影響自身運勢，尤其又逢赤馬紅羊劫，更容易與他人起衝突，最後人財兩失。

老師也說，既使犯太歲也不需要太過擔心，記得要安太歲，太歲年是上天提醒你要慢下來，多做善事便是積福的一年。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

