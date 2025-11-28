別錯過！3大生肖「跨年」前還有財運…蛇投資靈光乍現、他行動力拉滿

2026年即將到了，在迎接跨年的前夕，還有哪些生肖仍然有財運呢？命理專家小孟老師在臉書發佈影片，分享年底前還有財運的3個生肖，快來看看你有沒有上榜吧！

生肖蛇

在今年的最後一個月，屬蛇的人財運會像靈光乍現一樣湧出，很多原本想不通、看不懂的賺錢方向突然就會變得很清楚。這個月你的創意也會特別旺，別人越是覺得怪、覺得冷門的點子，你越能從裡面挖到真正的價值所在。再加上年底資訊量爆炸，你反而能在混亂中看出規律，找到聰明賺錢的方法，人際上也會出現關鍵人物，給你賺錢的機會，甚至一句話就能讓你看到新的收入方向。

生肖兔

屬兔的人財運會像突然被加滿電一樣，整個人做是更穩、更準、更會抓到平衡，特別容易遇到好機會，像是有人主動介紹工作或提出合作，不費力就能帶來實質收入，越願意接觸人，越願意溝通，錢就越自然地流向你。

生肖虎

年底財運就像被打開升級模式一樣，一路往上衝，此月你的行動力特別強，只要看到一點有賺頭的跡象，就會立刻出手，工作表現也更容易被看到，臨時獎金、年終加碼、額外的籌碼都有機會繞到你的身上。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。