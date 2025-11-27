農曆10月運勢／馬恐破財、鼠三思而行、三動物當心遇「豬隊友」

命理師湯鎮瑋老師在臉書分享，「2025農曆十月份十二生肖運勢大解析！」影片，這裡說的是從國曆11月20日開始到12月7日「大雪」節氣，之後為子月，就是農曆11月份，也就是10月運勢會跨到11月份。

▍生肖猴、鼠、龍

這三生肖會面臨到工作上轉折或想要突破，對工作有企圖心是好事，但也要搭配流年運勢，才能放大企圖心，當機緣還不到時，應該先多學習。建議去學第二專長，補強不足之處，考證照也可以，想要斜槓人生，不要貿然行事，要先去觀望或學習。

想要開運，建議多穿綠色系的衣服，配戴綠色的琥珀，可改變運氣磁場。

屬鼠的人，不可以急，腳步要再慢一點，對工作上可能有點厭倦，想力求發展，但因為2026年正沖太歲，你可能會遇到許多工作上的麻煩，有時會覺得很累，流年的轉換期間，你需要一些耐心應對壓力，「三思而後行」才是因應之道。

屬龍的人，除了工作，特別要注意舊疾復發的問題，有些人會姿勢不良造成筋骨受傷，開車也要小心，尤其在下雨天容易出現意外。這個月也建議多去捐血，可以化解血光之災，如果不能捐血，也請多做好事，當志工或布施都可以。

屬猴的人，工作上會有不錯的發展，但是不要太堅持己見，容易得罪小人，反而破壞你的好事，運氣不錯，但記得要低調，還沒發生的事情不要著急分享，廣結善緣，才不會讓好運消散。

▍生肖蛇、雞、牛

這三生肖本月容易遇到「豬隊友」，對方可能無意或故意破壞你的好事，建議退一步海闊天空，多讚美別人，給他人多留一份情份，別人也會多留一份情面。

想要開運，建議多祈求觀世音菩薩，幸運色是白色和金色，多配戴白金色的飾品。

屬牛的人，這個月好事多磨，「病符星」入座，需注意健康問題，可能參加親友聚會意外感染疾病，要提升自己的抵抗力。牛本月煩惱的事也較多，擔心家人或工作，甚至影響睡眠。另有「貴人星」到來，平時廣結善緣，累積福報，才能讓工作更順利。

屬蛇的人，在工作事業上有所突破，會有很多新機會或貴人幫扶，這個月請多思考、保持清晰的頭腦，可能出現很多工作機會或面試邀請，建議好好評估自身實力再去承擔，如果沒評估好，反倒成為日後的壓力與困難。

屬雞的人，本月要潔身自愛，因為這個月的豬隊友就是你自己，跟朋友若無保持好的界線，容易有爛桃花的問題，或是觸犯規定惹上官司。建議要好好的審視自己，循規蹈矩並且要守法，就不會出現問題。雞貴人運和財運都不錯，如果從事美容業，會有更多好運加持。

▍生肖虎、馬、狗

這個月要特別注意「意外血光」的問題，開車或騎車要格外小心，有些人有出現老毛病的病痛，可能要去開刀，請注意自身的身體健康，不要做太危險的事情。

想開運可以多祈求關公，多穿戴藍色或黑色系的衣服飾品。

屬虎的人，本月要留意小人，身邊的人會引誘你接觸不法的東西，建議近日耳根不能太軟，堅持做對的事情，不對的事情不要碰，更要小心詐騙集團的引誘。另外，虎也要注意健康問題。

屬馬的人，本月除了血光之災外，還有破財的問題，花費會比較多，金錢開銷會比較大，要注意錢財損耗的狀況。此外有一顆「大耗星」會到來，會有破損問題，記得不要亂投資、不要亂借錢，花費上要量力而為。

屬狗的人，本月會出現「先苦後樂」的局面，一些困難出現，也並不是壞事情，而是在提醒事情不是那麼簡單，好好面對就能度過難關。遇到困難時，建議寫清單筆記，可以幫助你心想事成。

▍生肖豬、兔、羊

農曆9月可能遭遇健康上的問題，農曆10月運勢明顯轉好，在工作上一定要多加把勁、多去發揮才能，就獲得好的發展。本月會有貴人的賞識，幫助你持續進步，因此別人請你幫忙不要吝嗇，應多廣結善緣。

想開運要多祈求作明佛母，可幫助人際桃花更加旺盛，多穿紅色系的衣服或飾品都會有幫助。

屬兔的人，會出現很多認識另一半的機會，要多把握，單身者適合脫單，貴人運佳也能逢凶化吉，假設有煩惱的事，本月很快就能化解，只要更積極發揮才能，便能得到回報。

屬羊的人，本月容易掉東掉西，要留意錢財的花費，如果沒做好財務規劃，就容易超出預算。有時候羊會感覺腦袋空空、心不在焉，掉東掉西，可以多去佈施、行善，都會有幫助。

屬豬的人，本月是「以名帶利」的一個月，要先做好自己的口碑，打響名聲，讓別人認同你，自然財路和利益都會跟著來。本月女性較勞碌，可多曬太陽，讓身體放鬆，男性則能得到不錯的發展機會。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。