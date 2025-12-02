大英博物館「特殊體質別去」？他頭暈耳鳴、拍照全糊、腳邊一直震

我對大英博物館向來印象不佳，部分區域磁場奇特異常，網路上傳出的鬼故事也多，然而，這是人類發展歷程之重大精華，況且妻子不曾造訪過，將它當成旅程中最重要、最必去的焦點之一，應該很正當、也符合邏輯吧！據說超過八百多萬件館藏，其多樣性令人歎為觀止，但我內心仍有疙瘩與憤怒，主要是對於英國人陳列各國老祖宗寶物，不少取得來源疑有「不無爭議之處」（這樣的講法算客氣）。只是我還沒進入大英博物館，沿途一堆麻煩事接踵而來，實在令人心煩。

首先，預約好當日參觀時間，一早起床，我先是頭部突然感到強烈暈眩，幾乎都快站不住，這是攔阻警告嗎？不知。再來，換車行走途中，妻子發現背包拉鍊被打開，內有約新台幣一萬元的小錢包及手機不翼而飛（後來有個不知名遊靈主動告知：妻子背包內的物品，在Victoria地鐵站附近白色旅館門口，被兩人一組、一黑一白膚色的慣竊扒走；我們發現被竊後曾回頭找，居然還跟戴著太陽眼鏡的賊兒擦身而過，卻沒有認出來）。

接下來，我好好地走著卻扭到腳，讓我有一股「還是別去大英博物館，要是去了恐怕有事」的驚悚感，不過，若是我不去，鐵定被妻子碎念到底，而且妻子背包被竊，儘管心情略顯沮喪，但玩興依舊強烈，我只好硬著頭皮繼續走。

在抵達博物館前的街區巷弄，又一個來糾纏的遊靈，表示有事相求，這次我不客氣了，直接動怒回應：「有事請找英國佬，找上我這個東方人，你簡直有病啊！」妻子以為我在責怪她這麼不小心被竊，其實我是在跟遊靈「講道理」。還好，「他」也沒多囉嗦，立即消失，看來還算有英國紳士之風，只是浪費我們不少時間。

有個額外的溫馨提醒：現在進入倫敦許多知名場館，無論免費與否，都必須先在網路上預約參觀時段，不像以往能自由進出。豈知我們排隊準備出示證明時，前面的胖女士根本不能在這個時段進場，卻也輕鬆過關，讓我覺得「咱們這麼守規矩不就是傻子？」有些哭笑不得。

進入博物館後，我耳鳴不適及頭暈症狀突然加劇，根據經驗，此乃「磁場有異」的紅色警戒訊號，也是旅途中最糟糕的體驗。上次相同症狀發作時間，是數年前在日本富士山麓「輕生勝地」之青木原樹海，鬼魅特多不在話下，因此我很肯定，這裡頭必然「精彩」。不過，我還是必須再度強調，一般人不會有這種奇特體驗，也不用害怕，只要遵守規定，注意舉止，安心專注欣賞展覽，盡情享受於其中即可。

我始終相信，古文物皆有「靈」的成分存在，那是源自於萬千年淬鍊而成，不可挑釁、污衊、嘲諷或干擾；若對其來源的文化、自然歷程瞭解不多，至少尊重與禮節不能少，通常不會有什麼問題，同時，在各個不同展示空間裡，我或多或少都能感受到不同於一般環境的靈動異狀。例如，靠近某個古文物時，會有觸電發麻（非靜電），或被一股無形力量推開；起雞皮疙瘩還算好，但如果感覺強烈不舒服，依據個人經驗，那就可能與「怨」脫離不了關係，若具有這種特異體質的朋友，建議敬而遠之為宜。

即使在可以拍照區域，我也遇到手機快門一再「卡關」的特殊情況，這也可能是某個神祕力量在警告我「禁止拍攝」；通常我試個兩次，發現無法拍照或完全模糊，心裡就大概有數，不會勉強人家，故立刻放棄。至於是哪個區域，唯有親自體驗，才會知道。

各國稍具通靈潛質的網友和網紅都提醒，到埃及木乃伊這一區參觀，最好不要逗留太久，也不宜大聲喧譁、干擾周邊環境，以免招惹到人家靈氣，當心受到詛咒，厄運一輩子。這種講法有對也有不對─對的是展場本來就有秩序及規矩，遵守是天經地義；但不對的是「不是只有木乃伊這區才要安靜地看，看完迅速離開」，而是每個展區都是如此。或許埃及文明名氣夠大，所以許多人都會聚焦於此，其實每個古文明與文化都需要受到尊重。

在參觀過程中，我的腳始終處於「有感地震」狀態。英國是有地震的，但威力不像太平洋這一區域如此「精彩」，只是我的腳所感應的是「靈動」，而且在某些展區裡，我的小腿竟然有抽筋與被抱住、拉扯的感覺！是不是古文物「想家」，希望找到個有緣人帶「它」回家？很難說，但我是相信的。想想看，人家文化本來就不在這裡，被「限制」於此而動彈不得，雖然有良好擺放環境、溫濕度控制得宜，然而，每天讓萬千陌生人像看動物園裡動物一般，如果我是這個古文物的「靈」，天天面對宛如囚禁日子，怎會高興呢？

另一種靈動感知，則是我耳朵又開始嗡嗡叫，耳鳴情況極其明顯。我主觀解讀依然認為，這裡許多展品並不「快樂」。這麼多年來，部分國家要求英國返還古文物的聲浪從未停歇，甚至某些小國，「拜託」英國政府把祖先留下的飾品還給他們，這次我也特別前往一探究竟，發現雖然只是幾串鍊子，大概就是在人身上掛好看的，「吸睛度」不高，遊客大多晃晃就過了，不見得會多瞄上一眼。但此時，我卻聽到男性低沉飲泣聲，儘管不知從何而來，也確信旁邊無人，令我驚愕難語。 《故事沒說完，靈魂還沒走：魂影相隨、幽冥守護、有時驚心有時暖，療癒系通靈人的靈異筆記！》。圖／柿子文化提供

對研究人類文明演進有興趣的人來說，大英博物館確實是個大寶庫，看也看不完。但對我而言，這裡卻成為感應異象的試驗場域。

朋友搖頭指稱，有誰像我如此怪胎？大家是去看人類寶典，我卻是去體驗靈異！幹嘛接近這麼可怕的情境咧？但我看每天人潮爆棚，不乏欠缺公德心的遊客，把整個參觀環境搞得像大雜燴，還是覺得人比鬼可怕多了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

