快訊

毛小孩往生「不想和牠分開」！骨灰能放家裡嗎？專家解答了

柿子文化／ 文／張其錚
人狗情深示意圖。圖／AI生成
很早以前，我就勸朋友們，不可以將往生親人的骨灰放在家中供奉。因為家裡是居住之地，不該變成靈骨塔！

除非在世家人非常懂得如何布置、擺放、安奉與祭拜，且有把握不傷及家運，否則還是放在靈骨塔，或專屬安置場所為宜。

有個好問題來了：如果人的骨灰不宜放在家中，那麼寵物骨灰總該可以吧？

我的回答是：不管是人或寵物，因為皆有一定「靈性」，骨灰還是放在靈骨塔或適當處所為宜，若安置於所居住的家屋裡，絕對不是好選擇。

為什麼？你一定會有疑問：寵物像家人一樣，多年來撫慰家庭成員心靈、帶來快樂，如今牠已魂歸他界，骨灰放在家裡，代表主人家懷念之意，不讓牠感到寂寞，也正象徵這是家中一分子，有何不妥？

我所碰到的類似經驗中，許多道士或道長都會力勸往生寵物的主人家，骨灰若放置家中範圍，比較容易「招陰」，最好避免。建議還是放在家外適當場所，思念時再前往祝禱即可，以避免家裡招來一大堆不速之客，引發困擾。

《故事沒說完，靈魂還沒走：魂影相隨、幽冥守護、有時驚心有時暖，療癒系通靈人的靈異筆記！》。圖／柿子文化提供
《故事沒說完，靈魂還沒走：魂影相隨、幽冥守護、有時驚心有時暖，療癒系通靈人的靈異筆記！》。圖／柿子文化提供

同樣的，有些主人思念往生寵物，除了骨灰，還設立牌位，同樣建議不宜放在家裡。

依稀記得國外有些時尚名模或名人，有陣子流行將寵物骨灰製成鑽戒，每天戴在手上，表示對寵物無盡的愛與思念。這樣好不好呢？我的看法傾向負面，最好別這麼做，就讓寵物亡靈與魂魄好好休息吧！畢竟飼主每天戴在手上形影不離，寵物難道不累嗎？放過牠，把思念放在心底最深處，這樣就可以了，相信寵物也會體諒與感謝飼主，兩相安好而無害。

以上愚見，謹供參考。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

(本文摘錄自《故事沒說完，靈魂還沒走：魂影相隨、幽冥守護、有時驚心有時暖，療癒系通靈人的靈異筆記！》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

很早以前，我就勸朋友們,不可以將往生親人的骨灰放在家中供奉。因為家裡是居住之地,不該變成靈骨塔!除非在世家人非常懂得如何布置、擺放、安奉與祭拜,且有把握不傷及家運,否則還是放在靈骨塔,或專屬安置場所為宜。有個好問題來了:如果人的骨灰不宜放在家中,那麼寵物骨灰總該可以吧?

