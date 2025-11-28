闖鬼屋拍片探險…喊聲「打擾了」就OK？專家：不是喔！後果非常嚴重

這麼多年來，不論是在業界製作節目，或者在學校教導學生拍攝製作，我都盡力勸阻，希望大家盡量避開製作廢墟、鬼屋這類實景內容。為何？因為人有人的場域，「另一個世界」也有「人家」地盤所在，互不侵擾是基本原則，也是禮節。但如果屢屢以試膽、探險、搞笑娛樂、譁眾取寵或工作為名，擾動當地磁場與氣場，更「侵門踏戶」進了「人家」領域，其實等於是挑釁及宣戰舉動！即使你一開場就雙手合十拜拜，直說「打擾了，不好意思，請多包涵」，並不等於百分之百可以獲得諒解與通行許可，更不保障全程與事後都平安。

如果你遇到個明理善解的「飄兄飄姐」，那算你祖宗積德，不過你不可能每次運氣都這麼好。與其要冒著風險這樣「賭」，不如尊重「人家」為宜，盡可能勿擾。

多年來，我看過不少國內外某些「鬼屋探險特集」、「收妖道長出巡」、「偶像廢墟出任務」之類的節目，經常為他們捏把冷汗，因為有些早已超越尺度界線，甚至只為求「節目效果」，弄出一些誇張虛假戲碼，再加上鬼叫、戲謔、輕浮舉動、道具助興，如此試膽或闖鬼屋探險，難保不會出事！有些節目很聰明，找了通靈專家「隨行溝通」，或甚至這位專家就是帶隊的主持者。就個人立場來看，我認為整體安全程度固然提升，也尊重其做法，但仍強烈建議還是保守為宜，平安無事、無後顧之憂才是王道。

另外順帶提醒，有些朋友拍婚紗攝影或外拍取景，就獨愛廢墟、古屋、偏僻荒野「這一味」，塑造「殘破的美感」，固然淒美，可是常把「人家」的領域搞得亂七八糟，就很可能成了「冥界公敵」！部分朋友完全不明瞭只是「丟根菸蒂」、「丟坨垃圾」、「講話大聲點」，幹嘛小題大作恐嚇？

陽間人類總習慣以自身主觀角度看事情，好像「這就是全世界」了，殊不知世界可不是只有你認知的這個地方而已；況且你認為的「小事」，在另一個領域裡，恐怕是罪無可赦的重大挑釁惡行。

如果還有人不懂怎麼做，不妨捫心自問：「如果你對『人家』的領域做了不妥行為，你能否容忍相同行為出現在個人領域裡？」這都是相對應的。 《故事沒說完，靈魂還沒走：魂影相隨、幽冥守護、有時驚心有時暖，療癒系通靈人的靈異筆記！》。圖／柿子文化提供

很多人始終不懂，這跟靈異有何關聯？這是因為許多人聚焦靈異話題，始終停留在「鬼故事」感官恐怖、邪惡，卻忽略個人自私失德所帶給另一個領域的重大危害，進而引爆後續出乎想像的難料惡果。

因此，籲請節目工作人員建立起保護環境觀念，別把「人家」領域弄得髒亂不堪。若真的不慎破壞場地，記得務必盡快復原，休想一句「對不起」、「失禮」或「不好意思」就拍拍屁股走人，那絕對無法免除你的過失！若你真的有心但暫時無法復原時，一定要誠心稟告，並加快動作、身體力行，展現誠意去恢復原狀，就算不能完全平息「怒火」，至少有可能降低災難程度。

然而，最根本解決問題的方法，還是避開這些地方吧！這是我一再呼籲且最誠懇的建議。

(本文摘錄自《故事沒說完，靈魂還沒走：魂影相隨、幽冥守護、有時驚心有時暖，療癒系通靈人的靈異筆記！》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)