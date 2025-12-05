捨不得她！阿公親送手帕到學校…孫女見物大哭：掉在祂靈堂找不到

在諸多靈異故事裡，不乏出現「時間落差」這類關鍵要素。意思是說：此人已經往生，卻仍在日常生活中出現形體或聲音一段時間，可能讓與之相關者錯誤理解「人還活著」。 我的解讀是：或許此「人」還未前往該去處所「報到」，暫時留在人間流連徘徊，等「時候到了」，自然會消逝無蹤，只是一般陽間人不見得能全然察覺異狀。 這種「時間落差」的類似個案出現一多，好像也不怎麼稀奇。然而，當年我的靈異經驗還沒累積到今日如此「豐富」，除了嘖嘖稱奇，更有不少頭皮發麻、嚇出一身冷汗的驚悚過程。

早年曾有個讓我記憶深刻的午後。那時我到校授課，因為提前抵達，教室只有我一個人，在準備過程中，有個老人家在門外微笑望著我，我點頭致意，但不曉得這位陌生人是誰、有何來意。他不敢進教室，我只好走出去詢問他有無需要協助之處。

「啊！您是張老師喔？」這位長者很客氣。「我也姓張，我是你這堂課學生張○○的阿公。」

阿公竟然來到學校？在一般大學裡，除非是學生入學或畢業典禮，老人家前來沾沾喜氣、分享榮耀，否則應該不太常出現在這類場所，況且老人家身穿西裝，整齊樸實，令人印象深刻。

「老師，我以前也是老師喔！」他笑了。「我以前是南部某某國小的校長，退休後專門教小學生書法……啊！不好意思扯遠了。我今天過來是要請老師幫忙，把我孫女掉落的東西還給她。」

此時，這位長者拿出一條手帕。

「啊……」阿公的笑容有些靦腆。「就是我們家族聚會啦，她糊裡糊塗，把手帕掉在我那裡，所以……」

「就為了手帕，還勞煩您親自到學校？」我嚇一跳。「這也太……」

「不、不、不！」他趕緊解釋。「這條手帕很重要，所以我特別送過來。」

這可能是人家家族的特別習俗還是規矩吧？我接過手帕，這老派阿公還用塑膠袋把它包好，心思實在細膩。

我邊聽阿公講話，低頭想著現在的小孩真迷糊，還要讓老人家為這種小事操煩。

接著，我沒再聽見聲音，抬頭一看，阿公竟然不見了！

不久後，這位「張同學」神情落寞地抵達，我馬上叫她過來。

我沒多說什麼，就把手帕遞給她。只見她滿臉驚訝地接了過去，手指顫抖且無法置信地望著我，還當場哭了起來！這下子換我滿臉驚訝……到底怎麼回事？

「老師……您怎麼會有這個……怎麼知道這是我的……這是我掉在靈堂的手帕……」她哽咽地對著我說：「我找了好久，就是找不到……」

什麼？靈堂？那「家族聚會」的意思是指……？「就剛才呀，就那個……」我變得有點語無倫次。「妳阿公專程送來，大概就在十分鐘前……」

「啊？什麼？」她一聽完，先是愕然，接著哭得更大聲。 《故事沒說完，靈魂還沒走：魂影相隨、幽冥守護、有時驚心有時暖，療癒系通靈人的靈異筆記！》。圖／柿子文化提供

在她斷斷續續說明下，我才知道原來是她阿公過世了，大約是一週前的事。她是個用功好學的孩子，父母應該也是公教人員，趁著家中治喪空檔，還是催促她，若能盡量到校上課就不要請假。看到她衣袖臂上還留著用別針別上的「孝誌」，我大概知道怎麼回事，只是仍傻眼到有些說不出話，血壓瞬間飆高……

當下，我對於自己稍早拿到實體手帕，而且是「當事人」親自送來，嚇到渾身發抖。

(本文摘錄自《故事沒說完，靈魂還沒走：魂影相隨、幽冥守護、有時驚心有時暖，療癒系通靈人的靈異筆記！》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)