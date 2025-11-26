「三大星座」冷戰高手！生氣不直接吵架…冷處理更讓人害怕

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶吵架冷戰。圖/AI生成
情侶吵架冷戰。圖/AI生成

生氣的時候，每個人的表現大不同。有些人直接爆發，有些人卻是講道理，有些人直接沉默冷眼相對。搜狐網分享，有三個不直接吵架，會先冷著對方，不直接交鋒，而是以一種隱密的方式表達不滿，快看看你上榜沒？

天蠍座／收住情緒 冷臉以對

天蠍座情感敏銳，感受力強，當內心受到刺激或不安時，較不會立即表露情緒。他們習慣先將情緒往內收，透過沉默、保持距離的方式讓對方意識到問題存在。天蠍並非刻意冷淡，而是擔心衝動表達會傷害彼此，因此傾向以「先冷靜」取代直接衝突。若對方願意給予空間，天蠍座會在情緒整理後再回到理性溝通的軌道。

摩羯座／拒絕交流 拉開距離

摩羯座面對衝突時，多以務實態度處理問題。他們對情緒性爭吵興趣不高，也很少以激烈言語回應。當摩羯感到不滿或失望時，常選擇降低互動頻率、縮短交流內容，以冷靜距離表達立場。他們更相信具體行動比爭論有用，因此會默默調整計畫、重新分工或改變合作模式，以間接方式引導局面回到穩定狀態。

水瓶座／選擇抽離 等冷靜再談

水瓶座處理衝突的方式較為理性，甚至帶有距離感。他們不喜歡激烈情緒，因此會先抽離現場、保留空間，讓自己遠離負面能量。當他們選擇不說話，並非冷漠，而是希望彼此都回到平靜再談。若進入溝通階段，水瓶座常以提問或概念式對話，引導對方理解問題癥結，其冷處理方式看似難以捉摸，卻能有效避免不必要的爭執。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 冷戰

