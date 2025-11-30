左右搖擺、意志不堅三星座…天秤毫不意外、這土象居然上榜
在許多成功的事情上，意志力也是一個很重要的環節，讓我們一起來看看「哪些星座」竟然「意志力不堅定」！？
第三名：巨蟹座
巨蟹座的人不太會猶豫，也不慌張，但他們太過於感情用事，同時也很善變，因此常常做不出決定、搖擺不定，最後就放棄了許多機會。
第二名：金牛座
金牛座總是過得太隨心所欲，想做什麼就做什麼，但也因為這樣常常遇到一些利益問題，因此就變得很糾結，導致什麼事情都沒做好。
第一名：天秤座
天秤座的人做事情都會東一下，西一下，沒有什麼主見與目標，而且他們常常陷入選擇兩難的情況，總是意志力不堅定，搞得自己無法自拔。
