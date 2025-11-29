小肚雞腸？三星座超愛計較…天秤討厭分享、他「只在嘴上大方」

許多人對很多事情都很愛計較，但其實只要不計較得失，人生就會變的更豁達，那你知道「哪些星座」原來「最愛計較」嗎，讓我們一起來看看吧！？

第三名：天秤座

天秤座很容易沒有安全感，他們擔心自己的東西被別人佔有，因此處處都會計較，不管是親朋好友，沒有一個他們會寬容的。

第二名：水瓶座

水瓶座看似一切隨緣，但他們心裡是非常愛計較的，他們根本是玻璃心代表，才會在表面上裝作很灑脫。

第一名：摩羯座

摩羯座不能接受自己有任何的失誤，萬一有什麼漏掉了，他們都要為自己計較，絕不能讓自己吃任何虧。

