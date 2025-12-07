很難專心？三星座超容易分心...天秤胡思亂想、他做一半就想玩別的

在有些事情上要一心一意才能做得更好，但有時候還是需要一心二用才能更有效率的去完成，讓我們一起來看看「哪些星座」就是「不能一心二用」！？

第三名：射手座

射手座的人在很多事情上，其實能一心二用，但也因為太愛玩，導致事情總是做不好，還不如一心一意做一件事情，還有機會成功。

第二名：天秤座

天秤座的人很容易太過面面俱到而分心，很愛東想一下，西想一下，處處煩惱，導致沒有一件事情能夠順利完成。

第一名：水瓶座

雖然水瓶座的人很機靈，但是他們不太能夠一心二用，對他們來說有些困難，他們時常看似很認真在了解事情，但實際上思緒早就不知道飄去哪了。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。