快訊

遭質疑海外價更低？ 金色三麥宣布台日同步下架玻璃瓶蜂蜜啤酒

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

看似熱情？雙子、獅子、射手卻外熱內冷？12星座真實「冷vs.熱」屬性曝

旺好運／ 旺好運
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

你知道「12星座」個性到底誰冷誰熱嗎？讓我們一起來看看是不是這樣吧！

牡羊座：外冷內熱

金牛座：外冷內熱

雙子座：外熱內冷

巨蟹座：時冷時熱

獅子座：外熱內冷

處女座：外冷內熱

圖為示意圖。圖／AI生成
圖為示意圖。圖／AI生成

天秤座：不冷不熱

天蠍座：外冷內熱

射手座：外熱內冷

摩羯座：不冷不熱

水瓶座：時冷時熱

雙魚座：不冷不熱

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

常遇貴人Top 3 星座「總讓人想幫一把」！天秤人見人愛、他真誠又感恩

馬到成功！2026「五星座」事業運大好…射手快去進修、他適合創業

外表看不出來…三星座其實很暖！天蠍生來冷臉卻滿腔熱情

相關新聞

看似熱情？雙子、獅子、射手卻外熱內冷？12星座真實「冷vs.熱」屬性曝

你知道「12星座」個性到底誰冷誰熱嗎？讓我們一起來看看是不是這樣吧！

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

揮別舊歲，新的一年裡誰能迎來最強好運？據日媒占TV中占卜師千田歌秋的「2026年12星座運勢排行」，本年運勢由獅子座強勢奪冠，而雙魚座敬陪末座。

你名字有「火」嗎？專家曝馬年容易走極端… 恐和人吵架

塔羅牌老師艾菲爾分享，2026丙午年是強火之年，天干丙火、地支午火疊加，屬於「火氣極旺」的流年。老師提醒，姓名有「火」的人，會出現能量放大，事情走極端的現象，無論好壞都特別明顯。

2026三生肖當心「財進財出」一場空！馬盲目投資、第一名花太多破財

命理師湯鎮瑋老師臉書分享影片，2026年三生肖要注意財運問題，他們容易「財進財出」，雖然有賺卻忙半天「一場空」，一定要當心。

「愛的斷捨離」2026四大星座新課題！處女別聖母心、2星座需要獨處

2026年開端的宇宙，人際關係的磁場正經歷一場無聲的重組。塔羅牌老師艾菲爾分享，隨著土星與海王星在雙魚座末端交織，人們更需要檢視人際關係，告別「過度付出與人際界線模糊」，尤其四個星座需要人際關係斷捨離，畫出邊界，試著學會對別人說「不」，不再承擔不屬於自己的情緒負擔，這不是冷漠，而是找回自我，變成熟的開端。請同時參考太陽、上升星座。

人生抽上上籤！「三生肖女」多金又高顏值…蛇優雅精緻、她賺錢速度比人快

有些人努力半輩子才有成就，有些人卻一出生就贏在起跑點。搜狐網分享，「 天生漂亮又有錢的三大生肖女，一生不愁錢」，這三大生肖女結合了外在魅力與財運優勢，不只顏值在線，吸金能力也強，人生走勢多半順風順水，快看看有妳嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。