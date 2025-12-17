聽新聞
天生就很鬧！三星座「整人專家」…牡羊幼稚鬼、他騙到人就開心
有些人天性愛惡搞，有些頑皮又可愛，其實就是想要展現一點黑暗面，讓我們一起來看看「哪些星座」竟是「整人專家」！？
第三名：射手座
射手座熱愛玩鬧，只要有機會整人，他們是不可能會錯過的，他們總是出其不意，把對方嚇得半死。
第二名：牡羊座
牡羊座整人就是為了好玩，他們就是永遠長不大，因此生活在他們周圍的人，可以感覺到很多歡樂。
第一名：雙子座
雙子座充滿好奇與行動力，而且他們不僅伶牙俐齒還很聰明，如果要整一個人，可是會被他們騙得團團轉的。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
