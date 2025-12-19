三大星座常被老闆重用！摩羯使命必達、他忠誠度高「一個抵十個」

在職場上總是有些很能幹的人，這些員工深受老闆寵愛，讓我們一起來看看「哪些星座」竟是「企業最愛用」！？

第三名：天蠍座

天蠍座通常都是主管類型，原因是他們總是能在大事件中化解危機，因此受到注目，不僅能有效解決事情，還會想辦法讓自己有表現的機會。

第二名：摩羯座

摩羯座的抗壓性很高，不管公司給他們多大的挑戰，他們也都能克服風雨，並且完美達到目標，絕對會深受老闆喜愛。

第一名：水瓶座

水瓶座的人忠誠度很高，而且也是非常有效率，在職場上可以說是「一個抵十個」，是非常認真工作的員工。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

-

商品推薦