快訊

115學測／考前必看！重要試務日期出爐 考程安排、歷屆五標、試題一把抓

光復洪災再尋獲衣物及骨頭！家屬燃希望 法醫鑑定結果出爐

藍把她當自己人 高虹安無黨籍比民眾黨籍更能贏新竹？

三大星座常被老闆重用！摩羯使命必達、他忠誠度高「一個抵十個」

旺好運／ 旺好運
上班族示意圖。圖／AI生成
上班族示意圖。圖／AI生成

在職場上總是有些很能幹的人，這些員工深受老闆寵愛，讓我們一起來看看「哪些星座」竟是「企業最愛用」！？

第三名：天蠍座

天蠍座通常都是主管類型，原因是他們總是能在大事件中化解危機，因此受到注目，不僅能有效解決事情，還會想辦法讓自己有表現的機會。

第二名：摩羯座

摩羯座的抗壓性很高，不管公司給他們多大的挑戰，他們也都能克服風雨，並且完美達到目標，絕對會深受老闆喜愛。

第一名：水瓶座

水瓶座的人忠誠度很高，而且也是非常有效率，在職場上可以說是「一個抵十個」，是非常認真工作的員工。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

-

星座 老闆

延伸閱讀

冬至禁忌7大事項必看！ 做錯隨時全年走衰運 吃湯圓「要雙數」

冬至撞天赦日禁忌一次看 命理師曝3步驟開運旺來年

天生帶財！「3大生肖」打從娘胎就有福 出生一路旺到老

「5大星座」聖誕節前後財運回春！2星座有機會跳槽、他收到家人意外財富

相關新聞

三大星座常被老闆重用！摩羯使命必達、他忠誠度高「一個抵十個」

在職場上總是有些很能幹的人，這些員工深受老闆寵愛，讓我們一起來看看「哪些星座」竟是「企業最愛用」！？

火馬年「錢包顏色」有大忌！黑色財運易停滯…選3色系讓財庫翻倍

新年新氣象，選對錢包顏色可讓財庫翻倍！塔羅牌老師艾菲爾近日在臉書指出，隨著2026年丙午馬年的到來，火旺的流年特性意味著財氣易動、消費衝動易被激發，因此選對錢包顏色，對守財與聚財將比以往更重要。

2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花

2026年迎來的是丙午馬年。在生肖文化中，馬因為有拓展疆土的寓意，因此常被視為成功與勝利的象徵，也蘊含著行動與突破的力量，適合展開新計畫，嘗試新挑戰，甚至跨出舒適圈去迎接更多可能性。當然囉，如果能搭配神明所賜生肖運遷的提點，對於何時該衝刺，和是該放慢腳步，我們一定更游刃有餘。

2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變

2026年迎來的是丙午馬年。在生肖文化中，馬因為有拓展疆土的寓意，因此常被視為成功與勝利的象徵，也蘊含著行動與突破的力量，適合展開新計畫，嘗試新挑戰，甚至跨出舒適圈去迎接更多可能性。當然囉，如果能搭配神明所賜生肖運遷的提點，對於何時該衝刺，和是該放慢腳步，我們一定更游刃有餘。

5生肖明年轉職可望「馬到成功」！龍外地有好機會、這動物升主管

明年那些生肖在職場上有轉職甚至晉升的機會呢？命理專家小孟老師在臉書發布影片，指出5個生肖在2026年即將得到轉職發大財的機運，如果有人找你介紹好工作，薪水也合適的話，可以考慮一下，搞不好可以當主管喔！

每日星座運勢／獅子工作多溝通協調 可獲頗多助力

2025-12-19牡羊座短評：睡覺也能成為煉金石。【整體運】今天的精神不太好，與其到超市買一大堆的營養品，不如睡個美容覺，這樣更健康又有效；財務狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街時可不要瘋狂血拼哦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。