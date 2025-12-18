聽新聞
從從容容「三星座」從不做白工！雙子看準時機、他一分力氣都不多浪費
有些人就是很聰明，懂得如何把握時機，讓自己在做事情上輕鬆一點，讓我們一起來看看「哪些星座」就是「不會白做工」！？
第三名：射手座
射手座雖然有時不太認真，但他們很聰明，而且也很懂得把握任何事情，因此當他們決定做任何事情，時機總是拿捏的恰到好處。
第二名：雙子座
雙子座很會看時機，做事情絕對不會盲目去做，只要時機到了，他們就會出手，讓自己一次性的直接完成，絲毫不浪費任何時間。
第一名：獅子座
獅子座就是很追求完美，他們懂得用最簡單的方式去完成一件事情，也明白時機與時間的重要性，因此不會白白讓時間流逝。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
