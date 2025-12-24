超討厭社交Top 3 星座！天蠍不意外、嗨咖「這星座」上榜跌破眼鏡

社交活動是我們必須經歷與學習之事，有人喜歡，當然也會有人不喜歡，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「最不愛社交」！？

第三名：射手座

射手座雖然很會社交，但同時他們也覺得是一件很疲倦的事情，除非真的有必要，不然他們也是不太願意主動去社交的。

第二名：處女座

處女座本身就很早熟，很多事情他們都能夠自行解決，因此他們不害怕人生的道路只有自己一個人，反而害怕因為太多人，而耽誤了自己的計畫。

第一名：天蠍座

天蠍座的人覺得社交是一件麻煩事，所以總是獨來獨往，因為他們已經習慣獨自承擔太多事情了，而且要他們相信人性也很困難。

