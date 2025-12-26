快訊

三星座需要大劑量誇讚！天蠍有誇有進步、第一名「誇我應該的」

旺好運／ 旺好運
圖為自信滿滿示意圖。圖/ingimage
圖為自信滿滿示意圖。圖/ingimage

稱讚其實是一件好事情，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「喜歡被稱讚」！？

⭐2025總回顧

第三名：天蠍座

天蠍座聽到了別人對他們的鼓勵與認可，他們會想辦法讓自己變的更好，這算是他們自我進步的方式之一。

第二名：雙子座

雙子座需要依靠好聽話才能生存，他們總是不自信，因此當被稱讚的時候，雙子們會覺得自己是有價值的。

第一名：獅子座

獅子座就是愛聽好話，他們覺得自己就是非常有能力，希望大家都能臣服於他們，在他們心裡，被稱讚根本就是應該的。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

2026火馬年六大「天赦日」一次看！祈福求財轉運不要錯過

「天赦日」就是老天爺賜福的日子，一年大約有六天左右，都是當下季節的「祿神日」。據說「玉皇大帝」會在這個時候，接受眾生的祈福許願，會幫眾生赦罪、化解災厄，補運、旺家運。

每日星座運勢／牡羊勿輕易嘗試超出 能力以外的事

2025-12-26牡羊座短評：量力而行。【整體運】如果能在愛情上多加一點火候，單身者就能獲得想要的愛情；不要輕易嘗試超出能力範圍外的事，否則會讓自己吃不消；財運很旺，生意之人今天的口才極佳，很容易打

5星座跨年後運勢飆升！摩羯座奪冠 第二名投資有望開花

跨年倒數之際，不少人關心新的一年能否順順利利。專門研究塔羅與星象的小孟老師在臉書指出，2026年1月整體星象能量偏強，有5個星座特別吃香，年初就有「被看見、被提拔」的機會，無論事業發展或財務表現，都比多數人來得順風順水。

相處融洽！「三星座」跟手足感情特別好…金牛溫柔包容、天秤不計較

人與人的相處中，互相尊重才能保持兩人的關係。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個能跟兄弟姊妹相處融洽的星座，快來看看他們怎麼辦到的吧！請參考太陽、上升、水星、3宮星座。

看起來普通阿伯！「5生肖」越有錢穿著越樸素…買房都砸現金

在財富的世界裡，有些生肖展現出獨特的低調智慧。他們越有錢，反而越不炫耀，選擇樸素簡約的穿著，彰顯內心的自信與穩定。「越有錢的時候，穿著越樸素的生肖TOP 5」，將揭曉哪些生肖在財富累積後依舊保持低調，讓人看不出外在卻暗藏驚人實力。

