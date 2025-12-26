三星座需要大劑量誇讚！天蠍有誇有進步、第一名「誇我應該的」

稱讚其實是一件好事情，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「喜歡被稱讚」！？

第三名：天蠍座

天蠍座聽到了別人對他們的鼓勵與認可，他們會想辦法讓自己變的更好，這算是他們自我進步的方式之一。

第二名：雙子座

雙子座需要依靠好聽話才能生存，他們總是不自信，因此當被稱讚的時候，雙子們會覺得自己是有價值的。

第一名：獅子座

獅子座就是愛聽好話，他們覺得自己就是非常有能力，希望大家都能臣服於他們，在他們心裡，被稱讚根本就是應該的。

