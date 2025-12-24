沒安全感難相處三星座！巨蟹易情緒崩潰、第一名囉嗦又纏人

人都有自己的思想、想表達的東西，但有時難免會讓人看不太懂他們想表達什麼，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「很神經兮兮」！？

第三名：水瓶座

水瓶座無法接受被冷漠，他們會極度無安全感，導致有佔有慾、控制欲，最後變得神經兮兮，讓人無法喘息。

第

二名：巨蟹座

巨蟹座太過於講求各種細節，而且情緒轉變速度很快，經常讓人無法調適過來，其實這一切都來自於巨蟹座的不安全感。

第一名：處女座

處女座的神經來自於鑽牛角尖，他們總是不滿足與不滿意，處處緊迫盯人、疑神疑鬼，讓人覺得很煩又囉嗦。

