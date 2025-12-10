「三星座」一吵架就嗆分手！雙子只想吵贏、這動物說話常不帶腦

快訊

情侶吵架示意圖。圖／AI生成
情侶吵架示意圖。圖／AI生成

談戀愛難免會吵架，但理性溝通不見得每個人都做的到，讓我們一起來看看「哪些星座」根本「吵架就提分手」！？

第三名：獅子座

獅子座就是愛面子，你不臣服於他們，他們就會把分手這件事拿來反撲，其實就是死鴨子嘴硬的性格，萬一真的分手了，他們才會知道後悔。

第二名：雙子座

雙子座雖然知道分手掛嘴邊是很不好的事情，但在吵架上，他們就是不想服輸，有一種先贏再說的想法，最後再想辦法轉回來。

第一名：牡羊座

牡羊座在感情爭吵中，往往不會去思考講出來的話會造成怎樣的後果，常常口不擇言的傷害到他人，甚至賭氣提分手，這樣很有可能會做出讓自己後悔的事情。

