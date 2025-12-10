「三星座」一吵架就嗆分手！雙子只想吵贏、這動物說話常不帶腦
談戀愛難免會吵架，但理性溝通不見得每個人都做的到，讓我們一起來看看「哪些星座」根本「吵架就提分手」！？
第三名：獅子座
獅子座就是愛面子，你不臣服於他們，他們就會把分手這件事拿來反撲，其實就是死鴨子嘴硬的性格，萬一真的分手了，他們才會知道後悔。
第二名：雙子座
雙子座雖然知道分手掛嘴邊是很不好的事情，但在吵架上，他們就是不想服輸，有一種先贏再說的想法，最後再想辦法轉回來。
第一名：牡羊座
牡羊座在感情爭吵中，往往不會去思考講出來的話會造成怎樣的後果，常常口不擇言的傷害到他人，甚至賭氣提分手，這樣很有可能會做出讓自己後悔的事情。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
