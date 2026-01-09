三星座天生美感一流！水瓶喜歡創新、「這星座」為藝術而生

人人都喜歡美的事物，生活中有許多人特別有藝術氣息，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「很有藝術天分」！？

第三名：水瓶座

水瓶座的想法常常讓人摸不著頭緒，別人沒做過、或是不想做的，他們就會越想去嘗試，在藝術上更是能推出新穎與抽象的作品。

第二名：金牛座

金牛座天生對美的事物很敏感，不僅有所要求，且也要有含意，他們總是有著自我獨特的審美觀，能夠在藝術界創造出一條自己的路。

第一名：雙魚座

雙魚座就是用感覺來生活的人，他們的想像力與眾不同，充滿著虛幻、理想、愛情，一定會是一位很浪漫的藝術家。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。